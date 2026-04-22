El PSOE maniobra en Alcalá contra el candidato de las bases: cierra la sede para proteger al sanchista Rodríguez Palacios

La crisis interna que sufre el PSOE de Alcalá de Henares cada vez es más evidente. Este miércoles, OKDIARIO ha conocido en exclusiva que el PSOE de Madrid ha propuesto la suspensión de militancia entre 6 y 18 meses al socialista que se hizo fotos junto a una stripper en tanga, Enrique Nogues, que ahora tendrá la posibilidad de alegar.

El autor de esta filtración ocurrida en febrero de este año fue su compañero de partido y portavoz del PSOE, Javier Rodríguez Palacios, que trataba así de quitarse de en medio a Nogues porque su nombre sonaba para disputarle las primarias de cara a elegir candidato para 2027. Algo que ya no podría hacer porque, si se le suspende de militancia, no podrá ser rival directo de Rodríguez Palacios.

Tras conocerse que Palacios fue quien hizo pública esa foto con una stripper, dimitió como secretario general del PSOE de Alcalá, pero mantuvo su cargo como portavoz. Tras su dimisión como secretario general, según él, por no querer compartir Comisión Ejecutiva Municipal (CEM) con una persona (en referencia a Nogues), que se niega a dimitir, se creó una comisión gestora que trataría los temas del partido.

Da la casualidad de que esta Comisión Gestora ha comunicado el martes el cierre de la Casa del Pueblo «por una avería». Lo curioso es que lo hace un día antes de una reunión de militantes prevista para este 22 de abril a las 19:00 horas. Un acto con militantes al que acudía Enrique Nogues para captar el voto.

Pese a ello, los convocantes han dicho que van a mantener el encuentro y preparan un espacio alternativo cercano. La decisión ha generado malestar en la agrupación local en un contexto marcado por la reciente crisis interna y la dimisión del anterior secretario general.

El cierre de la Casa del Pueblo fue comunicado a toda la militancia mediante un correo electrónico remitido a las 17:57 horas del martes 21 de abril, en el que se informaba de que la sede permanecería clausurada «hasta nuevo aviso» por una avería, sin ofrecer más detalles ni plazos.

Posteriormente, y ante la solicitud formal de uso del salón de actos para la reunión, la Comisión Gestora respondió que es el único órgano legitimado para convocar encuentros de militantes, sin hacer referencia en ese momento a problemas técnicos que impidieran el uso de la sede.

Los convocantes consideran que la combinación de ambos mensajes resulta contradictoria y apuntan a un intento de impedir la celebración de la reunión, en un contexto marcado por la dimisión del anterior secretario general y la reciente constitución de la gestora.

Asimismo, recuerdan que, según los Estatutos Federales del PSOE, la militancia tiene derecho a participar activamente en la vida interna de la organización, incluyendo el debate y la deliberación colectiva, por lo que entienden que limitar estos espacios “contradice el espíritu de participación” del partido.

Por el momento, la Comisión Gestora no ha ofrecido más explicaciones públicas sobre el cierre de la sede ni sobre las circunstancias concretas de la avería comunicada a la militancia.