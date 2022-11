El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), Manuel Martínez-Sellés, habla con OKDIARIO sobre la situación de la sanidad en la región, una vez el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha llegado a un pacto para terminar con la huelga en las urgencias extrahospitalarias y mientras arranca un nuevo paro indefinido en los médicos y pediatras de la Atención Primaria.

PREGUNTA.- ¿Qué le parece el acuerdo alcanzado por la Comunidad de Madrid para terminar con la huelga en las urgencias extrahospitalarias?

RESPUESTA.- Es una buena una muy buena noticia que se haya logrado este acuerdo y que se haya terminado con la huelga de las urgencias hospitalarias. Yo creo que una huelga médica siempre acaba repercutiendo en la población y, más aún, una huelga en el ámbito de la urgencia. Nosotros en su momento, cuando se hizo la reestructuración de las urgencias hospitalarias en Madrid, -que yo creo que es una reestructuración necesaria- denunciamos los errores que creíamos que se habían cometido con criterios estrictamente técnicos, asistenciales, profesionales y en algún caso geográfico. Porque es verdad que aunque en Madrid está mucho mejor que en otros sitios, en este sentido, si hay poblaciones que están lejos de hospitales. Y bueno, hicimos una serie de recomendaciones que también trasladamos a la Consejería. Yo creo que en un primer momento había un empeño para hacer esta reestructuración de forma algo precipitada o brusca, y no se tuvieron en cuenta algunas de estas propuestas que hicimos nosotros. Y bueno, yo creo que rectificar es de sabios y el hecho de que se esté haciendo una apertura más progresiva asegurando la calidad asistencial y también estando un poco previamente en diálogo con los profesionales es el camino por el que hay que ir y, por lo tanto, en este momento -igual que en otros momentos criticamos a la Consejería- creemos que sí se están dando los pasos para hacer esta reestructuración como hay que hacerla. Una reestructuración que de verdad permita la mejora de la asistencia a la población, que es lo que nosotros queremos y estoy seguro de que es también lo que quiere la Consejería.

P.- ¿Qué opina de la huelga que ha arrancado este lunes en la Atención Primaria de Madrid?

R.- Desde el colegio de Médicos nosotros no apoyamos esta huelga, pero lo que tenemos es que ser muy respetuosos con todos nuestros compañeros que deciden ejercer su derecho de huelga y, evidentemente, también muy respetuosos con todos los compañeros que deciden ir a trabajar. En el caso de la Atención Primaria es particularmente fácil entender las razones que llevan a compañeros a la huelga. Están con una situación de sobrecarga no solo asistencial, sino también teniendo que cubrir a compañeros que están de vacaciones o de bajas., con unos horarios que dificultan la conciliación laboral, con una remuneración económica que está no solo muy por debajo de todo lo que los países de nuestro entorno, sino también una remuneración económica que es inferior a la que existen en otras especialidades médicas y también a la que pueden acceder los compañeros que son médicos de familia, que muchas veces se están yendo a lo que es la medicina de urgencias para mejorar sus ingresos. Entonces, bueno, esta situación con estos ratios médico-paciente es difícilmente compatible con la calidad asistencial, es una situación muy difícil y, por lo tanto, yo desde luego que entiendo que haya compañeros que ante esta situación de menosprecio hacia la Atención Primaria, pues tomen esta decisión.

Nosotros lo que defendemos es que la Atención Primaria es el pilar básico de nuestro sistema sanitario, con lo cual tenemos que cuidar mucho y hacer una inversión importante en la Atención Primaria, porque si funciona mal es que funciona mal todo el sistema, se sobrecargan las urgencias, se sobrecarga a la atención hospitalaria. Tenemos que tener una atención primaria que funcione bien y para eso es imprescindible dotarla de forma adecuada, tanto a nivel de medios como a nivel de recursos humanos.

También hay que decir que la situación que tenemos a nivel de Atención Primaria es mala a nivel nacional. Es más, no creo que Madrid estemos peor que otras comunidades autónomas y de hecho creo que estamos mejor que muchas comunidades autónomas. Entonces, igual que en el caso de la reestructuración de las urgencias hospitalarias, nosotros denunciamos que era una situación regional autonómica a raíz de una decisión que se había tomado por parte del Gobierno la Comunidad de Madrid. Aquí también hay que ser serios y hay que ser justos, hay que ser fieles a la verdad y decir que esta situación, que es muy mejorable y estoy totalmente de acuerdo con eso y que desde el colegio lo hemos denunciado varias veces, tanto desde la Junta Directiva como desde la Mesa de Atención Primaria, pero es, lamentablemente, una situación muy generalizada a nivel nacional.

P.- ¿Cuáles cree que son las soluciones a la situación sanitaria de Madrid y de toda España?

R.- El problema es que no hay médicos que se quieran formar en Atención Primaria. Estos médicos de familia que después de haber estado estudiando una carrera 6 años, un año de preparación MIR, hacen 4 años de formación específica en medicina de familia, cuando acaban su formación, muchos deciden no trabajar como médicos de familia. ¿Por qué? Porque encuentran ofertas más atractivas a otros niveles, por ejemplo, a nivel de medicina, de urgencias.

Tenemos que hacer que la Atención Primaria sea atractiva tanto para los médicos de familia como para los pediatras, porque también es muy frecuente que los pediatras, cuando acaba su formación especializada en pediatría, quieran quedarse en los hospitales y no quieran ir a los centros de salud a trabajar en Atención Primaria. Entonces hay que hacer un esfuerzo a todos los niveles.

Creo que hay que repensar la Atención Primaria y aquí creo que todos tenemos un papel para de verdad conseguir que la Atención Primaria sea un pilar básico de nuestro sistema sanitario. Es que si no lo hacemos las cosas van a ir mal y el sistema que tenemos no va a ser sostenible. Porque no es sostenible que la gente, que los pacientes no reciban unas medidas preventivas adecuadas, que son mucho más eficaces que las medidas terapéuticas. No es sostenible que los pacientes ante patologías menores estén yendo a los hospitales. Entonces tenemos que potenciar a los médicos de Atención Primaria. Y esto no sólo es bueno para los médicos de Atención Primaria, es bueno para la población y es bueno para todo el sistema.

P.- ¿Por qué cree que parece que sólo hay problemas en la sanidad madrileña?

R.- Es evidente que queda poco tiempo para las elecciones y todo se está politizando. A mí lo que me gustaría es que existiera un pacto, igual que el Pacto de Toledo para las pensiones, entre los grandes partidos en torno a la sanidad. Que se consigan unos acuerdos mínimos. Un pacto que permita dejar de politizar este tema. Parece que la Atención Primaria funciona perfecta en toda España y en Madrid está fatal y no creo que esa sea la foto.

Si vemos los distintos indicadores que hay, Madrid suele salir bien, a veces incluso la mejor. No en todos, pero tampoco se puede estar siempre buscando los indicadores en los que Madrid sale peor para intentar dar una visión distorsionada de la realidad.

En el Colegio de Médicos no entramos en política y somos muy cuidadosos. Cuando hemos detectado que la consejería ha hecho cosas de forma inadecuada, las hemos denunciado y cuando hemos visto que han dado marcha atrás o que han hecho cosas que están bien, también lo hemos dicho. Y con el Gobierno central igual.

Yo estuve en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y vi con mis propios ojos el sabotaje. ¿Hasta qué punto puede llegar la política como para que alguien esté cortando cables que permiten enchufar la calefacción de los enfermos? Tenemos que salir de esta situación y ojalá consigamos salir.