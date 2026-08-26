El precio de la gasolina sigue siendo tema de preocupación para muchos conductores en toda España, especialmente si nos vamos a ciudades grandes como es el caso de Madrid donde ya hace meses que lo que marca el surtidor no baja de los 1,5 o incluso 1,6 céntimos el litro o más, dependiendo del tipo de combustible. Ante esta situación, es importante saber localizar las gasolineras más baratas o aquellas que a primera hora, pueden tener precios más contenidos.

Cierto es que en España se sigue con la rebaja en los combustibles, pero actualmente es de sólo diez céntimos el litro y una vez acabe el mes pasará a ser de sólo 5 céntimos el litro, de modo que debemos ir con cautela y mirar bien dónde repostamos. Para ello, nada como hacer consulta a los datos que tiene el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, y para hoy miércoles 26 de agosto, señala estos que ahora te mostramos:

Precio de la gasolina hoy 26 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

En Madrid, estas son las gasolineras más baratas dónde puedes repostar a primera hora:

Gasolina 95

Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.569 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.579 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.579 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.579 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.579 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.579 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Morafuel . Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: 1.589 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.595 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.595 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.595 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.599 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.709 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.719 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.729 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.749 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.759 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.775 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.775 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.799 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.819 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.825 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.829 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.839 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.839 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.839 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.849 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.857 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.859 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.859 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.859 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.859 €/l.

Diésel

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.679 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.679 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.679 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.719 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.725 €/l .

. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.725 €/l .

. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.729 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.729 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Carbugal Fuenlabrada . Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.729 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: . Gasolinera Getafe . Getafe. Avenida Arcas de Agua, s/n. Precio: 1.729 €/l .

. Getafe. Avenida Arcas de Agua, s/n. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Islas Cíes, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Getafe. Calle Islas Cíes, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: 1.729 €/l .

. Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.729 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.739 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1.739 €/l .

. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.739 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.739 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.739 €/l.

Una vez ya sabemos dónde repostar, puede que tú mismo desees hacer consulta en otro momento, o tal vez desees mirar cualquier otro municipio más concreto. Puedes hacerlo entrando en la web del Geoportal, realizar tu búsqueda incluso por tipo de combustible y ver resultados tanto en forma de listado como estos que ves arriba o también en forma de mapa como este que ahora te dejamos a modo de ejemplo: