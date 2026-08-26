Precio de la gasolina hoy 26 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Localiza dónde están las gasolineras de Madrid más baratas para hoy miércoles
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El precio de la gasolina sigue siendo tema de preocupación para muchos conductores en toda España, especialmente si nos vamos a ciudades grandes como es el caso de Madrid donde ya hace meses que lo que marca el surtidor no baja de los 1,5 o incluso 1,6 céntimos el litro o más, dependiendo del tipo de combustible. Ante esta situación, es importante saber localizar las gasolineras más baratas o aquellas que a primera hora, pueden tener precios más contenidos.
Cierto es que en España se sigue con la rebaja en los combustibles, pero actualmente es de sólo diez céntimos el litro y una vez acabe el mes pasará a ser de sólo 5 céntimos el litro, de modo que debemos ir con cautela y mirar bien dónde repostamos. Para ello, nada como hacer consulta a los datos que tiene el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, y para hoy miércoles 26 de agosto, señala estos que ahora te mostramos:
Precio de la gasolina hoy 26 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
En Madrid, estas son las gasolineras más baratas dónde puedes repostar a primera hora:
Gasolina 95
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.569 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.579 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.579 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.579 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.589 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.589 €/l.
- Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.589 €/l.
- Morafuel. Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.589 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.589 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.595 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.595 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.595 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.719 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.749 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.775 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.775 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.819 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.825 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.829 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.829 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.839 €/l.
- Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.839 €/l.
- Cepsa Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.839 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Cepsa Las Arenas 365. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.849 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l.
- Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.857 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.859 €/l.
- BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.859 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.859 €/l.
- Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.679 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.679 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.709 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.719 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.725 €/l.
- Ballenoil. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.725 €/l.
- T9. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.729 €/l.
- Carbugal Fuenlabrada. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.729 €/l.
- Gasolinera Getafe. Getafe. Avenida Arcas de Agua, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Getafe. Calle Islas Cíes, 1. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: 1.729 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.729 €/l.
- Ballenoil. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.739 €/l.
- Maxpetrol. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.739 €/l.
Una vez ya sabemos dónde repostar, puede que tú mismo desees hacer consulta en otro momento, o tal vez desees mirar cualquier otro municipio más concreto. Puedes hacerlo entrando en la web del Geoportal, realizar tu búsqueda incluso por tipo de combustible y ver resultados tanto en forma de listado como estos que ves arriba o también en forma de mapa como este que ahora te dejamos a modo de ejemplo: