Con el penúltimo viernes del mes de julio ya en marcha, las carreteras vuelven a registrar un mayor movimiento de vehículos desde primeras horas del día. A estas alturas del verano, muchos conductores ya están de vacaciones o encadenan varios desplazamientos durante estos días, lo que hace que repostar se convierta en una parada casi obligatoria antes de salir o continuar el viaje por lo que es importante saber también, cuál es el precio de la gasolina hoy viernes 23 de julio y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Comparar precios deja de ser una opción secundaria para convertirse en una decisión práctica. Y es que el precio del combustible no es el mismo en toda la Comunidad de Madrid. Cambia entre municipios, entre zonas e incluso entre estaciones muy cercanas entre sí. Esa diferencia, que a simple vista puede parecer mínima, acaba teniendo impacto cuando se llena el depósito completo. De este modo, y para este viernes 24 de julio, los datos más recientes los encontramos en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge los precios actualizados comunicados por las propias estaciones de servicio.

Precio de la gasolina hoy 24 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Estas son a continuación, las gasolineras más baratas de Madrid hoy viernes 23 de julio según los datos del Geoportal.

Gasolina 95

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.415 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: 1.455 €/l .

. Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, A-2 km 34. Precio: 1.459 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, A-2 km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.459 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: 1.469 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, calle Tejera, 2. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Avenida Europa, Polígono La Garena. Precio: 1.469 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida Europa, Polígono La Garena. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.469 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle Tomillo, 4. Precio: 1.469 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tomillo, 4. Precio: . Gasolinera Torrejón . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.479 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 225. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 225. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.479 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.479 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . T9 . Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, calle Jacinto Benavente, 6. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, calle Jacinto Benavente, 6. Precio: . GasExpress . Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: . Store Fuel . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.479 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Plenergy . Torrejón de Ardoz. Avenida Premios Nobel, 1. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida Premios Nobel, 1. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Calle Olmo, 1. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Olmo, 1. Precio: . Plenergy . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 1. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 1. Precio: . Petroprix . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. Precio: . Plenergy. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 249. Precio: 1.479 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.589 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, A-2 km 34. Precio: 1.639 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, A-2 km 34. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.639 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.659 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias. Precio: 1.669 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa. Precio: 1.669 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.689 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.689 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.695 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1.699 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.699 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.699 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.703 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Galp . Collado Villalba. Carrefour Los Valles, calle Matadero. Precio: 1.709 €/l .

. Collado Villalba. Carrefour Los Valles, calle Matadero. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.719 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.729 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.739 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.739 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.747 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Shell . Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: 1.749 €/l .

. Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: . BP Guadalcanal 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: 1.749 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: . Shell . Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.754 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.759 €/l.

Diésel

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.425 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Arroyo de la Bulera. Precio: 1.487 €/l .

. Madrid. Calle Arroyo de la Bulera. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: 1.489 €/l .

. Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: . Ballenoil . Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1.509 €/l .

. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.509 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Pinto. Avenida de Alcotanes, 5. Precio: 1.509 €/l .

. Pinto. Avenida de Alcotanes, 5. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Emilio Muñoz, 19. Precio: 1.509 €/l .

. Madrid. Calle Emilio Muñoz, 19. Precio: . OD06 . Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: 1.509 €/l .

. Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.519 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1.519 €/l .

. Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Reus, 13. Precio: 1.519 €/l .

. Madrid. Calle Reus, 13. Precio: . Petroprix . Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.519 €/l .

. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: . Avia . Móstoles. Calle Julio Cervera, 21. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Julio Cervera, 21. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.529 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Ballenoil . Madrid. Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22. Precio: 1.539 €/l .

. Madrid. Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.539 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso. Precio: 1.539 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida de los Pirineos, 21. Precio: 1.539 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida de los Pirineos, 21. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.539 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.539 €/l .

. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Paseo de Europa, 22. Precio: 1.539 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Paseo de Europa, 22. Precio: . Petroprix . San Sebastián de los Reyes. Avenida Fuente Nueva, 18. Precio: 1.539 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Fuente Nueva, 18. Precio: . Petroprix . Alcobendas. Avenida Marqués de la Valdavia, 132. Precio: 1.539 €/l .

. Alcobendas. Avenida Marqués de la Valdavia, 132. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: 1.539 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: . Morafuel. Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: 1.539 €/l.

A la hora de elegir dónde repostar, no sólo influye el precio que aparece en el surtidor. También conviene tener en cuenta la ubicación de la estación y el tipo de desplazamiento que se va a realizar. En muchos casos, optar por una gasolinera cercana puede resultar más práctico que recorrer varios kilómetros para ahorrar unos céntimos por litro. Para quienes quieran consultar otras estaciones o comprobar cómo evolucionan los precios a lo largo del día, el Geoportal de gasolineras permite buscar por municipio, comparar carburantes y visualizar todas las opciones disponibles tanto en listado como en forma de mapa como este que te mostramos, a modo de ejemplo: