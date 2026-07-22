Llegamos a miércoles con muchos coches que siguen circulando en el tráfico de Madrid de trabajadores, pero también están aquellos de quienes están de vacaciones o quienes visitan la capital durante el verano. De este modo, es importante estar atentos y saber dónde repostar de modo que toma nota porque este es el precio de la gasolina hoy 22 de julio y las gasolineras más baratas de Madrid.

En estos días, además, puede que a primera hora de la mañana encontremos menos afluencia en algunas estaciones, lo que permite el poder repostar con algo más de calma y, en ocasiones, a mejor precio. Porque si algo queda claro al mirar los datos a diario es que el precio de la gasolina no es uniforme en la Comunidad de Madrid. Cambia entre municipios, entre barrios e incluso entre estaciones situadas a poca distancia y además no nos olvidamos de esa rebaja de 15 céntimos el litro que tenemos este mes de julio. De este modo, nada como consultar los datos que nos ofrece el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge la información que comunican las propias estaciones de servicio.

Precio de la gasolina hoy 22 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de esos datos que podemos encontrar en el Geoportal, y que como decimos, reportan las propias gasolineras de forma actualizada, estas son las gasolineras más económicas en la Comunidad de Madrid tanto para gasolina como diésel:

Gasolina 95

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.415 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Gasolinera Torrejón . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 225. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 225. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.429 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.429 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . T9 . Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.429 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Gasexpress . Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Avenida de Europa, s/n (Polígono La Garena). Precio: 1.429 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Europa, s/n (Polígono La Garena). Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.429 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Calle Olmo, 1. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Olmo, 1. Precio: . Petroprix . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. Precio: . Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Calle Circunvalación, 64. Precio: 1.429 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Circunvalación, 64. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.429 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Petroprix . San Fernando de Henares. Avenida de los Artesanos, 7. Precio: 1.429 €/l .

. San Fernando de Henares. Avenida de los Artesanos, 7. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Autovía Madrid-Barcelona, km 34 (C.C. La Dehesa). Precio: 1.439 €/l .

. Alcalá de Henares. Autovía Madrid-Barcelona, km 34 (C.C. La Dehesa). Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.439 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Store Fuel . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: 1.439 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.439 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.439 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.449 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2 (C.C. Alcampo). Precio: 1.449 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2 (C.C. Alcampo). Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.449 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Olanca. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.449 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.549 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Autovía Madrid-Barcelona, km 34 (C.C. La Dehesa). Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Autovía Madrid-Barcelona, km 34 (C.C. La Dehesa). Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.619 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.619 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (C.C. Loranca). Precio: 1.659 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (C.C. Loranca). Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.659 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.669 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.669 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.687 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Galp . Collado Villalba. Calle Matadero, s/n (Carrefour Los Valles). Precio: 1.689 €/l .

. Collado Villalba. Calle Matadero, s/n (Carrefour Los Valles). Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.695 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.699 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.699 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1.699 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.699 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.703 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.709 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Shell . Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: 1.719 €/l .

. Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.719 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Carrefour . Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: 1.729 €/l .

. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.729 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Galp . Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 1.729 €/l .

. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: 1.734 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: . Shell. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.739 €/l.

Diésel

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.425 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.469 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: 1.487 €/l .

. Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: 1.489 €/l .

. Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: . Ballenoil . Madrid. Avenida de la Democracia, 41. Precio: 1.497 €/l .

. Madrid. Avenida de la Democracia, 41. Precio: . Ballenoil . Madrid. Avenida de la Democracia, 62. Precio: 1.497 €/l .

. Madrid. Avenida de la Democracia, 62. Precio: . Ballenoil . Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1.497 €/l .

. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: . Ballenoil . Madrid. Carretera Vicálvaro-Estación de O’Donnell, km 22. Precio: 1.497 €/l .

. Madrid. Carretera Vicálvaro-Estación de O’Donnell, km 22. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Francisca Torres Catalán, 24. Precio: 1.497 €/l .

. Madrid. Calle Francisca Torres Catalán, 24. Precio: . Petroprix . Madrid. Calle Herce, 41. Precio: 1.497 €/l .

. Madrid. Calle Herce, 41. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1.499 €/l .

. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1.499 €/l .

. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.499 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.499 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.499 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1.499 €/l .

. Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.499 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Ballenoil . Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1.509 €/l .

. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.509 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Ballenoil . Pinto. Avenida de Alcotanes, 5. Precio: 1.509 €/l .

. Pinto. Avenida de Alcotanes, 5. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Emilio Muñoz, 19. Precio: 1.509 €/l .

. Madrid. Calle Emilio Muñoz, 19. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.509 €/l .

. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: . Novel Oil System . Madrid. Calle Pirotecnia, 83. Precio: 1.509 €/l .

. Madrid. Calle Pirotecnia, 83. Precio: . OD06 . Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: 1.509 €/l .

. Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: . Ballenoil. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.509 €/l.

A la hora de elegir dónde repostar, no sólo influye el precio que aparece en el panel. También conviene tener en cuenta la ubicación de la estación y el recorrido necesario para llegar hasta ella. En ocasiones, desplazarse varios kilómetros para ahorrar unos céntimos por litro puede no compensar tanto como parece. Pero ahora ya tienes información de dónde se encuentran las gasolineras más baratas, aunque si quieres buscar tú mismo en otro momento, puedes entrar en el Geoportal de gasolineras que te permite filtrar por municipio, comparar carburantes y ver todas las estaciones disponibles tanto en formato listado como sobre un mapa como el que puedes ver a continuación a modo de ejemplo. Una herramienta útil para decidir con algo más de información antes de parar a repostar.