Ya es 1 de julio y arrranca oficialmente el mes que para muchos madrileños es sinónimo de vacaciones, de maletas listas y de kilómetros por delante. Los que se van en la primera quincena ya están pensando en la ruta, en los descansos y, si son previsores, también en dónde repostar antes de salir o durante el trayecto. Pero incluso para los que se quedan en Madrid, julio suele traer más desplazamientos y no sólo eso, el Gobierno no aprobó la renovación de la rebaja del IVA de los combustibles, sino que la sustituye por una nueva medida con descuentos temporales y progresivos, así que ahora más que nunca, conviene conocer bien cuál es precio de la gasolina hoy 1 de Julio y donde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Y para ello, nada como tener a mano los datos que marca el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, ya que es aquí donde toda las gasolineras reportan los datos actualizados de lo que cuesta el combustible. De este modo, si quieres arrancar julio ahorrando desde el primer día, estos son los precios más bajos disponibles esta mañana en Madrid capital y en las gasolineras low cost y estaciones de servicio que se encuentran cerca e incluso en otros municipios:

Precio de la gasolina hoy 1 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con lo que marca actualmente y a primera hora de la mañana, el Geoportal de gasolineras, aquí es donde te va a resultar más barato repostar hoy miércoles:

Gasolina 95

Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1,295 €/l.

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1,295 €/l. Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,299 €/l.

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,299 €/l. T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1,299 €/l.

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1,299 €/l. Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,299 €/l.

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,299 €/l. Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1,299 €/l.

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1,299 €/l. Ballenoil . Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,299 €/l.

. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,299 €/l. Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1,299 €/l.

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1,299 €/l. Ballenoil . Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: 1,299 €/l.

. Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: 1,299 €/l. T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1,299 €/l.

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1,299 €/l. Ballenoil . Coslada. Avenida de la Constitución, 28. Precio: 1,299 €/l.

. Coslada. Avenida de la Constitución, 28. Precio: 1,299 €/l. Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1,299 €/l.

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1,299 €/l. Simón Grup . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: 1,299 €/l.

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: 1,299 €/l. Plenergy . Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1,299 €/l.

. Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1,299 €/l. Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1,299 €/l.

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1,299 €/l. Ballenoil . Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1,299 €/l.

. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1,299 €/l. Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 6. Precio: 1,299 €/l.

. Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 6. Precio: 1,299 €/l. Plenergy . El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1,299 €/l.

. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1,299 €/l. Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,299 €/l.

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,299 €/l. Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1,299 €/l.

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1,299 €/l. Ballenoil . Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1,299 €/l.

. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1,299 €/l. Plenergy . Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,299 €/l.

. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,299 €/l. Fast Fuel . El Álamo. Calle Libertad, 54. Precio: 1,299 €/l.

. El Álamo. Calle Libertad, 54. Precio: 1,299 €/l. Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,305 €/l.

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,305 €/l. Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,305 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,305 €/l. Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,309 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,439 €/l.

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,439 €/l. Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,449 €/l.

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,449 €/l. Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,458 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,458 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,469 €/l.

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,469 €/l. Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1,474 €/l.

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1,474 €/l. Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1,479 €/l.

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1,479 €/l. Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,479 €/l.

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,479 €/l. Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1,489 €/l.

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1,489 €/l. Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1,489 €/l.

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1,489 €/l. Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1,489 €/l.

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1,489 €/l. Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina calle Ávila. Precio: 1,499 €/l.

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina calle Ávila. Precio: 1,499 €/l. Shell . Madrid. Carrera Valencia, km 14,800. Precio: 1,499 €/l.

. Madrid. Carrera Valencia, km 14,800. Precio: 1,499 €/l. Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1,499 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1,499 €/l. Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1,509 €/l.

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1,509 €/l. BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1,519 €/l.

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1,519 €/l. Shell . Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: 1,519 €/l.

. Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: 1,519 €/l. BP San Peter 365 . Madrid. A-3, margen derecho, km 11,2. Precio: 1,519 €/l.

. Madrid. A-3, margen derecho, km 11,2. Precio: 1,519 €/l. Shell . Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1,519 €/l.

. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1,519 €/l. Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1,519 €/l.

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1,519 €/l. BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,519 €/l.

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,519 €/l. Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1,527 €/l.

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1,527 €/l. E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,529 €/l.

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,529 €/l. Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de las Estaciones, 2. Precio: 1,529 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Avenida de las Estaciones, 2. Precio: 1,529 €/l. Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1,529 €/l.

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1,529 €/l. Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1,545 €/l.

Diésel

Plenergy . El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,349 €/l.

. El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,349 €/l. Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,359 €/l.

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil . Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,359 €/l.

. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1,359 €/l.

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1,359 €/l. Petroprix . Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 57. Precio: 1,359 €/l.

. Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 57. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil . Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,359 €/l.

. Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,359 €/l. Petroprix . Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1,359 €/l.

. Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil . Coslada. Avenida de la Constitución, 28. Precio: 1,359 €/l.

. Coslada. Avenida de la Constitución, 28. Precio: 1,359 €/l. Plenergy . Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1,359 €/l.

. Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1,359 €/l. Plenergy . Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. Precio: 1,359 €/l.

. Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. Precio: 1,359 €/l. Plenergy . Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 20. Precio: 1,359 €/l.

. Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 20. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil . Collado Villalba. Calle Azuela, 73. Precio: 1,359 €/l.

. Collado Villalba. Calle Azuela, 73. Precio: 1,359 €/l. Reques – T9 . Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1,359 €/l.

. Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1,359 €/l. Plenergy . Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: 1,359 €/l.

. Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: 1,359 €/l. Plenergy . Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,359 €/l.

. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,359 €/l. Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1,359 €/l.

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1,359 €/l. Plenergy . Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1,359 €/l.

. Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1,359 €/l.

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1,359 €/l. Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,367 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,367 €/l. Ballenoil . Madrid. Calle Albasanz, 69. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. Calle Albasanz, 69. Precio: 1,369 €/l. Simón Grup . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Madrid. Avenida de la Democracia, 41. Precio: 1,377 €/l.

. Madrid. Avenida de la Democracia, 41. Precio: 1,377 €/l. Ballenoil . Madrid. Avenida de la Democracia, 62. Precio: 1,377 €/l.

. Madrid. Avenida de la Democracia, 62. Precio: 1,377 €/l. Ballenoil . Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell, km 22. Precio: 1,377 €/l.

. Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell, km 22. Precio: 1,377 €/l. Ballenoil. Madrid. Calle Cerro del Murmullo, 1. Precio: 1,377 €/l.

El Mapa de Geoportal con las gasolineras más baratas de Madrid

Si quieres hacer la consulta tú mismo o buscar una gasolinera concreta en tu camino, el Geoportal de gasolineras ofrece también los resultados en forma de mapa interactivo. Es especialmente práctico en un mes como julio, cuando muchos conductores hacen trayectos que no son los de siempre ya que te servirá de mucho si quieres por ejemplo, trazar mentalmente tu ruta y ver qué estaciones te quedan a mano para no tener que desviarte ni parar en la primera que aparezca. El mapa te permite moverte por la zona, incluso ampliarla o reducirla y para que te hagas una idea te dejamos este a modo de ejemplo: