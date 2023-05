El PP de Madrid ha troleado a la candidata del PSOE al Alcaldía de la capital, Reyes Maroto, por un vídeo en el que aparece bailando junto a dos bailarines haciendo el ridículo durante un mitin. Los populares han cogido este vídeo y lo han subido en las redes sociales, pero poniendo de fondo la canción «Ganas», que a su vez es el lema electoral de Ayuso para este 28M.

La ex ministra Maroto, tal como se puede ver en el vídeo, se situó en medio de dos bailarines con el torso descubierto para bailar la canción Levada Brasileira de Daniela Mercury. Frente a ellos, pese a ser un mitin multicultural con representantes de varias comunidades, había menos de 30 espectadores viendo en directo el espectáculo. Pese a eso la alcaldable no dudó ni un momento en emular a su ex compañero de gabinete Miquel Iceta, muy habituado a bailar en los actos electorales del Partido Socialista. Todo sea por arañar un voto más.

Y es que las expectativas para el PSOE en la capital española no son tan halagüeñas como en un principio pensaban desde Ferraz. Según todos los sondeos Reyes Maroto experimenta un ligero ascenso en intención de votos aunque no suficiente para dar el sorpasso a Más Madrid y tener opciones de optar a la alcaldía de la capital en el supuesto de que el bloque de la izquierda sume más que el bloque de la derecha. Algo que, a día de hoy, tampoco parece fácil.

Maroto cambió el ministerio de Industria por un sillón en el Palacio de Cibeles obligada por el presidente Pedro Sánchez. Tras quedarse sin candidato, el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, forzó a su ministra a dar el paso de presentarse a las primarias para obligar a la líder del PSOE Madrid Ciudad Mercedes González a dar el paso. A regañadientes la política socialista, que ni tan siquiera vive en Madrid, aceptó el reto aunque con un gran grado de desconocimiento entre los electores de la capital española.