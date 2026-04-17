El nuevo barrio de Madrid que quiere competir con Boadilla: chalés con jardín y parcelas ya a la venta en un proyecto de 3.500 viviendas

El nuevo barrio residencial del sur de Madrid ha iniciado la comercialización de 17 parcelas de uso residencial dentro del proyecto urbanístico de Retamar de la Huerta, situado en Alcorcón. Esta actuación busca posicionar la zona como un enclave de lujo, comparable a municipios como Boadilla del Monte o Majadahonda, dentro de un desarrollo que contempla más de 3.500 viviendas y amplias zonas verdes. Las obras del proyecto comenzaron en noviembre de 2025 y, a finales de marzo de 2026, se abrió el proceso de venta de las primeras parcelas. En total, se han puesto en el mercado alrededor de 16.000 metros cuadrados edificables, con capacidad para construir hasta 130 viviendas, valoradas en 20 millones de euros según los promotores.

«Retamar es el nuevo desarrollo urbanístico del suroeste de Madrid y se presenta como uno de los proyectos urbanísticos residenciales más destacados de la Comunidad de Madrid en términos medioambientales, que pone el foco en el aspecto residencial y la conexión con la naturaleza. Un refugio cercano a la capital que equilibra la calidad de vida, su apuesta por «lo verde» y la sostenibilidad con la comodidad y los servicios de la vida urbana. Diseñado exclusivamente para uso residencial, este desarrollo alberga 3.503 viviendas, con un nuevo modelo de ciudad de escala humana, y una oferta diversificada de vivienda, con características distintivas y exclusivas marcadas por el respeto a la naturaleza y una forma de vida y construcción sostenible».

Retamar de la Huerta, el nuevo barrio de Madrid

A mediados de marzo, el desarrollo de Retamar de la Huerta alcanzó uno de sus principales hitos con la aprobación por parte del Ayuntamiento de Alcorcón del Plan Especial de Infraestructuras (PEI) de Conexiones Exteriores. Tras este avance administrativo, se prevé que el proyecto acelere su desarrollo en los próximos meses. Según explicó Darío Rivera, presidente de la Junta de Compensación de Retamar en una entrevista con elEconomista.es, «a lo largo del verano esperamos que puedan iniciarse las obras de urbanización y se va a solicitar la simultaneidad para poder empezar con las obras de edificación en el tercer o cuarto trimestre de 2026».

«Retamar de la Huerta es un nuevo desarrollo urbano de nuestra ciudad concebido como un nuevo barrio residencial de Alcorcón, dando continuidad al modelo de crecimiento del municipio. El ámbito se caracteriza por una ordenación moderna y equilibrada, con predominio de vivienda colectiva, en la que se integra una proporción significativa de vivienda protegida, junto con vivienda libre. Este desarrollo se acompaña de importantes zonas verdes y espacios libres (30 hectáreas) que favorecen la calidad ambiental y el uso ciudadano del espacio público. En estos momentos se está urbanizando el suelo para alojar 3.503 viviendas de las que 1.309 son del Ayuntamiento de Alcorcón (37% de las viviendas del barrio) Este desarrollo cuenta con el apoyo del Gobierno de España que impulsará, a través de Entidad Estatal de Vivienda, Casa 47 (anteriormente, SEPES), 224 viviendas», detalla el Ayuntamiento de Alcorcón.

De cumplirse los plazos, las primeras viviendas podrían entregarse a finales de 2028. El nuevo barrio de Madrid contará con unas 30 hectáreas de zonas verdes y estará integrado en dos espacios naturales que se convertirán en parques forestales, correspondientes a los parques fluviales del arroyo de la Madre y del barranco Pasidre. Con una superficie total de 1.140.000 m², Retamar dispondrá de 7 kilómetros de carril bici, 5,8 kilómetros de sendas peatonales y 14,5 hectáreas de parques urbanos.

Por otro lado, los edificios de vivienda colectiva, que representan el 85% de las unidades, tendrán un máximo de cuatro alturas, mientras que el 15% restante será vivienda unifamiliar situada en el límite con Campodón. Las calles tendrán una anchura media de 17 metros y el conjunto incluirá espacios peatonales, carriles bici y equipamientos deportivos.

En cuanto a la tipología de vivienda, el proyecto prevé una combinación de oferta pública y libre. Aproximadamente un 30% de las viviendas será de protección pública, con unas 1.123 unidades, mientras que el 70% restante será vivienda libre, de mayor tamaño y repartida por todo el barrio. Además, el Ayuntamiento, que posee alrededor del 20% del suelo, podría destinar parte de sus terrenos a viviendas de alquiler asequible.

«Cada edificio está diseñado para maximizar la luz natural y promover la ventilación cruzada, contribuyendo a la mejora de la eficiencia energética. Los materiales de construcción serán seleccionados por su bajo impacto ambiental y su capacidad para integrarse armónicamente con el entorno natural, lo que refuerza su compromiso con la sostenibilidad de sus espacios y la calidad de vida de sus vecinos. Retamar se distingue por cumplir con avanzados estándares urbanísticos, medioambientales y tecnológicos».

Finalmente, el Plan Especial de Infraestructuras en el nuevo barrio de Madrid incluye actuaciones clave como la reordenación de la M-506 y su conexión con la M-50, el soterramiento parcial de la vía bajo una nueva glorieta y la ampliación de carriles por sentido. También se construirán nuevas vías de servicio, una pasarela peatonal sobre la M-50 y una red de infraestructuras soterradas con abastecimiento, saneamiento y mejoras eléctricas, incluyendo nuevas subestaciones y centros de distribución.