Las nuevas boutiques de Madrid no son solo de ropa: este es el espacio que conquista a los amantes de los relojes

La relojería independiente ha ido ganando protagonismo en los últimos años entre los aficionados que buscan piezas diferentes a las de las grandes firmas tradicionales. Marcas con una producción más limitada, una identidad propia y, en muchos casos, una historia alejada de los grandes grupos del sector han encontrado en este público un nicho en crecimiento. Ahora, Madrid incorpora un nuevo espacio dedicado específicamente a este segmento.

La calle Narváez, junto al parque de El Retiro, acoge la nueva boutique de World Watch Museum, un establecimiento especializado en relojes de firmas independientes internacionales. La propuesta reúne más de 40 marcas, algunas de ellas con una presencia todavía limitada en España, como Laco, Yema, Nivada Grenchen, Lip, Venezianico, Echo/Neutra, Bamford London o Draken.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de World Watch Museum | ES (@worldwatchmuseum_es)

La apertura supone la llegada al centro de Madrid de un concepto que hasta ahora tenía su origen en Getafe y que también cuenta con una plataforma de venta online. La nueva ubicación busca acercar al público algunas firmas que, dependiendo de la marca, podían resultar más difíciles de encontrar físicamente en España.

¿Qué es la relojería independiente?

Frente a las grandes compañías relojeras y las marcas más conocidas del mercado, la relojería independiente engloba un amplio abanico de fabricantes que trabajan con volúmenes de producción más reducidos y que suelen dar especial importancia al diseño, la tradición relojera o la identidad propia de cada colección.

En este segmento conviven propuestas muy diferentes. Algunas recuperan diseños históricos vinculados a la aviación o al ámbito militar, mientras que otras apuestan por reinterpretaciones de modelos vintage o por diseños contemporáneos.

Ese carácter heterogéneo es precisamente uno de los atractivos para los aficionados. Un reloj de una firma independiente puede tener detrás una tradición centenaria, inspirarse en instrumentos utilizados por pilotos o militares o apostar por una estética completamente contemporánea.

De los relojes de piloto al diseño italiano

Entre las firmas presentes en el nuevo establecimiento hay nombres con trayectorias y estilos muy distintos. Laco, por ejemplo, está vinculada a la tradición de los relojes de piloto alemanes, mientras que Yema representa parte de la historia de la relojería francesa.

También se encuentran firmas suizas como Nivada Grenchen, conocida por recuperar algunos de sus diseños históricos, y otras propuestas como la italiana Venezianico, que apuesta por una relojería contemporánea inspirada en el diseño y la cultura italiana.

La selección incluye además a Bamford London, firma británica conocida por sus trabajos de personalización y por una aproximación más creativa al diseño relojero, junto a marcas como Echo/Neutra o Draken.

Más que responder a un único estilo, la selección permite recorrer distintas corrientes dentro de la relojería independiente, desde el revival de piezas históricas hasta diseños de inspiración industrial.

Una tienda que busca recuperar el asesoramiento presencial

Otro de los elementos que plantea el proyecto es recuperar el contacto directo entre el aficionado y el reloj. La expansión de las compras online ha permitido acceder a marcas que antes resultaban difíciles de encontrar, pero también ha reducido en algunos casos las posibilidades de conocer físicamente una pieza antes de comprarla.

La nueva boutique plantea precisamente ese contacto como parte de su propuesta, con espacios diferenciados para las distintas firmas y asesoramiento especializado. El objetivo es que el visitante pueda conocer las características y la historia de cada marca antes de decidirse por un modelo.

El espacio toma así una orientación que pretende acercarse más al coleccionismo y a la divulgación relojera que a una exposición convencional de productos. El contexto histórico, el diseño y la procedencia de cada firma adquieren un papel relevante a la hora de presentar las piezas.

La relojería de nicho busca espacio en Madrid

La apertura también refleja el interés creciente por las marcas de nicho dentro del mercado relojero. Aunque las grandes firmas continúan concentrando buena parte de la atención del sector, existe un público interesado en encontrar alternativas menos conocidas y modelos con una identidad más diferenciada.

La ubicación junto a El Retiro sitúa además el establecimiento en una de las zonas céntricas de Madrid con mayor actividad comercial y turística. World Watch Museum mantiene de esta forma su presencia en Getafe y suma un segundo punto físico en la capital, además de su canal online.

La nueva tienda se incorpora así a un mercado en el que la relojería independiente intenta hacerse un hueco no solo a través de internet, sino también recuperando el valor de ver, probar y conocer una pieza antes de incorporarla a una colección.