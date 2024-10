La ministra Ribera expedienta a Ayuso por levantar sin su permiso los puentes de emergencia por la DANA

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha iniciado un expediente sancionador contra la Comunidad de Madrid por ocupación de cauces para la reconstrucción de los puentes que asoló la DANA de septiembre de 2023 en municipios de la zona sureste de la región como Aldea del Fresno. En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica ha propuesto una sanción de 4.500 euros a la Comunidad de Madrid. Fuentes del departamento que encabeza Teresa Ribera indican que se trata de «un proceso normal cuando se trata de obras de emergencia».

Además, han trasladado que, tras la DANA, la Comunidad de Madrid abordó un número importante de actuaciones en el entorno del río Alberche y afluentes que, en coordinación con la CHT, fueron iniciadas en un contexto de emergencia y acogiéndose a la tramitación de urgencia en los correspondientes expedientes.

En este caso en concreto, han explicado que el expediente se resolvió mediante archivo por no haber aportado el solicitante la documentación requerida, lo que ha derivado «en la ausencia de procedimiento de legalización de esa actuación concreta y la apertura del correspondiente expediente sancionador».

El expediente sancionador con fecha de 27 septiembre de 2024 se debe a una infracción administrativa leve por la ocupación del cauce del Arroyo Grande mediante la construcción de dos puentes provisionales sin la autorización o concesión administrativa de dicho organismo.

Desde la CHT han incidido en que la Comunidad de Madrid abordó estas actuaciones en un contexto de emergencia y acogiéndose a la tramitación de urgencia en los correspondientes expedientes. Sin embargo, han señalado que dicha situación no exime de la necesaria obtención de autorización de las obras independientemente de que se hayan iniciado o concluido. En cualquier caso, el expediente sancionador se encuentra en tramitación y en tanto no se resuelva no procede comentario alguno al respecto.

Fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras que dirige Jorge Rodrigo han avanzado que presentarán alegaciones y, llegado el caso, un recurso contra la resolución, que según recalcan, obvia el acuerdo que la Comunidad alcanzó con el Gobierno central para la reconstrucción de los puentes.

La propuesta de sanción, que llega un año y medio después de la DANA que afectó al sureste de la región en 2023, obvia así el acuerdo al que llegaron apenas diez días después de que se produjeran los hechos el consejero Rodrigo, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez, recalcan desde la Consejería.

La Comunidad se defiende

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid aseguran que dieron una respuesta ágil y eficiente ante los destrozos provocados por las fuertes lluvias. «En menos de un año, hemos invertido 60 millones de euros en actuaciones para recuperar la normalidad de los 10 pueblos afectados. Hemos construido 3 puentes y reparado 7 carreteras, entre otras actuaciones urgentes» asegura el portavoz del Ejecutivo de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, tras el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles.

Asegura que, a fecha de hoy, todas las actuaciones las han hecho con el esfuerzo de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos y sin la ayuda del Gobierno central. «Lo que está claro es que si fuera por el Gobierno de Sánchez y por la Delegación del Gobierno aún estarían aislados los pueblos de la zona suroeste de la región».

A pesar de haberse declarado a la región como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, la Comunidad de Madrid aún no ha recibido los fondos por parte del Gobierno central, que deberían sufragar hasta el 50% del coste de las inversiones.