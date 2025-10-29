El mercadillo secreto de Madrid donde las plantas se venden por 1 euro: fecha, horario y todo lo que debes saber

Los franceses Léo y Julien se conocieron en la escuela de arquitectura paisajística, donde compartieron desde el primer momento su pasión por las plantas y la naturaleza. Años después, crearon Plantes Pour Tous, un proyecto que pretende acercar las plantas a la ciudad, hacerlas asequibles y, al mismo tiempo, ofrecer productos sostenibles. Hoy en día, organizan eventos pop-up por toda Europa, y el fin de semana del 7 al 9 de noviembre, Madrid acogerá un mercadillo de plantas.

Desde su nacimiento, Plantes Pour Tous ha mantenido un compromiso firme con la sostenibilidad, apoyando la producción hortícola europea certificada, mayoritariamente bajo las etiquetas MPS o BIO. «Trabajamos constantemente para reducir nuestra tasa de pérdidas, actualmente estimada en menos del 2%», explican Léo y Julien.

Mercadillo de plantas en Madrid

«¡La mayor selección de plantas de tu ciudad! Miles de plantas desde 0,99 €, y más de la mitad por menos de 10 €, te esperan en un fin de semana que no te puedes perder. Es la oportunidad perfecta para renovar tu hogar, descubrir nuevas especies y disfrutar de un espacio pensado para los amantes de la jardinería.

El evento se celebrará en Espacio 23, Calle del Gral. Oráa, 23, Salamanca, 28006 Madrid, España. Los horarios son: viernes 7 de noviembre de 11:00 a 20:00 horas, sábado 8 de noviembre de 10:00 a 19:00 horas y domingo 9 de noviembre de 11:00 a 19:00 horas. El pago se realizará únicamente con tarjeta de crédito, y el espacio es accesible tanto para personas con movilidad reducida como para animales de compañía. ¡Bienvenido a la Jungla!», detalla Plantes Pour Tous en su web.

La calle General Oraá alberga el Espacio 23, el lugar donde tendrá lugar el mercadillo de plantas que aterrizará en Madrid del 7 al 9 de noviembre. El viernes abrirá de 11:00 a 20:00 horas, el sábado, el horario será de 10:00 a 19:00 horas y el domingo de 11:00 a 19:00 horas. Las entradas serán gratuitas, pero la organización recomienda reservar con antelación para poder disfrutar de todo el evento y así poder recorrer todos sus rincones.

Además de las plantas por menos de 1 euro, habrá un amplio abanico de ofertas con plantas por menos de 10 euros y también algunas grandes por 19,95 euros. Asimismo, por cada compra, se entregará una planta de regalo de 0,99 euros. Si ésta es superior a 30 euros, la cuantía de la planta obsequio sube a 2,99 euros, y por compras superiores a 50 euros, el regalo será una planta valorada en 4,99 euros.

El mercadillo de plantas en Madrid contará on personal especializado que asesorará a los visitantes sobre qué especies se adaptan mejor a cada entorno. Además, habrá códigos QR distribuidos por el espacio que permitirán acceder a información útil sobre el cuidado de las plantas.

Cómo llegar

Para llegar a Plantes Pour Tous en Madrid, ubicado en la Calle del General Oráa, 23, en el barrio de Salamanca, existen varias opciones de transporte. Si decides desplazarte en transporte público, la forma más cómoda es utilizando el metro. La estación más cercana es Núñez de Balboa, que conecta con las líneas 5 y 9, a solo unos cinco minutos a pie de la tienda. También se puede acceder desde la estación Retiro (Línea 2) caminando aproximadamente diez minutos. En cuanto a autobuses, varias líneas tienen paradas cercanas, incluyendo las líneas 1, 9, 14, 21, 29, 51, 52 y 74. Para quienes prefieran acudir en coche, la Calle del General Oráa dispone de zonas de estacionamiento regulado.

Historia y evolución

«Léo y Julien se conocieron en la escuela de arquitectura paisajística y compartían una pasión común por las plantas. En 2017, surgió la idea de crear una jardinería urbana tras darse cuenta de que los precios eran altos, las tiendas de plantas estaban en las afueras y la oferta de plantas de interior era demasiado convencional. Así nació Plantes Pour Tous, con su primera venta en el centro de París unas semanas después. Entre 2017 y 2020, el proyecto se expandió a otras ciudades como Lyon, Bordeaux y Lille, y en 2018 se incorporó su primer empleado, consolidando el concepto de Grandes Ventas de Plantas.

Desde 2020, el proyecto creció con la apertura de su primera tienda física cerca de la Place de la République y el lanzamiento de su tienda online, incluyendo también Bélgica en 2022. En 2023, se inauguraron tres nuevas jardinerías en París: Bastille, Jules Joffrin y Beaugrenelle, junto con nuevos universos como decoración del hogar, accesorios para mascotas y juegos educativos. Desde sus inicios, Plantes Pour Tous ha apostado por la sostenibilidad, apoyando producciones hortícolas europeas con certificaciones MPS y BIO, optimizando el consumo y reciclando los productos no vendidos. Además, colabora con la cooperativa Euro Plant Tray eG para desarrollar bandejas de plantas retornables y reutilizables, reduciendo así el plástico y fomentando la economía circular».

Plantes Pour Tous es un ejemplo de cómo la pasión por la naturaleza puede transformarse en un proyecto empresarial exitoso y responsable. El mercadillo de plantas en Madrid, con más de 150 variedades disponibles y una amplia gama de productos complementarios, promete ser una experiencia inolvidable.