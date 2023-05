Los madrileños son un 218% más ricos desde que gobierna el Partido Popular

El Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid ha crecido un 218% desde 1995, cuando se situaba en 74.857,79 millones de euros, mientras que en 2021 creció hasta los 238.181,10 millones de euros. Es decir, que los madrileños son ahora un 218% más ricos de lo que eran hace casi tres décadas, cuando gobernaba el PSOE la región.

Después de la debacle que supuso el covid en toda España, la región capitalina recuperó el pasado mes de febrero el PIB anterior a la pandemia. La economía de la Comunidad de Madrid creció, de acuerdo con los datos del Gobierno autonómico, un 5,7% en el año 2022, lo que supone un crecimiento dos décimas superior al de la media nacional, y aportó al conjunto de España un 19,4% del total de su PIB.

Los datos del cuarto trimestre de 2022 reflejan una subida del doble que la media nacional tras crecer su economía hasta un 5% sobre el mismo periodo de 2021 y hay un repunte generalizado en los sectores productivos de la región, pero sobresale el crecimiento de Industria (5,9%), Servicios (5,8%) y la Construcción (3,3%).

Desde el inicio del covid, en marzo de 2020, la región presidida por Isabel Díaz Ayuso ha crecido casi dos puntos más que el resto de España y lleva un total de siete años presentando mejores datos económicos que el conjunto de España.

De acuerdo con los últimos datos del PIB madrileño, este se sitúa ahora 0,9 puntos por encima que el que presentaba en 2019, creciendo a un ritmo más alto que Alemania y cercano a Francia e Italia, según señala el Gobierno autonómico. Además, las previsiones económicas para este 2023 adelantan que Madrid seguirá creciendo por encima que el conjunto de España

En 2021, y a pesar de los graves efectos de la crisis sobre la Comunidad de Madrid, siguió siendo la mayor economía del conjunto de las comunidades autónomas, concentrando el 19,4% del PIB español. Asimismo, el PIB per cápita de la región se situaba en 34.821 euros, el mayor de todas las comunidades autónomas y un 36,6% superior a la media nacional.

En cuanto a la renta disponible bruta en 2020 (último año disponible) Madrid, con 19.470 euros per cápita se sitúa un 23,1% por encima del promedio de las regiones españolas, por detrás de País Vasco, que resulta la única región que, con un PIB per cápita mayor que la media nacional (28,5% superior), mejora en términos de renta per cápita (29,5% superior al promedio nacional).

Cabe destacar que la Comunidad de Madrid es la región de mayor crecimiento promedio en el periodo 2010-2021. El dinamismo experimentado por la Comunidad de Madrid en los años anteriores al covid, que creció por encima de la media nacional desde la salida de la crisis de 2008-2013, permite que, a pesar de haber experimentado una de las mayores caídas en 2020, sea la región con mayor crecimiento en el promedio de los 11 últimos años, del 0,9%, seguida de Murcia (con una tasa media del 0,8%) y Navarra (0,5%). Baleares obtiene una tasa promedio del 0,0% y el resto de regiones anotan reducciones que van desde el -0,1% de Canarias y Castilla y León hasta el -0,5% de Asturias.