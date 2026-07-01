Katy Perry, Mon Laferte y Kany García: todos los conciertos del Orgullo LGTBI de Madrid 2026

Madrid lleva ya varios días celebrando el Orgullo LGTBI 2026, pero es ahora cuando llega uno de los momentos más esperados de toda la programación: los conciertos. Desde este miércoles 1 de julio y hasta el domingo 5, las principales plazas del centro volverán a llenarse de música, artistas y miles de personas en una de las citas más multitudinarias del año.

Porque el MADO no es sólo reivindicación y fiesta en las calles, también es uno de los mayores festivales gratuitos de Europa, con escenarios repartidos entre Plaza de España, Puerta del Sol, Plaza Pedro Zerolo y la Plaza de las Reinas, por los que pasarán decenas de artistas durante cinco días seguidos. Pero este año hay además un aliciente extra. Más allá de los conciertos gratuitos del centro, el Orgullo suma eventos asociados como el Festival Río Babel, que traerá a Madrid a una de las grandes estrellas del pop internacional como es Katy Perry.

El concierto de Katy Perry en Madrid durante el Orgullo 2026

Katy Perry será uno de los grandes reclamos de la semana del Orgullo, aunque su concierto no forma parte del programa gratuito del MADO. La cantante actuará el domingo 5 de julio como cabeza de cartel del Festival Río Babel 2026, que se celebra en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid.

La apertura de puertas será a las 18:00 horas y los conciertos comenzarán a partir de las 18:20, en una jornada en la que también estarán sobre el escenario Bomba Estéreo, La Casa Azul, Yami Safdie, Yadam o Tú Peleas Como Una Vaca. El festival contará además con programación de comedia, lo que refuerza su carácter de gran evento paralelo al Orgullo. Recordemos que a diferencia de los conciertos del centro de Madrid, este evento es de pago y requiere entrada, aunque se ha convertido en una de las citas más buscadas de todo el fin de semana.

View this post on Instagram A post shared by Festival Río Babel (@festivalriobabel)

Todos los conciertos gratuitos del Orgullo de Madrid 2026

El MADO de Madrid está cargado de eventos, actos y actividades, pero sus conciertos gratuitos son su gran reclamo para muchos. El de Katy Perry no es, como decimos, propiamente del MADO, pero se une a este y a las celebraciones del Orgullo Gay 2026 en la capital. Y junto a esa gran fiesta, los asistentes pueden disfrutar también de estos otros conciertos desde hoy miércoles y hasta el 5 de julio.

Miércoles 1 de julio

La primera gran cita llega con el pregón en la Plaza Pedro Zerolo, que da el pistoletazo de salida a los conciertos.

Plaza Pedro Zerolo

20:00: Bienvenida con La Plexy

Bienvenida con La Plexy 20:30: Himno oficial del MADO

20:45: Pregón con Cayetana Guillén Cuervo

21:15: Rocío Sáiz

21:25: Kany García

22:00: Show drag «Somos Chueca»

En paralelo, la Plaza de las Reinas arranca su programación con artistas como Mercedes Ferrer, Klimax o Violeta, en una noche más enfocada al pop y la escena emergente.

Jueves 2 de julio

El jueves empieza a coger ritmo con el Pridevisión en Plaza de España, uno de los formatos clásicos del Orgullo.

Plaza de España

20:00: Ballet del Orgullo

21:45: Kitai

22:00: K!ngdom

22:15: Kuve

22:30: Lucía Pérez

Además, la Puerta del Sol acoge una fiesta dedicada a Madonna, mientras que Plaza de las Reinas continúa con actuaciones como María Parrado o Cris Lora.

Viernes 3 de julio

El viernes es uno de los días más completos, con la celebración de la XIX Gala Mr. Gay España en Plaza de España.

22:00: Gala Mr. Gay España

Actuaciones de Mirela, Izan Llunas, Asha y Rebeca

23:50: Campanadas de la Diversidad con Natalia, María Peláe, Vicco y Soraya

Y en la Puerta del Sol, la noche se alarga con artistas como Bea Pelea, Albany o Naiara y sesiones DJ hasta bien entrada la madrugada. También destacan actuaciones como Blanca Paloma o Pamela Rodríguez en la Plaza de las Reinas, consolidando una jornada muy variada en estilos.

Sábado 4 de julio

El sábado concentra algunos de los conciertos más esperados del MADO 2026, especialmente en la Plaza de España con el bloque de Orgullo Latino.

Plaza de España

22:15: Fey

22:30: Monsieur Periné

23:10: Mon Laferte

23:30: Lali

En la Puerta del Sol, la protagonista será Tokischa, que actuará de madrugada en uno de los momentos más potentes del fin de semana. Mientras tanto, la Plaza de las Reinas suma nombres como Nuria Fergó, en una jornada que mezcla artistas consolidados y nuevas propuestas.

Domingo 5 de julio

El domingo se celebra la clausura del Orgullo con una programación más institucional pero con actuaciones destacadas.

Plaza de España

22:40: Pasión Vega

23:00: Estrella and The Dolls

23:50: Despedida final

Además, Ptazeta será uno de los nombres más destacados en la Plaza de las Reinas, poniendo el cierre a cinco días de música y celebraciones.

¿Qué conciertos son gratis y cuáles son de pago?

Todos los conciertos organizados por el MADO en Plaza de España, Plaza Pedro Zerolo, Puerta del Sol y Plaza de las Reinas son gratuitos y de acceso libre hasta completar aforo. Por su parte, el concierto de Katy Perry forma parte del Festival Río Babel, un evento independiente que se celebra en Rivas-Vaciamadrid y que requiere la compra de entrada con precios a partir de los 48 euros y hassa más de 300 dependiendo de la zona o el pack que compres.