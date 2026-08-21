Fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026: cuándo son, fechas, cartel y conciertos

Aunque el mes de agosto entre ahora en su recta final, lo cierto es que todavía nos queda más de una semana para seguir disfrutando de las vacaciones y más cuando Madrid se prepara ahora para la celebración de las Fiestas de San Sebastián de los Reyes. Del 24 al 31 de agosto de 2026, el municipio madrileño celebrará las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de los Remedios, aunque lo cierto es que ayer jueves ya se pudo disfrutar de algunos actos, y en los días grandes podremos disfrutar de encierros, peñas, conciertos, toros y celebraciones religiosas que vuelven a cruzarse en un programa que apenas deja huecos libres durante la última semana del mes.

Este año la música trae además a varios nombres conocidos. Malú, Celtas Cortos, Siloé, Cali y El Dandee y DJ Nano encabezan un cartel en el que también aparecen Panorama, París de Noia y La Misión, tres orquestas habituales de las grandes fiestas populares. A ellos se unen artistas y formaciones como Rubén Madrid, Andrea Villalba, Los Bomberay, Modestia Aparte o La Década Prodigiosa. Pero hablar de las fiestas de Sanse obliga a mirar también a sus encierros ya que habrá carreras durante prácticamente toda la semana, incluida una cita nocturna, y la programación taurina incorpora recortadores, becerrada, rejones y corridas. Y el día 28, festividad del Santísimo Cristo de los Remedios, llegarán además algunos de los actos religiosos más importantes.

Cuándo empiezan las Fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026

El comienzo oficial está fijado para el lunes 24 de agosto, día del pregón, y el cierre llegará el lunes 31. Sin embargo, el calendario se pone en marcha antes. Ayer jueves ya tuvo lugar lugar la proclamación de Paulino Perdiguero, In Memoriam, como Personaje del Encierro de Sanse 2026 y la presentación del libro de fiestas. Y mañana sábado 22 habrá deporte, folklore y una primera toma de contacto con el recorrido taurino. A las 22:00 horas está prevista la cabestrada desde la plaza de toros hasta los corrales de suelta y, media hora después, una capea general. Y el domingo se celebrará la Toro Run y continuarán los conciertos del Festival Folklóricas.

El lunes 24 será cuando arranquen las fiestas de forma oficial con pasacalles y charangas que recorrerán el casco antiguo desde las 19:00 horas y a las 22:00 horas se leerá el pregón en la Plaza de la Constitución. Los encargados este año serán los trabajadores de limpieza viaria, recogida de residuos y parques y jardines. Después llegará un arrebato pirotécnico de Pirotecnia Vulcano y comenzará la primera gran noche musical.

Horarios de los encierros de Sanse 2026

El primer encierro se correrá el martes 25 a las 11:00 horas con reses de Hermanos Tardeu. La peculiaridad de esa jornada es que habrá que esperar pocas horas para ver otro: a las 22:00 está programado un encierro nocturno con toros de Hermanos García Jiménez. A partir de entonces, las carreras matinales se mantendrán hasta el último día con este calendario:

Martes 25, 11:00 horas: Hermanos Tardeu.

Hermanos Tardeu. Martes 25, 22:00 horas: Hermanos García Jiménez.

Hermanos García Jiménez. Miércoles 26, 11:00 horas : Zalduendo.

: Zalduendo. Jueves 27, 11:00 horas: São Torcato.

Viernes 28, 11:00 horas: La Castilleja.

São Torcato. La Castilleja. Sábado 29, 11:00 horas: Núñez de Tarifa.

Núñez de Tarifa. Domingo 30, 11:00 horas: Juan Pedro Domecq y Álvaro Núñez.

Juan Pedro Domecq y Álvaro Núñez. Lunes 31, 11:00 horas: novillos de Montealto.

También habrá actividad dentro de la plaza. El martes se celebrará la Becerrada de Peñas y el miércoles y el jueves será el turno del Concurso Nacional de Recortadores. El viernes 28 habrá corrida de rejones y el sábado torearán Miguel Ángel Perera, Diego García y Julio Norte. El cartel del domingo reunirá a Morante de la Puebla, Sebastián Castella y José María Manzanares.

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Conciertos de las Fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026

Buena parte de los conciertos se repartirán entre la Plaza de la Constitución, el campo de fútbol de la calle Teide y el Anfiteatro Municipal Adolfo Conde. Las principales actuaciones anunciadas son gratuitas hasta completar aforo.

Lunes 24: Cristina Boscá (20:30), DJ Nano (23:30), Banda Municipal (23:30) y La Misión (00:30).

Cristina Boscá (20:30), DJ Nano (23:30), Banda Municipal (23:30) y La Misión (00:30). Martes 25 : Los Inspectores (13:00), Paula Reyz (23:00), Panorama (23:30) y Este Madriz (00:30).

: Los Inspectores (13:00), Paula Reyz (23:00), Panorama (23:30) y Este Madriz (00:30). Miércoles 26: Efecto Millenial (13:00), Txubaskos y asociaciones locales (22:30) y París de Noia (23:30).

Efecto Millenial (13:00), Txubaskos y asociaciones locales (22:30) y París de Noia (23:30). Jueves 27 : Los Bomberay (13:00), Metallijam y Talents Band (22:30), Celtas Cortos y Nueva Línea (00:30) y DJ Danfer (02:30).

: Los Bomberay (13:00), Metallijam y Talents Band (22:30), Celtas Cortos y Nueva Línea (00:30) y DJ Danfer (02:30). Viernes 28: Metropop (13:45), Cali y El Dandee (23:00), Rubén Madrid (23:30) y Vulkano (01:00).

Sábado 29: La Década Prodigiosa (13:00), Andrea Villalba (21:30), Malú y DJ Ismael Yuguero (23:00) y Kripton (00:00).

Domingo 30: Modestia Aparte (13:00), Siloé (23:00) y Atlántida Show (23:00).

Lunes 31: Los Inspectores (13:00) y DJ Sergio Blázquez (21:30).

El Día del Cristo y el «¡Qué pena me da!»

El viernes 28 será el Día del Santísimo Cristo de los Remedios y tendrá una agenda propia dentro de las fiestas. La Solemne Misa Mayor comenzará a las 09:30 horas. Después del encierro habrá ofrenda floral y, ya por la tarde, corrida de rejones. A las 21:00 horas saldrá la procesión con la imagen del Cristo, uno de los momentos con mayor tradición de toda la semana. Y luego queda el fin de semana, con el sábado, que además de toros y el concierto de Malú, contará en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillach con la representación de La Tabernera del Puerto. Y el domingo se celebrará el tradicional Baile de las Higueras y llegará Siloé al escenario del Anfiteatro Adolfo Conde.

El lunes 31 será el día en el que acabará todo. Tras el último encierro habrá novillada y los niños tendrán a las 19:00 horas el espectáculo de Cantajuegos, Mi amiga Buby. A las 23:00, las peñas se encontrarán en la Plaza de la Constitución para el tradicional «¡Qué pena me da!». El último castillo de fuegos de Pirotecnia Vulcano que pondrá entonces el cierre a las fiestas de San Sebastián de los Reyes de 2026.