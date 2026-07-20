El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, gobernado por una coalición de Izquierda Unida y el PSOE, ha decidido usar 2 millones de euros de una partida extraordinaria pensada para mejorar la ciudad en pagar salarios que ya deberían estar recogidos en el presupuesto ordinario. El dinero, llegado por sorpresa desde el Estado, se ha convertido así en un parche para cuentas mal calculadas.

El origen de ese dinero es una actualización estatal de las entregas a cuenta que reciben los ayuntamientos, aprobada por el Gobierno central en junio, que ha metido de golpe 2.350.946,82 euros en las cuentas municipales sin estar contemplados en el presupuesto de 2026.

El expediente que reparte esa cantidad, registrado como Modificación de Crédito 15/2026, muestra que el Gobierno local ha optado por usar ese colchón inesperado para cubrir gastos de personal y transferencias que ya arrastraba, más que para construir nada nuevo. Del total, solo 81.941,74 euros —un 3,5%— se destinan a inversión visible: mobiliario urbano, mantenimiento e infraestructuras.

El resto, el 96,5%, se ha ido a tres partidas de gasto corriente. La más abultada, 1.542.763,12 euros, refuerza el complemento específico de los funcionarios municipales, una partida que se queda corta y que con este refuerzo se sextuplica.

Otros 462.984,10 euros se transfieren a Rivamadrid, la empresa pública de servicios, para que pueda asumir sus propias subidas salariales. Y 263.257,86 euros más se destinan a cubrir el pago de tributos a la Comunidad de Madrid, cuya partida también se había quedado corta.

El resultado es que un ingreso llegado por sorpresa, y sin ninguna etiqueta que obligara a gastarlo de una forma u otra, ha terminado empleándose casi en su totalidad para pagar compromisos salariales que el Ayuntamiento ya sabía que tenía y que no llegó a presupuestar con suficiente margen. Lo que podría haber sido una inyección para mejorar equipamientos, parques o calles se ha quedado, en la práctica, en una operación de maquillaje interno de las cuentas.

El expediente, firmado por el concejal de Hacienda y Patrimonio, José Luis Alfaro, ha sido aprobado este jueves por el Pleno ordinario del mes de julio de Rivas Vaciamadrid. La moción ha salido adelante gracias a los votos a favor de los partidos que forman el Gobierno municipal, mientras que el PP se ha abstenido. Vox, en cambio, ha sido el único partido en votar en contra de este reparto de la partida extraordinaria.