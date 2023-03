Errejón desvela que Rita Maestre derrocha comida: «Pide platos y luego no se los come»

Íñigo Errejón ha desvelado que Rita Maestre derrocha comida. En un vídeo donde amigos y familiares de la candidata a alcaldesa muestran su lado más personal, el diputado de Más País dice: «Sistemáticamente, pide mucha más comida de la que se puede comer». El líder de Más País, al que presentan de forma socarrona como «el del núcleo irradiador», cree que es «muy tierno y al mismo tiempo desesperante que [Rita Maestre] pida más de lo que se puede comer». «Ve una carta y se vuelve loca de felicidad, pero en realidad da igual porque disfruta viendo como llegan los platos y picando de cada uno», ha explicado.

Por su parte, la candidata regional de Más Madrid, Mónica García, apodada como «la presi» asegura que Maestre es habitual de la bollería. La diputada rememora «los bollos que se ha metido entre pecho y espalda cuando ha estado embarazada de su niña».

Cabe recordar que el Gobierno de España y múltiples instituciones llaman a no derrochar comida. De hecho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha impulsado una ley con ese propósito. El Gobierno denuncia que el desperdicio alimentario supone un despilfarro anual de grandes dimensiones en España. Un informe del Ejecutivo, remitido al Congreso de los Diputados y consultado por OKDIARIO, cuantifica en concreto en 11.468 millones el ahorro, en un año, si «únicamente los hogares redujesen la cantidad de alimentos desperdiciados en un 15%». Con la nueva norma se impondrán multas de miles de euros a los hosteleros que tiren comida.

La primera en hablar en el vídeo es una de sus mejores amigas, Marina, que ha asegurado «que la subsistencia de Rita ha sido en un 60% de su vida por las chuches, de todo tipo». Manu Guedán, el marido de Rita Maestre, ha admitido que ninguno de los dos son buenos cocineros, pero tienen un grupo de Telegram llamado Las recetas de Mikel, donde van enviándose las recetas que va sacando un influencer llamado El comidista. «Nos encantan», lanza el esposo de Maestre.

Otra de las curiosidades de la dirigente de Más Madrid es su pasión por la música reguetón. De nuevo Marina, su amiga, comenta ese dato. «Tanto ella como su hermana tienen un doctorado en reguetón», desde el clásico de los 90 y 2000 hasta el contemporáneo. «No hay noche que no entres en un bar con ella y su hermana y no se sepan la letra. Es un don», ha comentado como si fuera algo único y que el resto de políticos no tienen predilección por la música actual. Por su parte, la diputada Inés Sabanés, «la de Madrid Central», también ha contado que Rita Maestre «siempre se queda a las cañas después de las actividades y comparte con la gente un ratito más».

La propia Rita Maestre ha publicado el vídeo donde salen Íñigo Errejón y sus amigos con el mensaje: «Segundo vídeo y tocan mi plato fuerte. Una terraza al sol, bailar con amigas o comer sin parar durante mi embarazo».

Las Vegas

En la primera edición de la serie, aparecían fotografías y un vídeo de su boda en Las Vegas, la ciudad del lujo y la ludopatía, para tratar de captar la atención en plena precampaña y durante su baja maternal. La portavoz y candidata de Más Madrid en la capital contrajo matrimonio en la ciudad del pecado inicialmente y luego en una ceremonia civil en España. Su marido, escritor de profesión, expresaba: «La gente no sabe que Rita me pidió matrimonio por sorpresa cuando pasábamos por delante de una wedding chapel [capilla nupcial] en Las Vegas. Me quedé alucinado y dije que sí, por supuesto. Íbamos con unos amigos, se volvieron locos. Al día siguiente fuimos a casarnos y ya en España repetimos la boda». Prometen que habrá más entregas y está por ver si finalmente también comparte chascarrillos su antigua jefa, la ex alcaldesa Manuela Carmena.