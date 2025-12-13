Club de pádel, 50 locales y más de 2.800 plazas: así es el nuevo centro comercial que está a punto de llegar a Madrid

El panorama comercial de Madrid está a punto de experimentar un cambio significativo con la llegada de un ambicioso proyecto que promete convertirse en uno de los principales referentes del sur de la capital. Se trata del OMO Cañaveral Retail Park, un nuevo parque comercial y de ocio que ocupará 70.000 metros cuadrados y cuya apertura está prevista para 2027. OMO Retail ha apostado por este proyecto como una inversión estratégica en una de las zonas con mayor proyección de crecimiento demográfico: El Cañaveral.

La presentación oficial del proyecto tuvo lugar durante el «XXI Congreso Español de Centros y Parques Comerciales», celebrado los días 24 y 25 de septiembre, donde Juan Olivié, director de Inversiones de OMO Retail, y Pablo Buendía, director de Savills, expusieron los detalles y la magnitud del parque comercial. Olivié destacó la evolución del proyecto desde sus inicios en 2019 hasta convertirse en un referente regional, enfatizando la importancia de crear un centro que combine sostenibilidad, comodidad y una experiencia integral para los visitantes. Por su parte, Buendía resaltó que el 80 % de la superficie ya cuenta con compromisos de arrendamiento o preacuerdos, garantizando una base sólida de operadores para la futura apertura.

OMO Cañaveral Retail Park, el nuevo centro comercial que llega a Madrid

Su superficie bruta alquilable de 70.000 metros cuadrados se distribuirá en más de 50 locales comerciales, complementados con 2.850 plazas de aparcamiento. El diseño del parque prioriza la sostenibilidad y la experiencia de los clientes, siguiendo estándares Breeam Very Good y con un compromiso de descarbonización cero, lo que subraya la apuesta de OMO Retail por la eficiencia energética y la construcción responsable.

«Breeman (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) es el sistema de certificación líder mundial que evalúa y certifica la sostenibilidad de edificios y desarrollos urbanos con un enfoque holístico integral. Desarrollado en 1990 por el Building Research Establishment del Reino Unido, Breeman fue el primer método de evaluación de sostenibilidad en edificios del mundo y continúa siendo una referencia internacional en construcción sostenible. Esta certificación permite medir y mejorar el rendimiento ambiental durante todo el ciclo de vida completo de los proyectos, desde la planificación urbanística inicial hasta edificios en pleno funcionamiento».

Situado en El Cañaveral, el parque contará con una conectividad excelente gracias a la proximidad a la M45, la M50 y la R3. El objetivo es convertirse en un punto de encuentro para residentes y visitantes de una zona con más de un millón de personas en su área de influencia, integrando comercio, ocio y deporte bajo un mismo techo.

En cuanto a la distribución de los espacios, el parque comercial contará con una zona de alimentación, un área central destinada a fast food, y espacios dedicados a restauración y ocio, buscando crear un recorrido agradable para los visitantes. Entre los operadores confirmados se encuentran grandes marcas. En alimentación destacan Mercadona, Lidl y Ahorra Más, mientras que en ocio se prevé la presencia de Urban Planet, Ilusiona y el gimnasio Planet Fitness. Para los amantes de la moda, se incluyen marcas como Kiabi, y en restauración, se suman McDonald’s y varias cadenas de los Grupos Orient y Tansley. Además, para complementar la oferta deportiva, la parte superior del parque albergará 13 pistas de pádel.

La inversión total prevista supera los 100 millones de euros, lo que refleja la magnitud del proyecto. Una vez operativo, se generarán entre 750 y 1.000 empleos fijos, reforzando el tejido laboral de la zona y contribuyendo al desarrollo económico local. Se estima además que la afluencia de visitantes rondará los ocho millones de personas anualmente, consolidando al OMO Cañaveral Retail Park como un destino de referencia para compras, ocio y restauración en Madrid.

Juan Olivié, director de Inversiones en OMO Retail, destacó la magnitud del proyecto afirmando: «arrancamos en el año 2019 un pequeño proyecto y realmente a nosotros nos hace muchísima ilusión estar aquí donde estamos porque ni en la mejor de nuestras expectativas nos hubiéramos encontrado con un proyecto como este». Además, Olivié enfatizó el compromiso del parque con la sostenibilidad: «buscando un estándar Breeam Very Good y la descarbonización cero».

Por su parte, Pablo Buendía, Shopping Centers Leasing director en Savills, resaltó la respuesta del mercado y la acogida de los operadores: «A 2 años vista la acogida ha sido absolutamente excepcional y podemos ya incluso confirmar algunas de las grandes marcas que estarán presentes y son los best players del sector». Finalmente, durante la presentación se destacó de manera general: «OMO Cañaveral Retail Park, el nuevo referente comercial de Madrid ya está en marcha».

En resumen, el OMO Cañaveral Retail Park se presenta como un gigante comercial y de ocio, con más de 70.000 metros cuadrados, 50 locales, 2.850 plazas de aparcamiento y una completa oferta de servicios que incluye alimentación, moda, restauración y ocio deportivo. Este proyecto consolidará a El Cañaveral como un polo estratégico de crecimiento urbano, marcando un antes y un después en el desarrollo de parques comerciales en España.