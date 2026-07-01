CinePlaza de Verano 2026 en Madrid: cuándo es, cartelera completa, entradas y programación en Matadero Madrid

Si buscas entre los mejores planes de verano en Madrid, no te puedes perder una nueva edición de CinePlaza que regresa este mes julio, pero sin olvidar su esencia y siendo algo que se aleja del típico ciclo al aire libre. Aquí no todo es sentarse y ver una película, ni por el lugar, ni por el ambiente y tampoco por los títulos que vamos a poder ver.

Desde mañana 2 y hasta el 26 de julio, solo de jueves a domingo, la plaza de Matadero Madrid se convertirá en un espacio bastante vivo, con proyecciones, pero también música, sesiones comentadas y formatos que cambian según el día. Algunas noches ni siquiera sabes exactamente qué te vas a encontrar. Este año además el ciclo llega bajo el título ‘Superestrellas 3’. Y eso ya da una pista sobre una programación que saltará de un estilo a otro para sorprendernos muchas de las noches de este mes.

Qué es CinePlaza de Verano y qué ofrece en 2026

CinePlaza no es un cine de verano al uso sino que la idea del ciclo va más allá de proyectar películas al aire libre y apuesta por experiencias híbridas donde el cine se mezcla con la música y la cultura pop. En esta edición, bajo el concepto ‘Superestrellas 3’, la programación se articula en torno a tres grandes líneas: el cine musical y queer, el blaxploitation de los años 70 y el cine yeyé más experimental. A esto se suman eventos especiales que convierten cada sesión en algo distinto.

Entre los platos fuertes destacan dos cine-conciertos, el primero de ellos mañana mismo con Christina Rosenvinge e Hidrogenesse, así como varias sesiones comentadas en directo y encuentros con figuras del audiovisual como el cineasta Nacho Vigalondo o el crítico Alberto Rey.

Cartelera completa de CinePlaza de Verano 2026

La programación de este año es bastante completa, de modo que si no quieres perderte nada, toma nota porque estas son todas las películas que podrás ver con el concierto antes mencionado como primer plato fuerte.

Jueves 2 de julio

22:15: Cine-concierto: Christina Rosenvinge: un concierto de cine

Viernes 3 de julio

22:15: Coffy (Jack Hill, 1973)

Sábado 4 de julio

22:15: Bixa Travesty (2018)

Domingo 5 de julio

22:15: Velada sorpresa con Nacho Vigalondo

Jueves 9 de julio

21:30: ‘Linterna XL’: La sala de baile

Viernes 10 de julio

22:15: Pánico en la calle 110 (1972)

Sábado 11 de julio

22:15: Reír, cantar, tal vez llorar (2024)

Domingo 12 de julio

22:15: Un, dos, tres… al escondite inglés (1970)

Jueves 16 de julio

22:15: Cine-concierto: Hidrogenesse

Viernes 17 de julio

22:15: Super Fly (1972)

Sábado 18 de julio

22:15: Neptune Frost (2021)

Domingo 19 de julio

22:15: Barbarella (1968)

Jueves 23 de julio

22:15: Las brujas de Eastwick, comentada por Alberto Rey

Viernes 24 de julio

22:15: Foxy Brown (1974)

Sábado 25 de julio

22:15: Solo nos queda bailar (2019)

Domingo 26 de julio

22:15: El knack… y cómo conseguirlo (1965)

Entradas: precios y cómo comprarlas

Las entradas para no perderte el plan del verano con CinePlaza tienen precios accesibles, lo que convierte a este festival de cine en uno de los planes más asequibles del verano en Madrid. Estos son todos los detalles:

Proyecciones : 3,50 euros

: 3,50 euros Cine comentado : 5 euros

: 5 euros Cine-conciertos: 10 euros

Además, existen descuentos habituales para jóvenes, mayores, desempleados y otros colectivos. Las entradas se pueden comprar tanto en taquilla como de forma online a través de la web de Cineteca Madrid.

Horarios, ubicación y cómo llegar

Todas las sesiones de CinePlaza se celebran en la plaza de Matadero Madrid, siempre en horario nocturno, cuando el calor da un poco de tregua y el ambiente invita más a quedarse. La mayoría de las proyecciones comienzan a las 22:15 horas, aunque hay excepciones puntuales. Es el caso de algunas sesiones especiales, como Linterna XL, que arranca antes, a las 21:30, por su formato diferente.

La apertura de puertas de CinePlaza suele hacerse con algo de margen, pero aun así conviene no apurar demasiado. En fines de semana o en sesiones más llamativas, como las de cine-conciertos o pases comentados es bastante habitual que se llene rápido. Otro detalle importante es que todas las películas se proyectan en versión original, ya sea subtituladas o en español sin doblaje. Es una decisión que forma parte del propio planteamiento del ciclo, más orientado a un público que busca ver el cine tal y como fue concebido.

En cuanto al acceso al recinto es sencillo, tanto en transporte público con el metro con parada en Legazpi (líneas 3 y 6) y con losautobuses 19, 45, 78 y 148, y el espacio está preparado para ver las sesiones al aire libre, sin grandes artificios, pero con lo necesario para disfrutar del plan.

En definitiva, CinePlaza funciona como uno de los mejores planes de verano ya que nos permite disfrutar del séptimo arte al aire libre, aunque lo cierto es que no es sólo ir al cine, sino el lugar, el ambiente, todo hace que sean noches especiales que gustan mucho. Durante casi todo el mes de julio, el plan se repite, pero no se hace pesado. Cambian las películas, cambian los formatos y también ese ambiente. Un día te encuentras con un clásico, otro con una sesión comentada, otro con música en directo.

Por eso termina siendo uno de esos planes que mucha gente repite más de una vez. No hace falta ser cinéfilo para disfrutarlo, pero si lo eres, probablemente lo vas a aprovechar todavía más.