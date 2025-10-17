Chalets con piscina por 150.000 euros: éste es el pueblo más barato de Madrid para comprar una casa

En los últimos diez años los precios de la vivienda han aumentado más de un 70 %, según el INE. Es entonces del todo comprensible que tres de cada diez españoles consideren el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas del país, tal y como refleja el CIS. Comprar casa se ha vuelto casi una hazaña, y eso explica por qué tantos miran ya fuera de las grandes ciudades. En el caso de Madrid en concreto, muchos son los que hace tiempo que buscan casa o piso en los pueblos cercanos. La vivienda allí es más asequible, tal y como lo demuestra este pueblo de Madrid donde comprar una casa es mucho más barato que en cualquier otro lado.

Puede que comprar no sea para todo el mundo, pero lo cierto es que los alquileres tampoco dan un respiro, subiendo los precios en todas las comunidades. Por ello, muchos jóvenes han renunciado a independizarse y otros, directamente, buscan opciones que estén como decimos fuera de las grandes ciudades. El sueño de tener casa propia en Madrid capital se ha convertido en una meta que pocos pueden alcanzar. Por eso cada vez más familias miran hacia esos otros municipios o pueblos tranquilos que aún conservan precios razonables. Entre ellos destaca Cadalso de los Vidrios, un pequeño pueblo al suroeste de la Comunidad donde todavía se pueden encontrar chalets con piscina por unos 150.000 euros.

El pueblo más barato de Madrid para comprar una casa

A unos 86 kilómetros de Madrid, en dirección a Ávila y Toledo, se encuentra Cadalso de los Vidrios, que tiene apenas 3.200 habitantes, y que está rodeado de montes, aire limpio y silencio. En este pueblo, el precio medio del metro cuadrado ronda los 1.059 euros, cuando en Madrid ciudad supera los 4.300 euros/m². Una diferencia más que evidente que prueba el porqué cada vez más gente se fija en este pueblo.

De hecho, en Cadalso puedes encontrar pisos muy baratos que en algunos portales, se anuncian por 55.000 euros, o incluso chalets con piscina por 155.000 euros. Además, el pueblo está bien comunicado por carretera y tiene lo esencial para vivir sin depender de la ciudad: colegio, centro de salud, tiendas y servicios básicos.

Un lugar con historia, oficio y alma

Cadalso no es un municipio cualquiera. Su historia está ligada al arte del vidrio, una tradición que le da nombre y que en el siglo XVI abastecía a la Real Botica del Monasterio de El Escorial. De esa época se conservan varios hornos antiguos y una identidad que aún hoy se respira en sus calles.

El pueblo también conserva monumentos como el Palacio del Marqués de Villena, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción o la Casa de los Salvajes, con sus curiosas figuras talladas en piedra. Y aunque es pequeño, su patrimonio y su entorno natural lo convierten en un destino perfecto para quien busca algo más que metros cuadrados.

Por qué cada vez más madrileños miran hacia el suroeste

Lo cierto es que la pandemia cambió la forma de entender la vivienda. El teletrabajo, el hartazgo del tráfico y los precios imposibles han hecho que muchos se pregunten si de verdad tiene sentido seguir pagando alquileres desorbitados por vivir entre ruido y prisas.

El pueblo de Cadalso de los Vidrios encaja perfectamente con esa nueva mentalidad. Aquí hay espacio, casas amplias y precios que todavía se mantienen. Según los agentes inmobiliarios locales, la mayoría de quienes compran proceden de Madrid o de municipios del sur metropolitano. Algunos buscan una primera vivienda, otros una casa para fines de semana o vacaciones. En ambos casos, el ahorro es sin duda enorme.

El cambio de vida no es solo económico. Quien se traslada lo hace también por calidad de vida. Por poder salir a caminar sin tráfico, por tener una terraza, un pequeño huerto o simplemente un silencio que en la capital ya no existe.

El lujo de vivir sin prisas

Quizá esa sea la clave de todo: vivir sin prisas. En Cadalso de los Vidrios todavía se puede hacer. No hay metro, ni grandes centros comerciales, pero lo que encuentras es tiempo, espacio y aire puro. Y eso, vale casi tanto como una piscina.

Cada año, más familias se animan a dar el paso. Porque cuando ves que con 150.000 euros puedes tener un chalet con piscina y vistas a la sierra, cuesta no pensarlo dos veces. Y es que este pueblo, que durante siglos fue conocido por su vidrio, ahora empieza a serlo por algo muy distinto: por demostrar que aún hay lugares en Madrid donde tener casa no es un sueño imposible.

Cadalso de los Vidrios no es sólo el pueblo más barato de la región; es, para muchos, una oportunidad de empezar de nuevo.