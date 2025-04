De entre la amplia oferta de bares que podemos encontrar en Madrid, hay uno que lleva abierto una década, pero que se ha vuelto ahora uno de los más populares, gracias a las redes sociales. Y la razón para ello es de lo má sencilla, ya que ofrece mucho a cambio de poco, algo que es de valorar, si tenemos en cuenta que vivimos una época en la que comer fuera se ha vuelto casi un lujo. Por eso, este bar situado en el barrio de Villaverde se ha ganado un puesto de honor entre los locales más recomendados de la capital así que toma nota, porque te presentamos el bar de Madrid que se ha convertido en una parada obligatoria, gracias a sus bocadillos XXL y sus tapas gratis.

Con bocadillos que parecen pensados para dos personas (pero que uno sólo se come encantado) y tapas que acompañan cada bebida, este bar de Madrid ha sabido mantenerse fiel a esa esencia tan castiza de la hostelería madrileña: generosidad, cercanía y precios justos. En lugar de adaptarse a modas pasajeras, ha apostado por lo de siempre. De hecho, así se llama el bar: Donde Siempre, y no podría tener un nombre más acertado. Clientes de todas partes de Madrid acuden al número 1 de la calle Juan José Martínez Seco, atraídos por una propuesta que parecía que ya no se podía encontrar: platos abundantes, atención cercana y un ambiente que recuerda a aquellos bares de toda la vida. En apenas una década, este pequeño gran bar ha conseguido hacerse hueco entre los imprescindibles de la ciudad, sin más estrategia que la de servir bien, mucho y barato.

El bar de Madrid que se ha convertido en una parada obligatoria

Lo que más llama la atención al entrar en Donde Siempre es la contundencia de sus platos. Tal y como muestran los vídeos en redes sociales, de aquellos que han disfrutado de sus platos, los bocadillos como el de calamares, son de un tamaño que resulta casi imposible, con los calamares rebosando por los lados y por sólo 5 o 6 euros.

Pero la cosa no se queda ahí. También podemos disfrutar de grandes raciones de chopitos o por ejemplo, cazón en adobo, boquerones o sepia. Y entre los más solicitados, destaca la combinación entre patatas alioli, bravas y la orejacon sus salsas caseras, que les dan ese toque único que no se encuentra en cualquier sitio. Todo esto por precios que apenas superan los 10 euros, lo que ha convertido este bar en un pequeño milagro gastronómico en plena capital.

Y en cuanto a las tapas gratis, basta con pidas por ejemplo un refresco por sólo 2,50 y que puedas llenarte con uno de sus deliciosos platos, sin pagar ni un céntimo más.

Un bar de barrio que se ha vuelto famoso en toda Madrid

Aunque nació como un bar de barrio, con una clientela mayoritariamente local, Donde Siempre ha ido ganando popularidad a través del boca a boca y de las redes sociales. Hoy ya no es raro encontrar allí a foodies, tiktokers o incluso turistas curiosos que han oído hablar de los míticos bocadillos de calamares servidos en barra entera. Este, en concreto, es uno de los más mencionados por los creadores de contenido, que no dudan en grabar la experiencia y compartirla con miles de seguidores.

Sin embargo, a pesar del éxito, el bar no ha perdido su esencia. El trato sigue siendo cercano, el ambiente es familiar y los precios siguen siendo tan accesibles como el primer día. Esto, en un contexto de subidas constantes en la hostelería, convierte al local en una excepción muy valorada. Comer bien, comer mucho y pagar poco es posible en Madrid, y Donde Siempre lo demuestra cada día.

Comer en Villaverde como en casa (pero mejor servido)

Para quienes aún no han descubierto este rincón de Villaverde, merece la pena escaparse del centro y acercarse a la calle Juan José Martínez Seco. La experiencia de comer allí es un recordatorio de que la buena hostelería no necesita artificios, sólo ganas de hacer las cosas bien. Ya sea para una comida entre amigos, una cena familiar o una parada rápida al salir del trabajo, el bar tiene siempre algo que ofrecer.

Además, su carta es perfecta para quienes buscan un menú variado sin tener que pensarlo mucho: bocadillos clásicos, raciones marineras, platos de carne y todo acompañado de una bebida con tapa que te alegra el día. Es de esos sitios que se descubren una vez y ya se quedan en la lista de favoritos para siempre. Y eso, en una ciudad tan cambiante como Madrid, es decir mucho.

En conclusión, el caso de Donde Siempre no es casual. Es el resultado de una fórmula que, aunque parezca simple, no todos los bares consiguen mantener: ofrecer platos abundantes, sabrosos y a buen precio. Su popularidad creciente demuestra que todavía hay hueco para locales que apuestan por la tradición y que entienden la hostelería como un servicio donde el cliente se va saciado y contento.

En un momento en el que muchas cartas se reducen y los precios se disparan, este bar recuerda que lo de siempre sigue funcionando. Y que no hace falta reinventar la rueda para llenar el local a diario. Basta con hacer las cosas bien, con honestidad y con una sonrisa. Y en eso, Donde Siempre es un maestro.