Ayuso retrata a Yolanda Díaz: «Se agarra a la poltrona para seguir en la casa de 445 m2 que pagamos todos»

«Ustedes solo viven desde la última sede que les queda, que es esa casa de 445 metros cuadrados que pagamos todos los españoles por su jefa que aún se agarra a la poltrona. Desde ahí es desde donde hacen la política sanitaria», ha lanzado Ayuso a Más Madrid en referencia a Yolanda Díaz en la sesión de control del Pleno de la Asamblea. Tras una intervención de su portavoz, Manuela Bergerot, sobre la salud mental y el origen multifactorial de los problemas de salud mental, Ayuso ha afeado que haya «leído todo su programa electoral» por el que «no les votan ni en su pueblo», en referencia a los resultados cosechados por Yolanda Díaz en su localidad natal.

Ayuso ha acusado a Más Madrid de tener «una mentalidad tirana» al comprender que «si no se hace lo que la ultraizquierda quiere llegan los problemas de salud mental». «Pretenden mezclarlo todo con un problema tan importante como el que estamos teniendo. No me extraña que con ese porcentaje de votos tan pequeño, ustedes pretenden arrogarse la gestión sanitaria de España entera sin escuchar a las comunidades autónomas», ha espetado en referencia al choque que han protagonizado las pasadas semanas Mónica García y las autonomías.

De hecho, el PP plantea pedir una Vicepresidencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) al entender que la ministra de Sanidad «no está a la altura». Ayuso ha recordado a Más Madrid que en la región se ha votado algo «completamente distinto» a lo planteado por la formación de García, ya que en la Comunidad se «defiende la colaboración público-privada y se defienden modelos de gestión que tienen que hacer frente a una población que está creciendo a más de 120.000 habitantes al año y cada vez más envejecida».

«Para que esto sea posible tiene que haber fórmulas de gestión para mantener el sistema sanitario, y ustedes simplemente lo quieren desplazar, desguazar, por motivos políticos. ¿Dónde está el aumento de camas? Ahora en verano permitimos que se cierren, ahora sí, ahora que ya ustedes gobiernan el Ministerio. Antes era una absoluta atrocidad», ha lanzado Ayuso en referencia a los años de Mónica García en la oposición de la Asamblea y sus críticas al Ejecutivo autonómico.

Falta de médicos

Asimismo, les ha preguntado «dónde están los nuevos médicos» que necesita España para, a continuación, asegurar que hay «miles de médicos extracomunitarios» en España que están «brazo sobre brazo dedicándose a otras labores» en vez de estar en primera línea de la Sanidad porque el Ministerio «no lo permite».

Frente a ello, ha sacado pecho de los planes que han presentado desde la Comunidad de Madrid, focalizándose en el dedicado a las adicciones. «Por ejemplo, entre los jóvenes, especialmente las chicas con las redes sociales, para frenar anorexias, bulimias entre los niños, para evitar contenidos violentos, el mal uso de los videojuegos, o el acceso a la pornografía, la soledad que les provoca a las nuevas generaciones, ansiedades, la falta de atención, de aprendizaje», ha expuesto.

En este momento, ha puesto el foco en las drogas y específicamente en el cannabis que desde Más Madrid plantean como «algo divertido y recreativo» cuando «crea esquizofrenias, brotes psicóticos y muchos problemas». «Ustedes son los que frivolizan con todos los problemas de salud mental y lo meten en una gran caja, en un cajón de sastre, para decir que todo es salud mental si las cosas no se hacen como ustedes quieren», ha zanjado.

Por su parte, Manuela Bergerot, ha planteado que el riesgo de depresión aumenta con los trabajos precarios y el desempleo, especialmente entre las mujeres porque «si una madre tiene que elegir entre pagar el alquiler y pagar las altas escolares de su hijo es más vulnerable».

«No es la vida lo que duele, menos en Madrid y menos en tus días de primavera. Lo que duele es la precariedad y la soledad. Lo que duele es trabajar para tu casero y que al final de tu jornada laboral no te va a dar para nada. No tienes ni energía ni para llamar a tu madre o para hacer, por ejemplo, los deberes con tu hijo», ha asegurado.