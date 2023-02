Ayuso abre las puertas de Madrid a Israel tras el portazo de Colau: «España no es racista»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por haber roto relaciones con el Estado de Israel, y ha proclamado que «España no es racista».

La dirigente madrileña se encuentra en Jerusalén en un viaje institucional y ha hecho estas declaraciones tras reunirse con el presidente del país, Isaac Herzog. «Nuestro país es de acogida y en especial, la Comunidad de Madrid lo es», ha lanzado la presidenta desde la Residencia Presidencial.

«Este viaje es en representación de todos los madrileños, de una comunidad abierta, tolerante, próspera, que defiende la libertad y la vida por encima de todo y que no quiere que a ojos del mundo la decisión que ha tomado de manera unilateral la alcaldesa de Barcelona (Ada Colau) se cuente fuera de nuestras fronteras como una decisión de España porque esto no representa a España, esto no representa a Cataluña», ha subrayado, después de visitar el museo del Holocausto, donde su director, Dani Dayan, ha agradecido su «lucha contra el antisemitismo» que ha calificado de «ejemplo en todo el mundo».

«Nosotros no estamos en un momento para romper relaciones con nadie, con ningún país y mucho menos con un Estado democrático como el de Israel, un ejemplo de democracia como pocas y a la que nos unen muchos lazos culturales, económicos y políticos», ha agregado, apenas unos días después de que Colau haya «temporalmente» las relaciones con el Estado de Israel y con todas sus instituciones, incluido el hermanamiento con la ciudad de Tel Aviv.

Colau defendió esta ruptura tras «décadas de vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos, la ocupación y la colonización ilegal de territorios palestinos en contra de todos los dictámenes de las Naciones Unidas».

Ayuso ha querido dejar claro al pueblo judío que «Madrid es algo diferente» y que siempre estará «abierto» como «un lugar de oportunidades». «Creemos importante que los distintos gobiernos nos encontremos y la colaboración público-privada siga creciendo, que hablemos con otras empresas y que sepan también las buenas prácticas de lo que estamos haciendo en Madrid por si puede servir para que nos retroalimentemos», ha añadido Díaz Ayuso, para concluir que está «convencida» de que «juntos» se pueden hacer «muchas más cosas».