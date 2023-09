Así se encara Ayuso a Willy Veleta, el esbirro de la TV de Pablo Iglesias que le acosa en plena calle

Willy Veleta, un esbirro de Pablo Iglesias que le hace las veces de reportero en su canal de televisión, ha acosado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al Congreso de los Diputados pero el tiro le ha salido por la culata. Cuando estaba intentando ponerla en aprietos por el asunto de las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia, Ayuso no ha dudado en encararse y espetarle que «dejen de retorcer el dolor de las víctimas».

«¿Vas a seguir así toda la vida acosándome con las muertes de las residencias de manera indigna?», ha arrancado la líder de los populares respondiendo a Veleta a su llegada a la Cámara Baja para escuchar el discurso e investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «¿Usted cree que es de recibo lo que están haciendo? Muchas familias piden que paren ya con semejante miseria. Muchas familias dicen que sus familiares no tendrían ni que haber ido a hospitales. ¿Usted cree que yo he firmado algún documento donde ponga que se muera la gente? ¿Usted cree que yo he firmado algún documento para que vayan a las residencias de ancianos y digan ‘muéranse’?», le ha preguntado.

«Dijeron ‘vamos a retorcer el dolor de las víctimas políticamente’ y es lo que están haciendo ustedes. Dejen de utilizar las muertes, allá ustedes», ha concluido la presidenta, visiblemente molesta.

Cabe recordar, tal y como publicó OKDIARIO hace escasos días, que los tribunales de Justicia han tumbado 19 denuncias contra Isabel Díaz Ayuso y su equipo por la gestión del Gobierno regional de las residencias de ancianos en la pandemia del coronavirus.

Así, a pesar de los múltiples intentos de la izquierda de capitalizar políticamente estos dramas humanos y erosionar la imagen del PP de Madrid, todas las denuncias han caído en saco roto.

Sin embargo, Iglesias parece tener una inquina especial contra la presidenta madrileña, quizá porque le arrasó en las elecciones autonómicas de 2021, después de las cuales decidió retirarse de la política, y no duda en, cada vez que tiene ocasión, mandar a sus esbirros para que le acosen con este tema.

Además, Iglesias llama «perder los papeles» a la respuesta firme y argumentada que le ha dado Ayuso a Willy Veleta, que ha llegado a acosar a su hermano en su domicilio. «¿Hola Tomás, qué le dirías a los madrileños de lo que pasó en ese año con las mascarillas y todo eso? ¿Tienes algo que decirles? ¿Te importaría atendernos? ¿No te arrepientes en algún momento?», preguntaba en tono inquisidor el acosador reportero ante el hermano de Ayuso, que pedía por favor que le dejaran en paz.

Un episodio que ocurrió poco antes de las elecciones del pasado mes de mayo y que Iglesias orquestó pensando que eso le daría algún rédito electoral a Podemos. Una estrategia que resultó del todo errática, puesto que la formación morada ha desaparecido de la Asamblea de Madrid.

‼️Díaz Ayuso pierde los papeles cuando @VeletaWilly le pregunta lo que pocos periodistas se atreven a preguntarle. Vean, escuchen y juzguen ustedes mismos 👇🏻 pic.twitter.com/vYKRXMbsqQ — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) September 26, 2023