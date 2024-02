Almeida señala a Sánchez por el AMLA: el Gobierno votó a favor de Fráncfort y en contra de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha culpado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por votar en contra de la candidatura de la capital para acoger la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), al votar todo el Consejo Europeo, donde está España, por la candidatura de Frankfurt. Asimismo ha señalado a la ex ministra de economía, Nadia Calviño, al decir que cree sinceramente «cuál es el precio de Nadia Calviño para ser presidenta del Banco Europeo de Inversiones».

«Lo último que esperaba es que el Gobierno de España votara por Frankfurt y me parece increíble, lo tengo que reconocer. Porque Madrid ganó en el Parlamento Europeo. Fuimos la candidatura más votada por el Parlamento Europeo y sin embargo en el Consejo Europeo donde España tiene asiento todos los votos fueron para Frankfurt. Y eso alguien nos lo tiene que explicar a los madrileños», ha afirmado.

En este sentido el alcalde Almeida ha manifestado su incomprensión por el voto de España y ha dicho que le parece «inexplicable» que Pedro Sánchez votará por la ciudad alemana.»No entendemos por qué Pedro Sánchez votó por la ciudad de Frankfurt y no votó por la ciudad de Madrid, que nos parece inexplicable. Éramos la mejor candidatura, una candidatura trabajada con el conjunto de la sociedad civil y con todas las administraciones», ha defendido el alcalde ante los periodistas desde el Parque Tres Luces en Ciudad Lineal.

Así, ha asegurado que «lo último que esperaba» es que España «votara por Frankfurt». «Me parece increíble, lo tengo que reconocer, porque Madrid ganó en el Parlamento Europeo, ganó en democracia pura y dura en el Parlamento Europeo, fuimos la candidatura más votada, y sin embargo, en el Consejo Europeo, donde España tiene asiento, todos los votos fueron para Frankfurt y eso alguien nos lo tiene que explicar a los madrileños», ha reprochado.

Considera que es «asombroso» y «no lo puede entender» porque se trata de un «apaño» de Pedro Sánchez en el Consejo Europeo para que Madrid no fuera la ciudad elegida. Pese a ello, sí que ha agradecido la labor del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien desde el primer momento «estuvo con esta candidatura» y fue al Parlamento Europeo a defenderla.

«Está claro que la decisión final le excedía, le excedía completamente y no puede ser que el Gobierno de España vote por una ciudad que no es Madrid. Si el Gobierno de España, solo el voto del gobierno de España, no hubiera sido para Frankfurt sino para Madrid, se hubiera producido una situación en la que hubiéramos ido una segunda vuelta a Madrid y Frankfurt», ha destacado.

Almeida ha afirmado que si se hubiera conseguido esa segunda vuelta se podrían haber arrastrado votos que fueron para Roma o París. «Estoy seguro de que lo hubiéramos conseguido», ha dicho. En esta línea, Martínez-Almeida ha subrayado que Sánchez debería de dar explicaciones de por qué «vendió a Madrid por Nadia Calviño».

Por su parte el PP en el Parlamento Europeo denunció este jueves «la dejadez del Gobierno presidido por Pedro Sánchez» para que Madrid acoja la sede de la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA). Fue tras la votación entre el Parlamento Europeo y el Consejo cuando la vicepresidenta del grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, dijo que «Pedro Sánchez solo trabaja para contentar al prófugo Puigdemont y su amnistía y abandona Madrid por su sectarismo contra los gobiernos del PP. La prueba es que Madrid ha perdido en la primera ronda de votaciones del Consejo, donde está representado el Gobierno». «Ojalá Sánchez peleara para conseguir para España agencias europeas como lo hace para contentar a sus socios independentistas», añadió.

Asimismo, la eurodiputada del PP Isabel Benjumea, que participó en las negociaciones y votación del Parlamento Europeo, aseguró que «la capital madrileña era la mejor candidata y contaba con el respaldo del Parlamento Europeo y de su grupo mayoritario, el Partido Popular Europeo, y que si no ha ganado ha sido por que el Gobierno de España no ha hecho los deberes». Benjumea ha asegurado que Madrid estaba en los puestos principales de salida, «objetivamente cumplía con creces con todos los criterios de selección entre las ciudades favoritas para albergar la sede del AMLA».