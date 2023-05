Madrid se coloca como referencia turística. Almudena Maíllo, concejal responsable de Turismo en Madrid, hace un balance positivo de estos cuatro años de mandato. Tras las dificultades de la pandemia, se avanza en recuperar el ritmo de atracción de visitantes. Destaca la consolidación del turismo de alto impacto en los nuevos hoteles de cinco estrellas y avanza que el PP apostará por «el turismo inteligente» en su programa electoral. Habrá un acompañamiento virtual desde que el turista elige Madrid como destino hasta que se marcha. En este contexto, afea que el Gobierno de España no tenga suficientes agentes de Policía desplegados en el aeropuerto de Barajas, lo que provoca colas interminables.

«Este mandato ha sido el del turismo. Hemos querido liderar un cambio de modelo turístico. El plan estratégico se basa no tanto en el número de turistas, sino en la calidad. Por desgracia, llegó la pandemia, un gran sufrimiento para todo el sector, pero nos dejó ver el compromiso que tenían, convirtiendo muchos hoteles en hospitales. Quisimos corresponder con ayudas fiscales inéditas en España, bajando el IBI, reduciendo tasas, etc. Impulsamos Madrileñar, madrileños siendo turistas en su propia ciudad», destaca.

La versión opuesta es el modelo de Colau. «Madrid y Barcelona están en dos posiciones distintas. Si se aplican políticas erróneas, los resultados son los que son. Lo dicen los expertos. En Madrid teníamos una media de 240 euros al día, ahora más de 300», puntualiza sobre el gasto diario que lleva a cabo cada turista.

«En esta legislatura hemos trabajado por mejorar nuestra promoción para que sea más estratégica. La siguiente será de trabajar el modelo turístico de la ciudad, trabajando los flujos de turistas hacia un turismo inteligente. Pensando en la descentralización, en conocer qué necesita el turista, cuáles son sus demandas, ayudarles en la planificación. Ya tenemos informadores turísticos que hacen videoconferencia al planear el viaje. Apostaremos por el turismo inteligente, ayudando a que esa experiencia en Madrid sea también un éxito, que le acompañemos desde que llega durante todo su viaje», detalla.

Oposición

Sobre si sería un mazazo para el turismo la tasa turística que pide estudiar Reyes Maroto (PSOE), Maíllo aclara: «Esa tasa no está planteada en nuestras políticas. Donde se ha impuesto no trae los beneficios que dicen. Encarece el viaje, es un impuesto al turista. Y el propio sector no lo demanda. Apostamos por la colaboración público-privada con Turismo de Madrid by IFEMA, con la Comunidad. Serán 38 millones en promoción de la marca Madrid, en mercados estratégicos, atrayendo un nuevo turista».

En relación con Ifema, esta edil del Ayuntamiento, que preside José Luis Martínez-Almeida, afirma que la ampliación y el gran premio de Fórmula 1 «son proyectos que están en estudio y se anunciarán cuando corresponda». «Esa ampliación es necesaria como la apertura del Palacio de Congresos de la Castellana, que lleva ya mucho tiempo parado por el Gobierno de España», agrega. Así, tacha de «osado» que la candidata socialista, Reyes Maroto, culpe de retrasos al Ayuntamiento «tras cuatro años como ministra, sólo se acuerda del Palacio de Congresos cuando viene a hacer oposición al alcalde, ya podía haberlo dejado resuelto. Hemos sido muy leales estos años».

¿Qué deberes le pondría al Gobierno de España en tema de turismo en Madrid?, preguntamos. «Hemos tenido distintas fases. Nos impusieron una serie de cierres, pero Madrid fue conocida en el mundo por abrir su actividad económica. Recuperamos las conexiones aéreas. Hemos sido los primeros también en recuperar el PIB que teníamos. Todo por el modelo Madrid, no a las políticas del Estado de palos en las ruedas», detalla.

Otra polémica abierta son los pisos turísticos y el mapa de Rita Maestre. «Es un tema serio que afecta a Madrid y a todas las ciudades turísticas. Debe ser la UE quien regule esto. Nuestro eslogan es Queremos la mejor ciudad para vivir. Después, será la mejor ciudad también para visitar».

Hitos

La reforma del Santiago Bernabéu, la declaración del Paseo del Prado como Patrimonio Mundial de la Unesco o la nueva tarjeta Madrid City Card son algunos de los logros de este mandato. Maíllo enumera «varias revoluciones». De la hotelera a la gastronómica: «La llegada de grandes hoteles y cadenas internacionales que no estaban en Madrid ha supuesto un antes y un después. Antes Madrid había carencia de cinco estrellas por la seguridad jurídica. Ahora, tenemos 37 nuevos hoteles. Atraen a un nuevo cliente. Además, Madrid se ha convertido en uno de los lugares donde mejor se come del mundo. Muy variado. De estrellas Michelin a restaurantes centenarios. Tenemos el más antiguo del mundo, Casa Botín».

Madrid apuesta por el turismo de lujo. «Nosotros le llamamos turismo de alto impacto. Es alguien que busca convertirse en un madrileño más. Disfrutan de una terraza, del Retiro, de Plaza de España. Se combinan los madrileños con turistas en atardeceres magníficos. Apostamos por esa simbiosis», enfatiza.

«El Observatorio Turístico nos dice que los mexicanos mayoritariamente son mujeres entre 35 y 44 años que buscan turismo cultural, pero también uno muy social, de pasárselo bien. Se organizan por lo que ven en las redes. Sin embargo, los ingleses son más hombres que mujeres y necesitan un operador turístico que les organice. Eso nos ayuda a hacer nuestras campañas. Invitamos a muchos influencers de millones de seguidores a conocer Madrid. Ahora estamos con el turismo asiático, que confía en sus prescriptores. Es un mercado por explorar, donde tenemos más de 2.000 millones de turistas potenciales en los próximos años», revela sobre los análisis y valoraciones que se realizan.

Curiosidades

Estos cuatro años han dejado muchas anécdotas. Maíllo recuerda la campaña de publicidad gratuita con las fotos que compartió el icónico Mick Jagger paseando por la ciudad y en el Museo del Prado, el fenómeno fan que busca las localizaciones de la serie La Casa de Papel, el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, lanzando un alegato a favor de la capital española enfundado en una camiseta del Real Madrid o los presidentes de Gobierno, como Macron, paseando por las calles, algo que no pueden hacer en sus respectivos países.