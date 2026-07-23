El alcalde de Pinto (PP) termina el puente que su antecesor del PSOE dejó con un desnivel de metro y medio

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado, del PP, ha inaugurado el Puente Isaac Albéniz de la localidad que permitirá desviar parte del tráfico de la zona residencial de La Tenería hacia las carreteras M-506 y M-408, reforzando la conexión con el Sector Industrial 1. La inauguración del puente no es sólo noticia porque responde a una vieja reivindicación de los pinteños bloqueada, durante años, por los anteriores gobiernos de PSOE y Podemos (Ganemos Pinto). La inauguración es noticia, sobre todo, porque el último alcalde socialista, Diego Ortiz, se lanzó finalmente, en la anterior legislatura, a culminar el proyecto iniciado por el PP en 2007, pero terminó ejecutando una chapuza: el puente tenía un desnivel de metro y medio entre su extremo y la salida hacia la zona industrial.

Arreglar la chapuza del ex alcalde socialista ha costado 100.000 euros a las arcas públicas de Pinto. El puente ha supuesto una inversión superior a los dos milllones de euros.

La planificación inicial del Puente Isaac Albéniz se remonta al año 2007 con la entonces alcaldesa ‘popular’ Miriam Rabaneda. Una moción de censura del PSOE y Podemos la desalojó del gobierno municipal en 2008 y con su salida el proyecto de puente quedó aparcado. La izquierda de Pinto lo consideraba «innecesario». El PP recuperó la alcaldía en 2011, en plena crisis, y volvió a perderla en 2015 y 2019. El alcalde socialista de la pasada legislatura municipal, Diego Ortiz, retomó el proyecto pero dejó la herencia envenenada de la chapuza citada: el puente acababa en la zona industrial con un desnivel de metro y medio.

Durante la esperada inauguración del Isaac Albéniz, Salomón Aguado (PP), que sustituyó en 2023 a Ortiz (PSOE), ha recordado que «nada más llegar al Gobierno nos encontramos con una serie de incidentes que impedían la construcción efectiva del puente. Había una diferencia de cota entre el puente y el Sector Industrial 1 de más de un metro y medio, lo que imposibilitaba que se pudiera ejecutar. Hacía inviable su conexión y puesta en marcha sin una remodelación del planteamiento inicial». La formalización del acta definitiva del Sector Industrial 1 firmada el día 21 de julio ha permitido habilitar el paso de vehículos en menos de 24 horas desde la recepción del suelo.

El principal beneficio directo para los vecinos de Pinto radica en la reordenación de la circulación. Hasta la fecha, gran parte del tráfico ligero y de mercancías procedente de municipios colindantes como Valdemoro, Parla o Fuenlabrada atravesaba el centro de La Tenería. Con la entrada en servicio de este tramo de la avenida Isaac Albéniz, los conductores disponen de una alternativa directa para conectar la zona residencial con los polígonos circundantes y dar salida rápida hacia la M-506 y la M-408.

Plan integral

La apertura de esta infraestructura se enmarca dentro de un plan integral para la transformación de la movilidad en Pinto. En este sentido, el alcalde ‘popular’ anunció que este no será el único viaducto sobre la avenida Isaac Albéniz: «Con las negociaciones en marcha que tenemos con Demarcación de Carreteras, cuando se ejecute la remodelación de la A-4 entre la M-50 y la M-506, Pinto dispondrá de dos nuevos accesos con un puente al otro lado de la avenida Isaac Albéniz que permitirá acceder no solo a la zona residencial de La Tenería, sino a la zona industrial del polígono de Las Arenas».

Estas actuaciones se suman a otras medidas de remodelación urbana ejecutadas en la presente legislatura, como el Plan Pinto de rehabilitación del casco histórico, la renaturalización de la Plaza Abogados de Atocha y las intervenciones en el bulevar de Juan Pablo II. Asimismo, dentro de los fondos del Plan de Inversión Regional (PIR) asignados al municipio, más de 3 millones de euros irán destinados íntegramente a proyectos de movilidad integral.