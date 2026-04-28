El Gobierno de Pinto y el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO) acuerdan implantar la figura de la «pareja educativa» en la escuela infantil Virgen de la Asunción. Esta incorporación tiene como objetivo mejorar el servicio municipal que se da a las familias de Pinto, sumando cuatro nuevos educadores.

Este acuerdo firmado entre el Equipo de Gobierno, presidido por Salomón Aguado y CC.OO, persigue mejorar la calidad pedagógica y la atención personalizada, especialmente en el caso de existencia de niños con necesidades especiales dentro del aula.

La concejal de Educación y Artes, Verónica Castellano, ha recalcado el «orgullo» que siente por el «acuerdo alcanzado con las representantes de las trabajadoras. Un acuerdo histórico en el que veníamos trabajando desde hace meses y que nos va a permitir prestar el mejor servicio posible en la escuela infantil».

Por su parte, Juan Guillermo Padilla, concejal de Administración General y responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pinto, ha hecho hincapié en que «el diálogo constante que mantenemos con las secciones sindicales nos ha permitido firmar este acuerdo». En ese sentido, ha agradecido a CC.OO. su interés a la hora de proponer soluciones, firmar este acuerdo y continuar mejorando el servicio que se presta en la Escuela Infantil Municipal.

Además, el acuerdo alcanzado contempla incluir en la próxima modificación de la RPT el número de educadores suficientes que permita la implantación de este modelo y que se cifra en cuatro nuevos educadores infantiles. Lo que permitiría contar con un maestro y quince educadores para un total de ocho aulas.

Pinto refuerza la educación

Hay que señalar que la plantilla actual de la escuela infantil Virgen de la Asunción cuenta con un puesto de director del centro, un maestro y once educadoras infantiles. Todos los puestos se han cubierto después de que en enero se llevara a cabo la cobertura de la plaza que quedaba vacante desde 2022, año en el que se ejecutó la movilidad en la dirección del centro.

El equipo de Gobierno de Aguado también ha impulsado la creación de una bolsa de educadoras infantiles que está permitiendo una mayor agilidad para dotar al centro de personal en caso de registrarse bajas de larga duración, que puedan provocar una reducción en el número de trabajadoras de la escuela infantil.

Ahora se implantará de forma paulatina la figura de la pareja educativa, cumpliendo con una demanda de los trabajadores municipales. Así, Mónica Lavandeira, representante sindical de CC. OO., ha celebrado el pacto, agradeciendo al equipo de Gobierno «su predisposición para el diálogo y alcanzar acuerdos, que mejoran la calidad de vida de los trabajadores municipales, en este caso de la Escuela Infantil, y de los vecinos de Pinto».

Padilla ha señalado que desde el inicio de la legislatura se ha trabajado en una línea de diálogo y que «este es el primer paso de una serie de medidas que vamos a continuar impulsando en el Ayuntamiento de Pinto en materia laboral».