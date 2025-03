Aladdín el Musical: precio de las entradas, cuánto dura, horario y cómo llegar

Hay historias que, por mucho que pasen los años, siguen manteniendo su magia intacta. Aladdín, el musical de Disney que conquistó al mundo en los años 90 con su inolvidable banda sonora y personajes entrañables, ha dado el salto al teatro con una producción espectacular. Este musical, que ha arrasado en Broadway y el West End, aterrizó en Madrid para transportar a los espectadores a un mundo de fantasía donde todo es posible. Con una puesta en escena deslumbrante, canciones icónicas y efectos visuales que te dejarán sin aliento, se ha convertido en uno de los espectáculos más exitosos de la cartelera madrileña. Si alguna vez has soñado con volar sobre una alfombra mágica, recorrer los mercados de Agrabah o pedirle deseos a un genio divertido, esta es tu oportunidad para vivirlo en primera persona.

Desde que se levanta el telón, el público se sumerge en un escenario que brilla con lujo y exotismo, acompañado por un reparto que da vida a los entrañables personajes de la historia. Aladdín, Jasmín, el Genio y el malvado Jafar protagonizan esta aventura que combina romance, humor y mucha emoción. Lo que hace de este musical algo único es su capacidad para conectar con personas de todas las edades: los niños disfrutan de los efectos especiales y la magia del cuento, mientras que los adultos se dejan llevar por la nostalgia de su infancia y la calidad de la puesta en escena. Además, las canciones de Alan Menken, ganadoras del Óscar, envuelven cada momento con una energía inolvidable, desde Un mundo ideal hasta Príncipe Alí.

Si quieres disfrutar de este espectáculo en Madrid, es importante que tengas en cuenta todos los detalles antes de comprar tus entradas. Desde el precio y la disponibilidad de las butacas hasta la duración del show y cómo llegar al teatro, en este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para vivir una experiencia inolvidable. Además, hay promociones exclusivas que te permitirán ahorrar dinero y conseguir los mejores asientos. No dejes que la lámpara mágica se te escape de las manos y descubre cómo hacer que tu próxima salida al teatro sea una auténtica aventura en el mundo de Aladdín, el musical.

Entradas para Aladdín Madrid: precio y cómo comprar

Si no quieres perderte esta temporada, el musical del momento, las entradas para Aladdín están disponibles en diversas categorías y precios, adaptándose a diferentes preferencias y presupuestos. A continuación, os detallamos las principales opciones:​

Butaca Oro: ofrece las mejores ubicaciones en platea e incluye beneficios exclusivos como visita guiada al backstage, copa de bienvenida, cóctel en el entreacto, programas de mano y de lujo de regalo, 10% de descuento en la tienda de merchandising del teatro y más. El precio de la Butaca Oro comienza a partir de los 107 €. ​

ofrece las mejores ubicaciones en platea e incluye beneficios exclusivos como visita guiada al backstage, copa de bienvenida, cóctel en el entreacto, programas de mano y de lujo de regalo, 10% de descuento en la tienda de merchandising del teatro y más. El precio de la Butaca Oro comienza a partir de los 107 €. ​ Butaca Plata : proporciona localidades preferentes en platea, acceso sin esperas al teatro y programas de lujo y de mano de regalo. Los precios para esta categoría empiezan a partir de los 92 €. ​

: proporciona localidades preferentes en platea, acceso sin esperas al teatro y programas de lujo y de mano de regalo. Los precios para esta categoría empiezan a partir de los 92 €. ​ Categoría 1: entradas disponibles desde 81 €. ​

entradas disponibles desde 81 €. ​ Categoría 2 : entradas disponibles desde 71 €. ​

: entradas disponibles desde 71 €. ​ Categoría 3: entradas disponibles desde 57 €. ​

entradas disponibles desde 57 €. ​ Categoría 4: entradas disponibles desde 40 €. ​

Es importante destacar que los precios pueden variar según el día de la semana y la disponibilidad. Para obtener mejores tarifas, se recomienda adquirir entradas para funciones entre semana, donde es posible ahorrar más del 35% en determinados asientos, con precios desde 27 €, por lo que es algo que puede marcar la diferencia y además te permite encontrar mayor oferta de entradas.​

Las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial del musical, así como en plataformas autorizadas como El Corte Inglés y Atrápalo. ​

Cuánto dura Aladdín el musical

La duración aproximada de Aladdínes de 2 horas y 25 minutos, incluyendo un descanso en el entreacto de 25 minutos. Se recomienda llegar al Teatro Coliseum con suficiente antelación, ya que, una vez iniciada la función, no se permitirá el acceso hasta que el personal de sala lo considere oportuno. ​

Horario y fechas

Aladdín se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid con funciones en los siguientes horarios:​

Martes : 20:00 horas​

: 20:00 horas​ Miércoles: 19:00 horas​

19:00 horas​ Jueves : 20:00 horas​

: 20:00 horas​ Viernes : 17:00 y 21:00 horas​

: 17:00 y 21:00 horas​ Sábados: 17:00 y 21:00 horas​

17:00 y 21:00 horas​ Domingos: 16:00 horas​

Estos horarios pueden variar en fechas especiales o festivos, por lo que se recomienda consultar el calendario actualizado al momento de la compra. ​

Cómo llegar al Teatro Coliseum

El Teatro Coliseum está ubicado en la Calle Gran Vía, 78, en Madrid. Debido a la alta afluencia de tráfico en la zona, se aconseja utilizar el transporte público para llegar al teatro. Las opciones más convenientes son:​

Metro:

Línea 2 (Estaciones: Santo Domingo y Noviciado)​

Líneas 3 y 10 (Estación: Plaza de España)​

Autobús: Líneas 1, 2, 46, 74, 138, N18, N19, N20 y NP1​

Para quienes prefieran acudir en vehículo privado, existen parkings cercanos como el de Plaza de España y Mostenses. ​

No pierdas la oportunidad de vivir la magia de Aladdín en Madrid y sumérgete en una experiencia inolvidable llena de música, color y emoción.