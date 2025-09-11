Comprobar La Primitiva: resultado y número premiado hoy, jueves 11 de septiembre de 2025

Los resultados del sorteo de La Primitiva celebrado este jueves 11 de septiembre de 2025 ya se conocen por lo que a continuación podrás comprobar el número premiado, que está formado por los siguientes números: 19, 45, 23, 36, 32 y 3. El número complementario es el 43 y el reintegro el 9.

Cómo jugar a La Primitiva

Jugar a La Primitiva es muy sencillo, tan solo tienes que seleccionar un mínimo de 6 números comprendidos entre el 1 y el 49 para realizar cada apuesta, lo que tendrá un precio de 1 euro. Si bien, como ocurre en otros juegos de Loterías y Apuestas del Estado, tienes varias opciones para jugar a La Primitiva y tener así más posibilidades de ganar el bote:

Apuesta simple: Son aquellas en las que solo se seleccionan 6 números y hay un máximo de 8 apuestas en un mismo boleto.

Son aquellas en las que solo se seleccionan 6 números y hay un máximo de 8 apuestas en un mismo boleto. Apuestas múltiples: Son aquellas en las que se seleccionan más de 6 números (con un máximo de 11) o 5 números por apuesta. Según las combinaciones elegidas el precio del boleto variará.

Pero esto no es todo porque con cada apuesta tienes la oportunidad de participar en el Joker, cuyo precio es de 1 euro más, y puedes ganar hasta 1 millón de euros. Para jugar al Joker de La Primitiva solo tienes que seleccionar la opción de participar y de manera aleatoria se generará un código de 7 cifras con el que podrás participar en este juego asociado.

Cómo funciona La Primitiva

En el sorteo de La Primitiva se extraen los 6 números ganadores, un número complementario y un reintegro, este último no se puede elegir, sino que son los Sistemas Centrales de Loterías los que lo asignan de manera aleatoria. En caso de haber acertado este reintegro, recibirás el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Premios de La Primitiva

Los premios de La Primitiva siempre dependerán del número de participaciones que haya tenido cada sorteo y del bote acumulado existente. Si bien, siempre hay un total de siete premios repartidos de la siguiente forma:

aquellas combinaciones que coinciden con los seis números ganadores y el reintegro. El premio en este caso es el 20% de la recaudación más el bote acumulado Primera categoría: para las combinaciones que tienen los seis números ganadores y su premio es el 40% de la recaudación

dos números de la combinación ganadora Reintegro: se devuelve el coste del boleto

Nota: OKDIARIO no se hace responsable en caso de errores u omisiones en el artículo de la ONCE. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.