Las 10 frases más típicas para acabar una relación

Empezar una relación es casi tan difícil o más como acabar con ella, estas frases típicas son un pequeño empujón para dar un paso definitivo. No es fácil reconocer que las cosas no funcionan, que el amor se ha ido y que solo queda el mal rollo. Antes de hacerse más daño o hacérselo a terceras personas, debemos poner punto y final a la que fue la relación que creíamos que sería definitiva. Si estas pensando en dejar atrás una relación, toma nota de las 10 frases más típicas para acabar con una relación.

Estas son algunas frases típicas para terminar una relación

Necesito enfocar mi vida en mis estudios/trabajo. No es un buen momento ahora para una relación. Te mereces algo mejor que yo. No eres tú, soy yo. Necesito tiempo para poder ordenar mis ideas. Estoy confundido/a, la verdad es que no sé lo que quiero ahora mismo en mi vida. No estoy preparado/a para dar el siguiente paso y siento que es lo que tú necesitas/quieres. Creo que lo mejor es que seamos únicamente amigos. Estoy en un momento de mi vida en el que no puedo ni cuidar de mí mismo/a, así que menos podré cuidar de una relación. Necesito mi propio espacio y siento que lo estoy perdiendo. Queremos cosas diferentes en la vida por lo que ésta relación nunca va a funcionar y tendrá que acabarse tarde o temprano.

Si en tu caso quieres terminar una relación, procura ser más original ya que utilizar cualquiera de estas frases típicas hace que parezca que estás poniendo excusas y evitas dar los motivos reales de la ruptura.

Aunque realmente sientas algo como lo que dice alguna de estas frases, procura decirlo de una manera diferente para que no parezca que no tiene importancia para ti y que quieres quitarte a tu pareja de encima rápido y con una frase típica.

Frases de famosos para terminar una relación

Si somos de esos a los que no nos gusta acabar terminar una relación con frases escuchadas, u obvias, que todo el mundo puede utilizar. También podemos tirar de la cultura colectiva.

En la música, la poesía, la literatura o el cine, el amor y el desamor son uno de los temas más recurrentes, y casi universales, que podemos ver. Por eso, son cientos las frases que podemos sacar de muchas canciones o poemas que podrán servirnos para dar esa amarga noticia al ser querido.

Aunque no se fácil, siempre hay que armarse con el valor suficiente y afrontar que el amor murió y que los caminos deben separarse para siempre. Así que podemos optar por decirlo de la mejor manera con las mejores frases.

«Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido» – Joaquín Sabina

«Era demasiado joven para saber cómo amarla» – Antoine de Saint-Exupéry

«Lo más triste es cuando te das cuenta de que el que creías que era tu gran amor se ha convertido ahora en un completo desconocido» – J. Lazett

«Y volver a los sitios en que me has abandonado, y ser asesinado allí donde te amé» – Ismael Serrano

«Antes de nuestra relación íbamos al encuentro el uno del otro, pero ahora avanzamos inevitablemente en direcciones opuestas» – León Tolstói

«Cuando el amor llega a su fin, los débiles lloran, los eficientes inmediatamente encuentran otro amor, y los sabios ya tenían uno de reserva» – Oscar Wilde

«Mal de amores. No se cura fácilmente. No existen medicinas. Ni remedios. No se sabe cuando pasará. Ni siquiera se sabe cuánto duele»- Federico Moccia

«Así se van en nuestras vidas los encuentros que perdemos por falta de palabras, por falta de imaginación» – Haruki Murakami

«El amor más acalorado, tiene el fin más frío» – Sócrates

«Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada» – Alejandro Sanz

«Y aunque fui yo quien decidió que ya no más y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte» – Mecano

«Si hubiera podido pensar en las palabras adecuadas, no estaría ahora rompiendo todas tus fotografías» – The Cure

Estas son algunas de las frases que te ayudarán a acabar con una relación que debes terminar lo antes posible para ser libre o encontrarte a ti mismo. Una relación de pareja infeliz no te beneficia, sino todo lo contrario.