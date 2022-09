Estas son las 10 canciones más tristes de toda la historia

A lo largo de la historia se han compuesto canciones dedicadas a todo tipo de sentimientos, para el amor, pero también para los momentos tristes. Esa conexión que se consigue con una melodía que penetra directamente en nuestro ser no tiene precio, es uno de los más poderosos que existe. Una canción en un momento en que nos sintamos la persona más desafortunada y sola del mundo puede tener su razón de ser. Hacernos cambiar de actitud y vivir en compañía este momento de nuestra vida, en la que siempre ha luces y sombras.

Alegría o tristeza, esos son los dos principales sentimientos que podemos percibir al escuchar una canción por primera vez. Puede hablar de una ruptura, de una historia de amor, de una experiencia de vida… las canciones son historias combinadas con acordes de manera mágica. Hoy nos gustaría recopilar las canciones más tristes de la historia, aquellas que fueron escritas para reflejar una desgracia.

Las canciones plasman los sentimientos de quienes las han escrito, historias que pueden ser más o menos reales pero que sin duda toman una forma determinada para convertirse en canción, y quién sabe si dejar su huella para siempre.

Estas son las canciones más tristes de la historia

1. “Everybody Hurts” (REM)

Este tema estaba incluido en “Automatic for the People”, el álbum que REM lanzó en el año 1992. Se le considera la más triste porque su letra genera una sensación de pena y frustración a quien la escucha. Sin duda un tema muy bonito pero que no gusta mucho escuchar por el estado en el que te deja.

2. “Candle in the Wind” (Elton John)

Este tema de Elton John se lanzó como homenaje a Marilyn Monroe unos años después de su muerte, con la letra escrita por Bernie Taupin. Años después, el propio Elton John la recuperó para dedicársela a Lady Di tras su fallecimiento.

3. “Nothing Compartes 2 You” (Sinéad O’Connor)

Prince lanzó esta canción a mediados de los 80 pero no tuvo mucho éxito, fue años más tarde cuando la artista irlandesa la versionó que consiguió un gran éxito en todo el mundo. Uno de los grandes temas de los 90 pero también uno de los más tristes.

4. “My heart will go on” (Celine Dion)

Una canción muy bonita que fue el tema central de la película “Titanic” y que en la voz de esta cantante consiguió aún mayor emotividad. Una canción bonita pero muy triste.

5. “Fix You” (Coldplay)

La banda de Chris Martin tiene temas enérgicos y positivos como “Viva la vida” pero también está una de las suyas entre las canciones más tristes, ya que al escucharla su efecto es melancólico y triste.

6. “Seasons in the Sun” (Terry Jacks)

El cantante canadiense consiguió vender más de 10 millones de copias en todo el mundo gracias a esta canción, que es una adaptación de la francesa “Le Moribond”. Curiosamente, se considera también que su versión es una de las mejores canciones de la historia.

7. “Without You” (Harry Nilsson)

Este músico estadounidense ganó dos Grammy y éste fue el tema más importante de su carrera, y también el más triste. Falleció de un infarto el mismo día que terminó de grabar varias voces para un álbum recopilatorio con lo mejor de su carrera.