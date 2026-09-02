Ranking de aeropuertos en Europa: descubre los mejor y peor valorados del verano en 2026

A medida que el verano llega a su fin, es el momento de evaluar un elemento crucial para muchos turistas: la experiencia aeroportuaria. Este año, algunos aeropuertos europeos han sobresalido, ofreciendo servicios excepcionales que han mejorado notablemente la experiencia de viaje, mientras que otros han dejado mucho que desear según las valoraciones de los pasajeros. En este análisis, elaborado a partir de más de 2,4 millones de reseñas, te invitamos a descubrir los 85 aeropuertos más importantes de Europa: los que han destacado por su excelencia en servicio y los que han sido fuente de frustración para muchos viajeros.

Para elaborar este ranking, Holidu, el principal portal de reservas de casas de vacaciones, ha realizado un exhaustivo análisis de las valoraciones en Google Maps. Este estudio clasifica los aeropuertos más brillantes y los más deficientes de Europa en 2026, basándose en miles de opiniones y comentarios de los propios pasajeros. ¿Qué posición ocupa tu aeropuerto habitual? ¡Descúbrelo!

El top 5 de Europa

La cúspide del ranking está reservada para aquellos aeropuertos que han demostrado un compromiso excepcional con la calidad del servicio, consolidándose como ejemplos de excelencia operativa:

1. Aeropuerto de Estambul (IST), Turquía

El aeropuerto más transitado de la lista es también el mejor valorado de Europa por cuarto año consecutivo. Con una puntuación de 4.4 y 110.254 reseñas —el mayor volumen de opiniones de todo el ranking—, Estambul demuestra que el tamaño no tiene por qué ir en contra de la experiencia del pasajero. Sus amplias terminales, una señalización clara y una oferta comercial y gastronómica muy completa lo mantienen como referencia para cualquier gran hub del continente.

2. Aeropuerto Francisco Sá Carneiro (OPO), Oporto, Portugal

La gran referencia del sur de Europa. El aeropuerto de Oporto conserva su puntuación de 4.4 y suma 33.878 reseñas, casi 3.800 más que el año pasado. Su combinación de tamaño manejable, tiempos de espera reducidos y una gestión muy valorada por los pasajeros lo mantiene en el segundo puesto continental, sesenta posiciones por delante del aeropuerto de Lisboa: el mayor contraste entre dos aeropuertos del mismo país en todo el ranking.

3. Aeropuerto de Helsinki-Vantaa (HEL), Finlandia

El representante nórdico del podio repite tercera posición con 4.4 puntos y 20.156 reseñas, unas 2.400 más que en 2025. Helsinki es el ejemplo del modelo escandinavo: procesos rápidos, espacios luminosos, zonas de descanso amplias y una experiencia de tránsito especialmente valorada por quienes hacen escala entre Europa y Asia.

4. Aeropuerto Internacional de Atenas (ATH), Grecia

El aeropuerto mejor valorado de Grecia repite cuarta posición con un 4.3 y 53.883 reseñas, casi 4.700 más que el año pasado. Los pasajeros destacan la rapidez de los controles y una terminal que, pese al fuerte crecimiento del turismo griego, sigue absorbiendo bien los picos del verano. Un caso poco habitual: crece en volumen sin perder nota.

5. Aeropuerto de Zúrich (ZRH), Suiza

El mejor valorado de Europa central y, después de Estambul, el aeropuerto de más de 25 millones de pasajeros con mejor nota del continente. Zúrich conserva su 4.3 con 34.951 reseñas y repite quinta posición por tercer año consecutivo. Puntualidad, conexiones ferroviarias directas desde la propia terminal y unos tiempos de tránsito muy cortos explican su estabilidad en la parte alta de la tabla.

Los rezagados

1. Aeropuerto de Heraclión (HER), Creta, Grecia

Cierra el ranking europeo en la posición 85 con una puntuación de 2.6, la más baja del continente y medio punto por debajo del siguiente clasificado, pese a acumular 28.458 reseñas. Las colas en los controles, la saturación de las terminales durante los meses de verano y una oferta de servicios que no acompaña al volumen de turistas que recibe Creta explican una valoración que no ha mejorado respecto al año pasado.

2. Aeropuerto de Bruselas-Charleroi (CRL), Bélgica

El principal aeropuerto de bajo coste de Bélgica ocupa la penúltima posición con 3.1 puntos y 26.348 reseñas, y pierde además un puesto respecto a 2025. Unas instalaciones limitadas para el volumen de pasajeros que gestiona, los tiempos de espera en el control de seguridad y una conexión con Bruselas percibida como incómoda concentran la mayoría de las críticas.

España en el mapa europeo

España es el país con los aeropuertos mejor valorados de Europa. Con trece aeropuertos en el ranking, la mayor representación, junto al Reino Unido, registra la mejor puntuación media del continente entre los países con más de tres aeropuertos analizados: 4.08 sobre 5, frente al 3.93 de Portugal, el 3.75 de Grecia, el 3.69 de Alemania, el 3.68 de Italia, el 3.63 del Reino Unido y el 3.56 de Francia. La diferencia no es menor: medio punto separa al primer país de la lista del último.

El Aeropuerto de Alicante-Elche (ALC) es el mejor valorado del país y sexto de Europa con 4.3 puntos, seguido del de Fuerteventura (FUE), décimo del continente. España destaca además por su gestión de los grandes volúmenes: Madrid-Barajas y Palma de Mallorca, ambos con 4.1, figuran entre los seis aeropuertos de más de 25 millones de pasajeros mejor valorados de Europa. En total, nueve de los trece aeropuertos españoles se sitúan entre los treinta primeros.

Los trece aeropuertos españoles en el ranking europeo

Pos. Europa Aeropuerto Puntuación Reseñas 6 Aeropuerto de Alicante-Elche (ALC) 4.3 26.227 10 Aeropuerto de Fuerteventura (FUE) 4.3 14.870 16 Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) 4.2 22.589 20 Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) 4.1 46.147 21 Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI) 4.1 42.475 25 Aeropuerto César Manrique-Lanzarote (ACE) 4.1 13.403 26 Aeropuerto de Bilbao (BIO) 4.1 10.078 27 Aeropuerto de Ibiza (IBZ) 4.1 9.413 30 Aeropuerto de Barcelona-El Prat (BCN) 4.0 64.710 32 Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) 4.0 30.613 33 Aeropuerto de Tenerife Sur (TFS) 4.0 20.842 34 Aeropuerto de Valencia (VLC) 4.0 19.245 52 Aeropuerto de Sevilla (SVQ) 3.8 16.687

Los movimientos del año en España se concentran en dos aeropuertos: Barcelona-El Prat firma el mayor descenso de todo el ranking europeo, nueve posiciones hasta el puesto 30 tras bajar de 4.1 a 4.0, y Palma de Mallorca pierde seis, del 15 al 21. Son los dos únicos aeropuertos españoles que empeoran su puntuación y arrastran la media nacional de 4.10 a 4.08. En el lado positivo, Madrid-Barajas sube dos puestos y Gran Canaria uno; los nueve restantes mantienen exactamente su posición del año anterior.

Conviene una lectura complementaria: el ranking europeo solo incluye los aeropuertos de mayor volumen de pasajeros, por lo que deja fuera precisamente a los mejor valorados de España. Los aeropuertos de El Hierro y La Gomera, ambos con 4.5 puntos, y el de Girona-Costa Brava, con 4.4, igualarían o superarían la puntuación del primer clasificado europeo si alcanzaran ese umbral de pasajeros. La clasificación nacional completa, con los 43 aeropuertos comerciales de España, está disponible en el análisis nacional de Holidu.

Metodología

Esta clasificación se elaboró extrayendo la puntuación media de Google Maps y el número de reseñas de 85 de los principales aeropuertos de Europa por volumen de pasajeros. Con estos datos, los aeropuertos se han ordenado de mayor a menor puntuación y, en caso de empate, se ha dado prioridad a los que acumulan más reseñas. Los datos fueron recopilados en agosto de 2026. El ranking europeo solo incluye los aeropuertos de mayor volumen de pasajeros, por lo que puede dejar fuera algunos con buenas valoraciones, pero con poco flujo de pasajeros.

Descubre la clasificación completa: https://www.holidu.es/magazine/los-mejores-aeropuertos-de-europa-y-espana