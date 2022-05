Si deseas una auténtica dieta exprés o una dieta que te permita perder bastante tiempo en poco tiempo con vistas a la llegada del buen tiempo y al deseo de querer verte bien en la playa o la piscina, existe un alimento que parece ser capaz de conseguir lograr este objetivo. Descubre ahora cómo puedes perder 11 kilos en un par de semanas. Algo que es posible si sigues la dieta del huevo.

Pierde 11 kilos con la dieta del huevo

El verano está a la vuelta de la esquina, de modo que si ya has puesto en marca la famosa «operación bikini», será bueno que cuides los que comes y porqué no, que te pongas a dieta y aunque lo mejor es acudir siempre al médico, también podemos conocer alguna que otra dieta para ver cómo funciona y si puede servirnos. Es el caso de la dieta del huevo que es actualmente bastante popular dado que puede hacerte perder 11 kilos en sólo dos semanas.

Una dieta cuyo alimento clave es el huevo del que debemos comer entre dos y cuatro al día, pero siempre hervidos (huevo duro), acompañados además de frutas cítricas. De este modo sentiremos que nuestro apetito se ha saciado pero además, mantendremos la masa muscular sin ganar grasa.

Como ya sabemos los huevos son proteicos de modo que esta es una dieta muy rica en proteínas. Por otro lado, estamos hablando de un alimento que tiene también muchas vitaminas y nutrientes así como grasas saludables y minerales.

Con la dieta del huevo además, logras reducir tanto el consumo de azúcar y de sal así como el de los carbohidratos, los azúcares refinados y los alimentos procesados.

Eso sí, sólo se puede hacer durante 15 días como máximo y nunca empezarla sin haber consultado primero al médico, especialmente si ya seguimos cualquier régimen especial que nos haya aconsejado.

Ejemplo de menú para la dieta del huevo

A modo de ejemplo, podemos ver a continuación cómo es el menú en esta dieta en la que los huevos duros es mejor comerlos por la mañana mientras que el resto del día será bueno comer verduras y proteínas magras.

Desayuno : 2 huevos duros, una naranja o un kiwi, café o té.

: 2 huevos duros, una naranja o un kiwi, café o té. Comida: Ensalada verde y 1 pechuga de pollo a la plancha.

Ensalada verde y 1 pechuga de pollo a la plancha. Cena: Dos rebanadas de pan integral, una pieza de fruta y té o infusión. También en la cena puedes elegir un poco de pescado a la plancha.

Este es un pequeño ejemplo para la dieta del huevo a seguir durante dos semanas, pero puedes hacer algunas modificaciones como añadir un poco de pan integral en el desayuno, aunque todo lo que sea pollo y pescado es necesario hacerlo a la plancha o mejor, al vapor o al horno.

Con esta dieta podrás perder todo el peso deseado en poco tiempo, pero eso sí, no olvides además hacer algo de ejercicio y repetimos, consultar siempre a un especialista antes de empezar a hacerla.