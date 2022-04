Cuando llega el buen tiempo apetece lucir el cabello sin la necesidad de taparlo con gorros, pero muchas veces evitamos hacerlo debido al encrespamiento o «frizz» que puede llegar a ser bastante molesto por no hablar de lo antiestético que resulta. Por suerte, en el mercado podemos encontrar productos que de alguna manera ayudan a controlar el «frizz» del cabello ya sea en forma de champú o de serum capilar, pero también podemos recurrir a un truco que se ha viralizado muchísimo en los últimos días. Descubre ahora, el truco del pelo sin encrespamiento gracias al hilo dental. Un truco que arrasa en TikTok y que te va a dejar con la boca abierta.

Pelo sin encrespamiento con hilo dental

Mucha gente que sigue las redes sociales lo tiene claro. Si deseas lucir un pelo perfecto este verano, no hace falta tener que gastar demasiado dinero. De hecho, con un poco de hilo dental será suficiente para acabar de una vez por todas con el temido encrespamiento, resultado de un cabello demasiado seco o también debido a otros problemas como el estrés.

Un truco que surgió hace poco a través de un estilista que publicó un vídeo en su cuenta de TikTok y donde dio a conocer el llamado «#flosshack», que consiste en domar tus cabellos sueltos deslizando hilo dental por el cabello.

Ya hayas visto esta publicación o cualquier otra de las que han surgido después, el truco es siempre el mismo. Consiste en peinar el cabello de modo que podamos marcar una raya en el medio. De este modo nos será más fácil hacer lo siguiente: tomamos un buen trozo de hilo dental y lo pasamos por una de las mitades del cabello, desde la parte superior y hasta las puntas (o donde lleguemos).

Comprobaremos como de inmediato, el pelo ha perdido cualquier signo de encrespamiento e incluso se ve más liso. Un truco que parece ser efectivo debido a una particularidad muy concreta del hilo dental.

¿Es realmente efectivo?

Si te fijas cuando vayas a comprar hilo dental, verás que normalmente se vende «encerado», para que pueda ser más fácil pasarlo entre los dientes. Es por esa pequeña dosis de «cera» que el hilo dental hace también milagros sobre el cabello, pero cuidado porque si abusas de ello no será bueno para la salud de tu pelo al que para nada, le conviene acumulación de cera.

Y no sólo eso. Aunque decimos que el resultado es inmediato, que duda cabe que el truco no será duradero. Es decir, que una vez salgas a la calle y el viento comience a soplar o la humedad haga de las suyas, volverás a tener el cabello como siempre, de modo que tal vez el truco es sorprendente y eficaz para un momento puntual (¿quizás salir perfecta en una foto? ), pero no os recomendamos que lo adoptéis como un tratamiento regular para acabar con el encrespamiento.