La bebida más amada por millones de personas en todo el mundo. Todos los días la consumimos en cantidades industriales, pero ¿Cómo no renunciar a la preciada cafeína y al mismo tiempo no aumentar de peso? Tal vez no lo sepas pero existe una manera de tomar café y no engordar, tal y como sugieren los dietistas profesionales. ¿Quieres saber de qué se trata? Te lo explicamos a continuación.

Cómo tomar café y no engordar

Un dietista da consejos sobre cómo tomar café. Si la cafeína ayuda al metabolismo, reduce la sensación de hambre y tiene varios beneficios, por otro lado no se debe abusar. Un par o tres de tazas de café al día, sin embargo, están bien, pero es todo lo que acompaña al café la que nos suele engordar. Lo que acompañamos al café es fundamental, así que vamos a ver qué nos recomiendan los profesionales.

Consejos de dietista para tomar café sin engordar

¿El consejo más trivial de todos? Beber café negro y amargo , sin azúcar ni nada más, es la forma más sana de tomarlo y disfrutar de sus beneficios. Baja en calorías, rica en antioxidantes, la cafeína de hecho nos ayuda a perder peso. El azúcar es el ingrediente que más nos importa, o crema. Estos dos ingredientes deberían estar prohibidos con el café.

En lugar de crema de leche (o incluso nata) y azúcar, podemos añadir canela, que es ligera, fragante y le da ese toque extra a la bebida. Esto es especialmente excepcional en el café americano . La canela también aporta importantes nutrientes para el organismo, como antioxidantes y antiinflamatorios.

¿Y en vez de nata o leche entera? Si realmente no podemos prescindir de ello, podemos elegir otras dos opciones como la bebida de arroz o la bebida de soja. Tal vez el sabor cambie un poco, pero engordas menos. Sin embargo, es sólo una cuestión de costumbre dado que en apenas un par de días podrás seguir saboreando tu café como cuando lo tomabas con leche de vaca.

Finalmente, hay un truco que no todos conocen. Especialmente para aquellos que practican el gimnasio y para aquellos que beben café americano, solo tienes que agregar un poco de proteína en polvo al café americano para darle un impulso extra de energía, temprano en la mañana. Agregar proteína en polvo al café es un buen hábito para energizar el cuerpo y no engordar.