Si quieres llevar un maquillaje de efecto duradero, pero que además se vea realmente impecable sobre tu rostro, existen muchas técnicas, tipos de brochas e incluso de bases, pero al margen de todo ello, existen 5 trucos que ahora te desvelamos y que te permitirán marcar un antes y un después en la aplicación de tu base de maquillaje.

Trucos para aplicar base de maquillaje

Estamos seguros que ya sabes aplicarte correctamente tu base de maquillaje. Pero si quieres un maquillaje perfecto, que dure todo el día y que recree un efecto segunda piel a la vez que la perfecciona, estos 5 trucos para aplicar la base de maquillaje te van a sorprender.

Usa el spray fijador, no solo al final de tu maquillaje

Habrás oído hablar muchas veces que debes vaporizar el spray fijador o agua termal al final del maquillaje, como último paso final para sellarlo y prolongar su duración. Es cierto que este es, sobre todo para el spray fijador, el uso más extendido, pero si quieres que tu base de rostro quede perfecta e impecable, intenta usarlo incluso antes y durante el maquillaje, vaporizándolo prácticamente a cada paso. Una vez limpia tu piel, rocía el spray fijador o agua termal sobre el rostro limpio, aplica el sérum, crema o productos que utilizas habitualmente para el cuidado de tu piel y, a continuación, rocía el spray fijador. De esta forma no solo le darás un plus de hidratación a la piel sino que sellarás esta hidratación para que no se pierda durante el día. Si eliges un spray fijador matificante, eliminarás inmediatamente la pátina grasa y ayudarás a reequilibrar la producción de sebo. De este modo la piel quedará tersa y lista para aplicar la base, que durará más tiempo.

Una vez aplicada la base, antes de aplicar los polvos, vaporizar de nuevo el spray fijador. Con un poco es suficiente, pero ese poco sellará cada capa de tu base facial haciendo que se adhiera mejor a la piel, difuminando cada capa de producto con la anterior y aumentando no solo su rendimiento, más natural y uniforme, sino también su duración. Ahora aplica los polvos en la zona T o donde prefieras y solo ahora, como último paso, vaporiza el spray fijador para eliminar el efecto ligeramente empolvado de los polvos, asegurándote de que cada paso de la base del rostro quede perfectamente alineado con el el anterior.

Maquillaje rostro hidratante y efecto segunda piel

De entre todos los trucos para aplicar la base de maquillaje quizás este sea el que te enamorará y el que nunca dejarás, sobre todo para maquillarte por las mañanas . Si no te gusta aplicar la base de maquillaje para el efecto falso en el rostro, si prefieres bases ligeras para el rostro pero al mismo tiempo quieres igualar la piel, si eres fan del maquillaje sin maquillaje, o del maquillaje que no se ve o si quieres un efecto «segunda piel», que es como una segunda piel y casi imperceptible a simple vista, lo que necesitas es un sérum facial.

Para este truco necesitarás un sérum ligero y fluido, de rápida absorción, posiblemente un sérum hidratante que no tenga una composición de ingredientes demasiado rica y, en rigor, que no contenga aceites. El ácido hialurónico simple o un suero energizante y tonificante funcionarán bien . Aplica un poco de base en tu mano y agrega unas gotas de suero, difumina y aplica con los dedos o con una brocha, luego admira la magia.

El suero permite que la base se mezcle perfectamente con la piel, al hacerlo, los pigmentos corregirán la decoloración, el enrojecimiento e igualarán la tez, pero la fórmula del producto no permanecerá en la superficie. ¿Resultado? Una base de rostro muy ligera pero cubriente y ni siquiera parecerá que hayas aplicado la base, ya que se verá natural. Evidentemente es un maquillaje útil con bases más voluminosas o fluidos cubrientes, mientras que si ya usas una crema con color o una base sérum no necesitarás este paso.

La brocha para aplicar la base

¿Conoces el famoso efecto llamado » airbrushed » o como si hubieras aplicado la base de maquillaje con aerógrafo? La base es casi imperceptible ya que la fórmula es fina y se funde con la piel. Si quieres recrear este efecto sin aerógrafo y con productos que ya tienes en casa, prueba a aplicar la base con una brocha para polvos. Sí, has oído bien, pero no cualquier brocha para polvos. Para esta técnica dejamos de lado las brochas grandes y muy redondas, necesitas una brocha para polvos más pequeña y compacta, más plana.

Aplicar la base con brocha compacta permite obtener una mayor cobertura pero también es necesario usar más producto, ya que al no tener cerdas suaves y largas, el producto debe ser frotado y no arrastrado, ya que es necesario aplicar la base con una cepillo de polvo facial. De hecho, notarás que con este método de aplicación la base se funde perfectamente con la piel, amoldándose a la tez y alisándola, sin que sea visible.

Menos es más: mucho mejor proceder paso a paso

Otro truco para aplicar la base de maquillaje a la perfección, importante a tener en cuenta y tan banal como efectivo, es ir paso a paso. “ Less is More” , como decía Coco Chanel, vuelve a ser un lema efectivo y para no olvidar. No es necesario usar mucha base o, si la necesitas, siempre puedes hacer una segunda aplicación. Toma un poco de producto y colócalo en el dorso de tu mano, luego toma una punta de base con la brocha, los dedos o la esponja y comienza a extenderla desde el centro del rostro hacia afuera.

De esta forma evitarás tirar y desperdiciar base de maquillaje o querer aplicarla a toda costa por todo el rostro porque sino tendrás que tirarla. Primero termina todo lo poco que tengas en la mano, trabaja bien en tu rostro y solo entonces decide si aplicar un poco más, solo donde se necesita. De esta forma tu base de rostro quedará ligera, efecto segunda piel, sin acumulación de producto ni efecto grasa.

El último paso antes del polvo

Ya sea que apliques la base con los dedos, con una brocha o con una esponja, este paso es fundamental para una base de rostro perfecta, suave y sobre todo no pesada. Una vez que hayas aplicado la base con tu método de aplicación preferido, toma una beauty blender o esponja ligeramente humedecida, que usarás solo para este paso (por lo que no puede ser con la que aplicaste la base). Con pequeños toques, aplica por todo el rostro para eliminar las rayas de la brocha, las zonas donde se pueden ver algunas huellas dactilares y eliminar el exceso de producto acumulado.

La piel, de hecho, no puede absorber más que una cierta cantidad de base de maquillaje que, al quedar en la superficie, se oxida o se acumula en los poros, en los pliegues naturales del rostro y en las líneas finas. Pasando una esponja por tanto no solo se eliminan las rayas provocadas por el modo de aplicación, sino que también se elimina el exceso que con el paso de las horas se acumularía, crearía grumos, se separaría del resto de la base del rostro y crearía brillo y untuosidad.