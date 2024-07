Rafa Nadal: «Estoy bien, las molestias no me están limitando»

Rafa Nadal habló sobre su estado físico y se mostró muy crítico con la organización del torneo olímpico de tenis, porque el dobles se decida en el tercer set con un super tie-break, como sucedió en el partido con Alcaraz. El manacorí ha señalado que se siente «bien» a pesar de los problemas que sufrió entrenando y ha afirmado que gracias al «tratamiento» que está siguiendo, las molestias no le «están limitando». También ha afirmado que le «parece innecesario» decidir los partidos de dobles con la muerte súbita en unos Juegos Olímpicos, como pasó ante Griekspoor y Koolhof: «No entiendo que se premie más la lotería».

Nadal tranquilizó a todos respecto a los problemas que le impidieron entrenarse el pasado viernes, antes de su debut en dobles e individual: «Me he quitado el vendaje porque se me resbalaba. Me saltó una fibra entrenando. Me siento bien. No es un músculo que tenga un impacto tan directo en los movimientos. Eso me permitió seguir y con tratamiento no me está limitando».

También ha hablado sobre el día después de la eliminación en el cuadro individual a manos de Djokovic. Nadal ha destacado que «era un día importante» para saber cómo se había recuperado del batacazo que supuso caer frente al serbio y, sobre todo, por «tener la capacidad de estar competitivo».

«Hemos jugado mejor que el primer día, más sólidos y hemos sido mejores que los rivales, pero en el dobles se complica todo muy rápido», ha destacado sobre el partido disputado junto con Alcaraz. También ha comentado que durante el segundo set también siguieron «siendo mejores», pese a perder en el tie-break. Sin embargo, ha destacado el buen rendimiento dado en el super tie-break: «Hemos mantenido el nivel de adrenalina lo suficientemente alto para que saliera bien».

Ahí ha sido cuando se ha mostrado crítico por la manera de resolver los partidos de dobles en el tercer set en plenos Juegos Olímpicos: «Cada día es una batalla, los dobles se ganan por muy poco. Es importante mantener el positivismo, el nivel de energía, de adrenalina… Me parece innecesario tener super tie-break en unas Olimpiadas. Para los jugadores es el torneo de nuestras vidas. No entiendo que se premie más la lotería».

Se ha referido, por último, a su compañero, un Alcaraz al que ve favorito para lograr el oro en el individual. «Que Carlos esté en los dos es positivo para España. Para mí es el favorito del torneo. A nivel de cansancio, tiene 21 años. Yo en Río con 30 años terminé destruido, pero la adrenalina de esta semana la aguantas. Si la aguantas con 30, imagínate con 21… «, ha destacado Nadal.

Alcaraz quiere el oro con Nadal

Por su parte, Alcaraz ha hablado sobre unas pequeñas molestias que tenía, pero que no le han limitado durante el segundo partido de dobles con Rafa Nadal. «En el dobles ha ido bastante bien. Lo que me he movido, lo que he apoyado con la pierna derecha, ha ido bastante bien. Vamos a hacer todo lo posible para que vaya bien, para salir sin dolor y sin poner en riesgo grandes cosas. Estoy contento de la progresión. Mañana estaré a un nivel óptimo para afrontar los dos partidos», ha señalado.

Se ha referido también a la opción de medalla: «La gente tiene una expectativa. Desean que haya oros, que nosotros dos lo ganemos, es normal. Intentamos no pensar en ello, ni en la presión. Con nombre no se gana. Hay grandes doblistas, que tienen muy buen nivel. Hay que seguir concentrado, ir mejorando y ojalá podamos conseguir el objetivo de todos los españoles».