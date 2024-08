No pudo ser para José Quiles. El boxeador español sabía que le tocaba bailar con la más fea en estos Juegos Olímpicos, el campeón mundial Abdumalik Khalokov, y encajó una contundente derrota en cuartos de final en el Paris Norte Arena. Tras su eliminación, se mostró desolado y resignado a cambiar de su actual categoría, -57 kilos, para intentar ganar una medalla en el futuro. La fiesta del boxeo español en estos Juegos se queda en dos medallas, las de Emmanuel Reyes y Ayoub Ghadfa, a falta de saber si son de oro, plata o bronce.

«Ahora mismo diría que no está claro lo que voy a hacer. Lo único que quiero es intentar relajarme y estar con mi familia. Han sido meses y años fuera de mi casa. Desde los 13 años luchando por una medalla y me he quedado a las puertas. Estoy jodido», reconoció Quiles, consternado tras despedirse de sus segundos Juegos Olímpicos.

En cuanto a la posibilidad de ganar una medalla en Los Angeles 2028 sin cambiar de categoría, el alicantino fue muy claro. «Está claro que no. Ya se verá si hago otro ciclo olímpico en otro peso. Ahora mismo solo quiero descansar mentalmente», repitió. En cuanto a su verdugo, le deseó suerte a pesar de la dura derrota que le acababa de propinar. «Esto es boxeo. Arriba quiero destrozarle y abajo, tal como suena la campana, le deseo todo lo mejor del mundo», añadió.

En lo que no estuvo de acuerdo es en la unanimidad con la que los jueces dictaminaron su derrota por 5-0. «El primer asalto me lo ha ganado. Me ha sorprendido la velocidad y la explosividad que tenía. Pero a partir de ese asalto he empezado a coger el tiempo y a coger la distancia de los golpes. Yo creo que el segundo asalto ha sido mío. Él solo ponía la mano delante, se movía, corría y agarraba. Solo quería que pasara el asalto», lamentó.

Reyes y Ghadfa, a por el oro

Pese a esta derrota, el boxeo español está firmando un papel sobresaliente en estos Juegos Olímpicos con dos medallas y dos diplomas olímpicos entre seis representantes. Ahora queda la guinda con las peleas por las medallas. Este domingo será el turno de Emmanuel Reyes contra otro boxeador nacido en La Habana, Loren Alfonso (13.08 horas), y el próximo miércoles 7 se celebrará la semifinal de Ayoub Ghadfa contra el francés Djamili-Dini Aboudou (22.02 horas).