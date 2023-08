La Policía cree que políticos afines a Correa pagaron a los sicarios para asesinar al candidato Villavicencio

El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado el pasado miércoles tras recibir tres disparos en la cabeza por parte de un grupo de sicarios, al finalizar un mitin electoral en Quito, la capital del país. La Policía ecuatoriana, que está trabajando a destajo en los últimos días, ha identificado a seis colombianos responsables del asesinato que han pasado a disposición judicial. Según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sospechan que estos sicarios han sido «contratados por empresarios y políticos próximos al ex presidente de Ecuador Rafael Correa». Es una de las líneas de investigación en la que trabaja la Policía ecuatoriana.

El pasado jueves, las autoridades identificaron a seis sospechosos como responsables del asesinato. Estos son: José Neyder López Hitaz, Jules Osmin Castaño Alzate, Jhon Gregore Rodríguez Góngora, Andrés Manuel Mosquera Ortiz Adey, Fernando García García y Camilo Andrés Romero Reyes. Todos ellos tenían antecedentes penales en Colombia por narcotráfico, homicidio, hurto, tráfico de armas y atentado a la autoridad.

Según las fuentes consultadas por este periódicos, los investigadores están tras la pista de otros tres sospechosos que por el momento no han sido detenidos y que serían los «mandos» que han dirigido la operación. Estos tres miembros –cuyas identidades no han salido a la luz puesto que pondría en peligro la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario– pertenecen a la banda criminal Los Lobos, el segundo grupo delictivo más grande del país andino que controla las cárceles del país y tiene conexiones con el crimen organizado de Colombia y México.

Aunque este grupo criminal ha difundido un vídeo en el que se desvincula del atroz suceso, fuentes de la Policía aseguran a este periódico que los cabecillas –que no los detenidos– sí pertenecen a la misma.

Vínculos con Correa

La Policía maneja actualmente dos hipótesis: que el grupo criminal actuara motu proprio o contratados por empresarios y políticos vinculados a Rafael Correa. La principal sospecha que ahora mismo está sobre la mesa es una denuncia interpuesta por el asambleísta Villavicencio por contratos irregulares entre las petroleras de Uruguay y Ecuador durante los Gobiernos de Rafael Correa y José Mujica.

El candidato a la Presidencia de Ecuador, y principal rival del aspirante apoyado por Correa denunció irregularidades en un contrato de intercambio de crudo entre Ancap y Petroecuador, que tenía la intermediación de la empresa de petróleo Trafigura. El denunciante estimó que Ecuador perdió unos 205 millones de dólares tras el acuerdo de estas operaciones ilegales. El candidato presidencial denunció que los acuerdos entre Petroecuador y Ancap se llevaron a cabo sin convenios suscritos ni contratos de compraventa.

Enemigo de Correa

Rafael Correa tenía en el punto de mira a Villavicencio porque, durante su labor como periodista de investigación, publicó grandes exclusivas sobre la corrupción de Rafael Correa y su administración durante los años de gobierno entre 2007 y 2017. Y el ex mandatario, amigo de Pablo Iglesias, le ha tenido durante años en el punto de mira y le ha considerado su principal enemigo.

«Abyecto», «sinvergüenza», «chantajista», «delincuente», etc., fueron algunos de los insultos que el ex presidente Correa dedicó a su principal rival político asesinado. Aunque el ex mandatario no puede presentarse a las elecciones por estar huido de la justicia fuera del país, apoya la candidatura de Luisa González, de Revolución Ciudadana, la formación política con mayores conexiones con el PSOE y Podemos en España.

La labor investigadora de Villavicencio como periodista y luego como político de Rafael Correa le llevó a un fuerte enfrentamiento con él que ha despertado toda clase de sospechas por parte de analistas y ciudadanos en las redes sociales.

Villavicencio se refería constantemente al ex presidente Correa como «prófugo», término que se ajusta a su realidad judicial pues huyó del país en 2017 a Bélgica -al igual que Puigdemont- tras ser condenado a ocho años de cárcel en 2020 por corrupción. Pese a los intentos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador de lograr su extradición, todavía no se ha conseguido ningún avance.

Las respuestas de Correa al líder de la derecha pueden verse en el siguiente mensaje que incluyó en sus redes sociales: «Eres un cobarde sinvergüenza. Pronto se te acabará la fiesta».

Estas palabras fueron al parecer premonitorias del asesinato de Fernando Villavicencio a manos de unos sicarios ocurrido el pasado miércoles en Quito. Sus denuncias al socialismo del siglo XXI y al narcotráfico encontraron otra respuesta por parte de Rafael Correa días atrás: «Nuestra venganza personal será contundente», manifestó a través de un vídeo en redes sociales.

El próximo 20 de agosto se celebran las elecciones en Ecuador, las mismas a la que se presentaba Villavicencio que, a tenor de las encuestas, tenía serias oportunidades de ser el próximo presidente.