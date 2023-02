El acusado de asesinar al niño Mohamed de Ceuta mintió dos veces a la Policía. Cristian B., el único investigado por la muerte del menor, se negó a declarar ante el titular del Juzgado número 5 de Ceuta. El presunto asesino sí declaró dos veces ante la Policía en dos relatos llenos de contradicciones a los que ha tenido acceso OKDIARIO. El acusado mintió cuando relató que Mohamed le pidió ayuda para recuperar un balón, faltó a la verdad cuando dijo que el niño se mató accidentalmente y dio una explicación inverosímil del motivo por el que la víctima estaba desnuda.

La primera vez que habló con los policías fue en el coche camuflado de los agentes durante el traslado del detenido a comisaría, minutos después de su detención. Fue a mediodía del pasado 18 de enero, 30 días después del descubrimiento del cadáver de la víctima. De forma espontánea y voluntaria, Cristian les cuenta que la tarde del crimen»estaba en casa de un amigo, tras salir del domicilio me encontré a un niño en el campo de fútbol de la barriada. El niño me pidió ir a buscar una pelota a la loma, le acompañé y el niño tropezó cayendo por la loma y golpeándose en la cabeza».

Cristian pretendía justificar así los signos de violencia que presentaba el cuerpo de la víctima. A continuación, el presunto asesino intentó justificar la desnudez del cadáver y el rastro que dejó durante la agresión: «Bajé tras él, y tras verlo me puse nervioso porque el niño tenía dificultad para respirar. Me cubrí las manos con los puños de la chaquetilla para no dejar huellas, y tras quitarle la chaqueta y las zapatillas porque no respiraba bien, le cogí de los pies y le arrastré hasta unos matorrales. Tenía ganas de contarlo, pero no veía el momento».

A esta primera confesión parcial y espontánea con los policías, le siguió una primera declaración oficial en sede policial, ya acompañado de su abogada. A las 13:55 horas del día 18, Cristian mantenía la misma versión, pero añadiendo lo siguiente: «El niño cayó, cuando bajé el menor sangraba por la cabeza. Le quité la chaquetilla y los zapatos porque no respiraba bien, al arrastrarlo por los pies se le soltaron el pantalón y los calzoncillos». El presunto asesino también añadió otro detalle sin que le preguntaran, confirmando el relato de los testigos que le vieron en el escenario del crimen: «Cuando el niño estaba tumbado, una señora desde arriba de la loma se asomó y me preguntó si había visto el balón de su hijo, le respondí en árabe que no lo había visto».

La Policía no le creyó. Creen que el presunto asesino miente, y están seguros de que el niño Mohamed no le pidió que le acompañara a buscar un balón. Los investigadores han constatado que Mohamed no llevaba ningún balón esa tarde y el padre del niño de Ceuta confirmó que el menor se dejó el balón cuando salió de casa por última vez. El niño tampoco se resbaló y se cayó por la loma como sostiene el acusado. La Policía tiene las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se ve el momento en el que Cristian empuja por la espalda al niño haciéndole caer por la ladera de la loma. Los policías tampoco creen que la víctima perdiera la ropa cuando el asesino arrastró su cuerpo para ocultarlo.

El juez tampoco cree la versión de Cristian. Le envió a prisión provisional acusado de asesinato y agresión sexual, mientras esperan el resultado de las pruebas de ADN y el informe definitivo de la autopsia. El letrado de la familia del niño de Ceuta, Mario Gil, cree que hay pruebas suficientes para solicitar la máxima pena para el investigado.