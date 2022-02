El productor José Luis Moreno responderá hoy ante el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, de las acusaciones de estafa, blanqueo de dinero y de liderar una organización criminal dedicada a engañar a los bancos. Moreno junto con medio centenar de personas fue detenido en julio del pasado año en el marco de la operación Titella. Muchas son las pruebas que los investigadores acumulan ya contra el productor pero una de las más definitivas son el intercambio de mensajes de whatsapp, considerados incriminatorios por los investigadores, entre Moreno y Antonio Aguilera, considerado su mano derecha: «No puedo meter dinero de donde viene sin limpiarlo».

Los responsables policiales de la operación Titella tienen claro el papel de Moreno en la trama: “José Luis Rodríguez Moreno encabeza una de las jefaturas de la organización, la que mayor actividad económica ha reflejado y, por consiguiente, la que más beneficio económico ha obtenido”. Esta aseveración tan contundente los investigadores la sustentan en una serie de indicios como pinchazos telefónicos en los que se grabaron conversaciones con diferentes personas, registros de Inteligencia Financiera a través de los que se pudo vincular a varias empresas y datos aportados por la Agencia Tributaria. Pero la principal prueba incriminatoria importante contra Moreno ha sido la información que guardaba el teléfono de quien durante años fue su mano derecha: Antonio Luis Aguilera. Los mensajes entre ambos dejan al productor investigado en una situación muy complicada de justificar.

Según fuentes policiales, Aguilera era el encargado de acudir a las entidades bancarias para conseguir el capital que más tarde sería presuntamente defraudado. A la organización se le supone haber conseguido de esta manera una cantidad estimada en 50 millones de euros y es además una mecánica de fraude reconocida por los investigadores cuando en sus informes se refieren a Moreno, a quien definen de la siguiente manera: «líder de la organización quien, amparándose en su profesión de Director y Productor artístico. busca constantemente financiación, incluso de forma fraudulenta. disponiendo de varias sociedades pantalla encargadas de emitir facturación presuntamente falsa. modificando los costes y los conceptos de las mismas para su propio beneficio (…) Con anterioridad se habría lucrado con la emisión de pagarés entre distintas sociedades pantalla para su propio beneficio, defraudando con ello a las entidades bancarias”, aseguran los investigadores en los informes que obran en poder de este periódico.

Precisamente de esto último es de lo que trata una serie de mensajes a través de whatsap intercambiados entre Aguilera y Moreno, en los que se aprecia la relación entre ambos y sus diversas preocupaciones.

“Buenos días, Antonio, me salta el contestador. Necesitaría alrededor de 12.000 para salvar una parte de lo de hoy. Mira a ver qué puedes pero que sea pronto. Aquí son las 4:18 de la madrugada y si no llega pronto tengo que estar toda la noche sin dormir para hacer los traspasos”. Moreno redacta este mensaje por una imperiosa necesidad de tener fondos en una tarjeta y Aguilera responde un par de horas más tarde: “Estoy en el banco”, confirmando que se ocupaba del asunto.

Meses más tarde del anterior mensaje los investigadores encuentran otra conversación en la que detectan preocupación y tensiones entre ambos socios. Moreno escribe: «Antonio dime qué cantidad vas a mandar y cuando llegará (…) No llego!!! Estoy pagando desde Youmore (su canal de televisión on line) y voy 345.000 en negativo. TVE española nos ha llamado porque ya han recibido información de que no pagamos. No sé qué hacer». A lo que Aguilera le responde «José Luis, no me presiones».

Tres días después de este último intercambio de mensajes llega una conversación que para los investigadores es fundamental. Aguilera habla del presunto origen ilícito del dinero y las respuestas de Moreno dejan claro que lo que le cuenta no es precisamente extraño. «José Luis, entre el lunes y el martes lo tienes (hablan de un ingreso económico) pero no puedo meter dinero de donde viene sin limpiarlo. Por el bien de todos. Hay que hacer facturas, contratos, pasearlo por cuentas… no es difícil, pero sí lento», escribe Aguilera, quien tras mencionar además su preocupación por las facturas, «tema facturas o empezamos a hacerlo bien o liaremos un lío grande», recibe la respuesta de José Luis Moreno: «Hemos pagado una fortuna en nóminas desde Youmore desde hace tres meses. Tranquilo. Por nuestro bien común tenemos que ser muy exactos».

Pero este no es el único contexto incriminatorio de los mensajes entre José Luis Moreno y su mano derecha. El productor manda a Aguilera una fotografía por whatsapp. Se trata de un pagaré al portador con vencimiento el 28 de julio y por un valor de 40.000 euros. Pero José Luis Moreno no pudo hacerlo efectivo y entonces se lo comunicó a Aguilera: «Antonio, no me lo aceptan porque no está bien escrita la palabra ‘cuarenta’. Hazme otro».

No es la única acusación a la que tendrá que enfrentarse el productor José Luis Moreno. Ante el juez de la Audiencia Nacional tendrá que explicar si fue o no el receptor de 3,5 millones de euros provenientes supuestamente de empresas pantalla, la supuesta «mordida» reflejada en un contrato de 6,2 millones de euros con TVE, la supuesta usurpación de socios suyos para firmar contratos, la acusación de levantamiento de bienes para evitar embargos bancarios, los gastos supuestamente «inflados» de sus empresas y la vida de lujo que llevó durante años a pesar de sus «insuficientes» ingresos según la Guardia Civil y la Policía Nacional.