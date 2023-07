Marruecos da oxígeno a Sánchez en campaña: neutraliza los saltos a la valla que se disparaban en verano

Un año y un mes han pasado desde la mayor tragedia en la valla de Melilla: el pasado 24 de junio de 2022, cerca de 2.000 personas intentaron acceder a territorio español y, tras la intervención policial, el episodio dejó la trágica cifra de 23 muertos y más de 300 heridos, cifra en la que se incluían también varios policías españoles y marroquíes. Nada tiene que ver aquel escenario de continuos asaltos a la valla con la sorprendente tranquilidad fronteriza que se da en la actualidad. Expertos policiales y agentes de Extranjería aseguran a OKDIARIO que no es casual: Marruecos –dicen– se ha encargado de que Sánchez no se tope con ningún incidente de inmigración en sus fronteras de Ceuta y Melilla, para que eso no le perjudique en campaña. A Marruecos –aseguran las mismas fuentes– Pedro Sánchez le interesa como presidente, plegado a Rabat tras haber perdido datos sensibles en el ataque espía que sufrió su teléfono móvil en la primavera de 2021. Se da por hecho que fue obra de la Inteligencia marroquí.

Desde el 1 de enero al 15 de julio de este año, España ha recibido 981 inmigrantes irregulares menos por vía marítima y terrestre que en el mismo período de 2022. Es decir, un 6,5% menos en sólo un año. El año pasado entraron irregularmente en España un total de 15.oo2 personas, según los balances que aporta el Ministerio del Interior.

Si llamativa es la fuerte caída de la inmigración irregular en general, más lo es si se cuenta la que entra específicamente por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla mediante los conocidos saltos a la valla. En este caso la cifra actual apenas es una tercera parte de la del año pasado.

Del 1 de enero al 15 de julio del año pasado, entraron 1.647 personas, mientras que en el mismo período del presente ejercicio han sido 534. Es decir, 1.113 personas menos. Un dato que, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, demuestra una vez más que Sánchez está en manos de la inteligencia marroquí: «No les conviene ahora soltar a subsaharianos para que salten la valla porque quieren mantener al PSOE en el Gobierno de España», afirman expertos policiales en materia de inmigración.

El sorpresivo adelanto electoral de Pedro Sánchez trastocó también la entrada masiva ilegal de inmigrantes que se suele producir en verano, con la valla de Melilla como punto especialmente sensible. Esa ausencia de asaltos masivos a la valla no sorprende a los expertos policiales consultados por este periódico: «Es muy raro que en verano estemos prácticamente parados de trabajo en ese sentido y responde a una razón política de fondo», afirman tajantemente estas fuentes.

Poca presencial policial

La presencia y vigilancia policial del perímetro fronterizo de la valla de Melilla sigue siendo muy baja pese a los compromisos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la tragedia del pasado 24 de junio de 2022. Prometió reforzar la seguridad y vigilancia en los 12 kilómetros de vallado que separan Melilla de Marruecos (Nador). Pese a ello, actualmente sólo una veintena de agentes –ocho de Seguridad Ciudadana y 12 de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS)– custodian cada día la frontera española en ese punto.

Cuando se produjo la tragedia, hace algo más de un año, la previsión policial fue nula. El resultado fue una dramática cifra de muertos y heridos. El Gobierno de Sánchez cifró en 23 los fallecidos en ese salto masivo, pero un informe reciente de Amnistía Internacional sostiene que hubo más de un centenar de fallecidos. Fue la consecuencia de un mal control policial de la zona que, a día de hoy, sigue siendo muy parecido. Pero ahora, a sólo días de las elecciones del próximo 23J, las autoridades marroquíes prefieren mantener las aguas calmadas para no perjudicar electoralmente al PSOE de Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo

La entrevista de OKDIARIO a Alberto Núñez Feijóo, en la que el líder del PP aseguró que su primer viaje oficial será Marruecos, tuvo gran repercusión en el país vecino ya que las principales cabeceras se hicieron eco de esta entrevista y la destacaron en sus portadas.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, le preguntó a Alberto Núñez Feijóo cuál será su primer viaje oficial como presidente al extranjero si gobierna tras el 23J. «Tradicionalmente ha sido Marruecos», le apuntó Inda. Y la respuesta de Feijóo se convirtió en titular de portada en todo Marruecos: «Yo no creo que Bruselas se considere el extranjero porque Bruselas es capital europea, es una de nuestras capitales. Pero como país extracomunitario entiendo que debe ser, y me gustaría que fuera, Marruecos», aseguró el presidente del PP.

Además, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió a «desvelar las razones no explicadas sobre el giro en la cuestión del Sáhara» ejecutado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si llega al Palacio de la Moncloa tras las elecciones del próximo 23 de julio.

«Los españoles necesitan saber por qué y para qué se tomó esa decisión», argumentó Feijóo en la presentación del programa electoral del Partido Popular, que incluye un total de 365 medidas.

En ese documento, los populares señalan que España «necesita poner en marcha una política exterior que responda a los valores compartidos de nuestra sociedad». «Una sociedad que es profundamente europeísta; que entiende que, durante más de cuarenta años de democracia, los diferentes gobiernos han sabido mantener un razonable equilibrio entre Marruecos y Argelia sin olvidar nuestras responsabilidades con el pueblo saharaui», esgrimen.