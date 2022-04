Cuando Esther López todavía se encontraba desaparecida los investigadores de la Guardia Civil de Valladolid detuvieron a Ramón alias El Manitas, un vecino que vive a las afueras de Traspinedo y cuya casa se encuentra a pocos metros de donde otro investigado en el caso, Óscar, asegura haber dejado a la chica la madrugada del 12 al 13 de enero. Tras pasar casi seis días bajo custodia policial, la juez autorizó la ampliación del plazo legal de detención. El Manitas trató de explicar a la juez cómo pudo haber dicho a diferentes personas que él habló con Esther el día 17 de enero, cuatro días después de su desaparición.

En el primero de los vídeos a los que ha tenido acceso este periódico, Ramón se negó a responder a las preguntas de la juez y de la Fiscalía, pero seguramente lo hizo bajo consejo de su letrada, ya que se aprecia un pequeño diálogo entre la jueza y el investigado. Su señoría le hace ver que está detenido por una severa contradicción: asegurar a algunas personas de su entorno que habló con Esther López y que se intercambió mensajes con ella cuando ya llevaba días desaparecida.

La primera de las declaraciones se produjo el 25 de enero, Esther López continuaba desaparecida y de ahí la urgencia de los investigadores por registrar el domicilio de Ramón, y su coche y llevarlo ante la juez tras saber que le dijo al menos a un amigo que él había hablado personalmente con Esther tras su desaparición. La jueza por momentos pierde la paciencia con Ramón, cuyo relato está plagado de referencias antiguas de sus lazos con Esther López y sus amigos en común.

Pero no sólo la palabra de Ramón es lo que le ha mantenido y le mantiene como investigado, de hecho, el próximo lunes, día en el que declarará otro de los investigados, hay tres en total, Óscar, Fiscalía debería pronunciarse sobre la situación de Ramón. A estas alturas parece que ya hay una explicación razonada al hecho de que tanto en su coche, en la parte interior de una ventanilla, como en su casa se haya encontrado ADN de Esther López. La joven había viajado en ese coche y había estado en esa casa con anterioridad.

Las llamadas a Esther

“El día 13 o 14 yo veo en el estado de Carolo la foto de Esther (se refiere al estado de wasap de otro de los investigados) y yo pienso que es una broma que le han gastado”. El Manitas se refiere al cartel de desaparecida con la imagen de Esther que ya al día siguiente se distribuían los amigos y conocidos. “Ese mismo día me acerco a La Maña y me dice Carolo que Esther ha desaparecido. Y lo le digo que he tenido llamadas de ella por wasap. Creo que el alguna le he llamado yo o no sé. La última era de 9 segundos, pero creo que era el contestador”, explica Ramón, y eso es lo que la jueza no termina de entender y uno de los motivos por los que lo mantiene investigado.

“Vamos a ver. Usted no les dice a los investigadores ni el 13 ni el 14… usted dice que habla con Esther el 17 de enero. Dice que recibe la llamada de Esther, que usted la llama y que usted habla con ella. Usted asegura que le dice ‘oye que te dejo que te estoy preparando la comida’ eso es lo que dice usted, que habla con ella nueve segundos y usted le enseña la llamada a la Guardia Civil en su teléfono”, le explica la jueza al investigado a quien incluso le recuerda que un testigo ha declarado haberle oído decir “¿pero para que la buscáis si está viva?”. La jueza repite en voz alta un relato que requiere de una respuesta de Ramón, y esta llegó.

“Esa llamada la podía haber hecho solamente para saber si daba señal porque sabía que estaba desaparecida”. Escasa explicación, tanto que Ramón, tras negar que él dijera a Carolo que para qué la buscaban y contradecir a la Guardia Civil que en un informe plasma sus llamadas y sus declaraciones, salió del juzgado como uno de los tres investigados por la desaparición de Esther López.