Mercasa borra el currículum falso de su nuevo presidente tras destapar OKDIARIO sus mentiras

La empresa pública Mercasa ha eliminado de su página web de transparencia el currículum de su nuevo presidente, José Ramón Sempere Vera, tras las noticias de OKDIARIO que han puesto en evidencia que carece de las titulaciones académicas que se atribuía.

En el currículum que ahora ha sido borrado, Sempere afirma que tiene una “Diplomatura en Administración y Finanzas“, obtenida en el ICADE y Fundesem. En realidad, como ha informado este diario, Sempere hizo un curso de un año en la escuela de negocios Fundesem de Alicante (en el curso lectivo 1989-1990) y le dieron un diploma.

Pero se trata de una titulación privada, que no tiene ningún reconocimiento oficial en el ámbito universitario. En el currículum que ahora ha sido eliminado, Sempere alteró las fechas de este curso hasta abarcar tres años (de 1989 a 1992), para reforzar la apariencia de que se trataba de una diplomatura universitaria.

Del mismo modo, el nuevo presidente de Mercasa asegura en su currículum que tiene un Master of Business Administration (MBA) en la “Universidad de ESUMA-Escuela de Marketing”. Dicha universidad no existe: ESUMA Marketing & Business School es una pequeña escuela de negocios con sede en Elche (Alicante) que no está habilitada para otorgar ningún tipo de títulos universitarios. De hecho, Sempere no puede cursar un máster universitario porque no es licenciado ni diplomado.

Hasta este fin de semana, el currículum de José Ramón Sempere se podía consultar en la web de transparencia de Mercasa, la empresa pública participada por el Ministerio de Agricultura y la SEPI. Sin embargo, tras las noticias publicadas por OKDIARIO, quienes deseen consultar dicho documento sólo encontrarán en la web el siguiente mensaje: “404: archivo o directorio no encontrado. Puede que se haya quitado el recurso que está buscando, que se le haya cambiado el nombre o que no esté disponible temporalmente”.

La empresa pública ha optado por retirar el documento de la web, al quedar en evidencia que está lleno de falsedades. Como presidente de Mercasa, Sempere cobrará un sueldo público de 163.000 euros anuales. Con anterioridad, ha sido director general de Mercalicante (ciudad en la que fue concejal del PSOE) y, durante los tres últimos años, director general adjunto de Mercamadrid.