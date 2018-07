Corinna: “La idea del AVE a la Meca fue de Moratinos, no mía”

Una de las pocas veces que Corinna se dirige a Villalonga en inglés es cuando se refiere al proyecto del AVE a La Meca para responsabilizar de la operación a Moratinos, el ex ministro de Asuntos Exteriores del presidente socialista Rodríguez Zapatero y, más tarde, un influyente hombre de negocios internacionales.

La princesa repasa con atención el documento que le ha facilitado Villarejo sobre algunos de sus negocios.

-Corinna. Léelo que es interesante -le dice a Villalonga-. Lo que están diciendo es que los fondos para esa infraestructura era idea mía. Que yo monté todo este entramado de infraestructuras para hacerles un favor a las empresas españolas y dan a entender que las cosas no se hicieron bien. Pero la verdad es que la estructura fue montada por los dos gobiernos. Fue Moratinos al que se le ocurrió la idea. No fuimos nosotros. Cuando lo anunció, ninguno de nosotros lo sabíamos. Nosotros queríamos un proyecto de tren pero no el de alta velocidad. Era otro proyecto. En cambio, dijeron que encontrarían la manera de montarlo y ahora intentan hacer ver que fui quien lo organizó todo.

-V. Es interesante tener un poco el concepto de por donde van. Yo creo que ellos están hablando con Villar Mir para que sea él quien presente la denuncia por blanqueo, estafa, etc. etc. Y están elaborando el informe de las sociedades offshore de la estructura que al final…

-C. La entidad del dinero en España ha sido Morgan&Stanley España. Ha sido todo hecho en España.