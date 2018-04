El marido de Cifuentes compartió despacho y sociedades en Ferraz 2 con la trama investigada en Gürtel, Lezo y Púnica

La trama societaria del marido de Cristina Cifuentes y una serie de empresas familiares de Joaquín Molpeceres, el empresario investigado por financiar la caja b del PP de Madrid, compartían la misma sede social en el número 2 de la madrileña calle Ferraz. Durante años las paredes del emblemático edificio modernista, conocido como Casa Gallardo, han sido testigo del centro de operaciones de los negocios del arquitecto Javier Aguilar Viyuela, el esposo de la presidenta de Madrid, y algunos de sus socios.

OKDIARIO, tras una ardua investigación en los registros mercantil y de la propiedad, ha localizado una decena de sociedades con la misma sede social en Ferraz 2 todas ellas vinculadas a los negocios de Aguilar Viyuela, sus socios mercantiles y los Molpeceres.

Este periódico publicó este miércoles que el marido de Cristina Cifuentes, el arquitecto Javier Aguilar Viyuela, fue socio de la familia Molpeceres, uno de los clanes más importantes del sector de la construcción y de servicios a instituciones públicas de la Comunidad de Madrid. Las sociedades de los Molpeceres, durante años han servido para financiar con dinero B al Partido Popular de la capital, como figura en las investigaciones sobre la caja paralela de Génova y los papeles de Bárcenas.

El patriarca del holding familiar, Joaquín Molpeceres Sánchez, ya retirado del negocio, fue investigado en el del caso Bárcenas porque su nombre aparecía entre los papeles del ex tesorero del PP como uno de los donantes de Génova. Finalmente, como sucedió con otros empresarios que engordaron la caja B que controlaba el ex tesorero del PP, no fue procesado. También estuvo vinculado a otros casos como Púnica, Lezo y Gürtel.

Un inmueble con mucha historia

En el histórico inmueble de Ferraz 2 han tenido su sede dos de las empresas del marido de Cristina Cifuentes, Javier Aguilar Viyuela, ambas vinculadas a la familia Molpeceres: Acisclo Gestión de Patrimonios SL (que entró en concurso de acreedores en marzo de 2013 y cuyos bienes han salido ahora a subasta) y Chávarri & Asociados Ingeniería y Arquitectura Energética SL.

El edificio se trata de uno de los más emblemáticos de la capital. Dotado de una impresionante fachada modernista, con vistas al Templo de Debod, el inmueble hace esquina con la Plaza de España y está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC). Fue diseñado por el arquitecto Federico Arias Rey y construido en 1914, sobre un solar que pertenecía a los marqueses de Albaida.

El inmueble, con su torreón central que está coronado con una cúpula en la que aparece una gran G dorada en alusión a las hermanas Esperanza y Asunción Gallardo, estaba destinado inicialmente a convertirse en un hotel, pero esa utilización fue descartada. Sin embargo, un siglo después la familia Molpeceres fundó en su primera planta el restaurante Club Allard, que ha sido distinguido con dos estrellas Michelin. Ese negocio y la sede social de la mercantil que lo explota tuvo como vecinos a Aguilar Viyuela y sus socios.

El local abrió sus puertas en 1998 como club privado, pero funciona como restaurante desde 2003, con ventanales sobre el Parque del Oeste y lujosos salones iluminados con lámparas de araña.

El restaurante, frecuentado por políticos y empresarios, está gestionado actualmente por el abogado Antonio Chávarri Aricha (ex marido de Sonia Molpeceres y hermano de unos de los socios históricos del esposo de Cifuentes) a través de la sociedad Grupo Allard de Gestión y Restauración. Antonio Chávarri tiene otra empresa en el mismo inmueble: Ferraz 2 Management. Fue constituida en julio de 2013 con un capital de 3.000 euros y se dedica al “asesoramiento y gestión de entidades mercantiles”.

El clan de Aguilar Viyuela y la hija Molpeceres

En la segunda planta del inmueble tuvo su sede la sociedad Acisclo Gestión de Patrimonios SL, constituida el 30 de marzo de 1998 con un capital inicial de 60.101 euros. En su primer consejo de administración aparecen Sonia Molpeceres Rivas como presidenta (hija del empresario Joaquín Molpeceres) y dos consejeros delegados: Javier Aguilar Viyuela (marido de la actual presidenta madrileña Cristina Cifuentes) y Emilio Dahl Sáenz Santamaría.

Tras el estallido de la crisis económica, la sociedad entró en quiebra y el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid decretó el concurso de acreedores en marzo de 2013. Finalmente, sus bienes salieron a subasta el pasado mes de noviembre, para satisfacer las deudas contraídas, por un importe de 1.165.506 euros.

En cuanto al marido de Cristina Cifuentes, otra de sus sociedades fue constituida el 19 de marzo de 2009 en la segunda planta de este mismo inmueble: Chávarri & Asociados Ingeniería y Arquitectura Energética SL. Diez meses después, Javier Aguilar Viyuela fue nombrado apoderado de la promotora, que trasladó su domicilio a la Avenida Comandante Franco, 11. En 2011, la empresa arrojó unas pérdidas de 16.000 euros. Desde hace un año, tiene su sede en la Avenida Pío XII, número 34, de Madrid.

En este mismo inmueble de la calle Ferraz, que hace esquina con la Plaza de España, tienen su sede otras empresas vinculadas a la familia Molpeceres y a los socios del marido de Cristina Cifuentes. Entre ellas, Ferraz 2 Promotores y Arquitectos SIE, constituida en marzo de 1999 con Sonia Molpeceres Rivas y Emilio Dahl como administradores. Su objeto social es la “promoción inmobiliaria y cometidos propios de la condición de arquitectos”.

Un edificio singular para una relación muy singular

Ambos socios también aparecen en el consejo de administración de Albaida Distribución Alimentaria SA, constituida en febrero de 1996 en la calle Velázquez, 86, con un capital inicial de 60.101 euros. La empresa se dedica a la comercialización de productos alimentarios y en noviembre de 2001 trasladó su sede al edificio de la calle Ferraz 2.

Desde el año 2000, el consejo de administración de Albaida Distribución está constituido por Sonia Molpeceres (presidenta), Juan Vicente Beneit Montesinos (vicepresidente), Emilio Dahl (secretario), Raúl Chávarri (consejero delegado) y Jaime Abarca Corrales (consejero). Dos de ellos -Chávarri y Dahl- son dos de los incondicionales del esposo de la presidenta de la Comunidad.

Pero la segunda planta de Casa Gallardo ha dado mucho más de sí. Los socios del marido de Cifuentes constituyeron en el número 2 de la calle Ferraz otras dos sociedades: Promociones y Construcciones Hispanoamericanas de Guayaquil ETVE SL y Datfarma Soluciones SL.

La primera fue creada el 1 de febrero de 2008 con un capital social de 10.000 euros y se dedica a la “adquisición, explotación y enajenación de solares y terrenos”. Su consejo de administración estaba constituido por Santiago Muñoz Martín como presidente, Alfredo Xavier Baquerizo como vicepresidente y Raúl Chávarri Aricha como consejero delegado. Poco después de su constitución, el abogado Antonio Chávarri (ex marido de Sonia Molpeceres) asumió la presidencia.

Santiago Muñoz Martín consta como administrador único de la sociedad Datfarma Soluciones SL, dedicada a la comercialización de productos relacionados con la salud. La empresa fue creada en junio de 2006 con un capital inicial de 3.100 euros y tiene también su sede en Ferraz 2.