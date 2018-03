González contra Aguirre: “¿Me llaman a mí y no a Esperanza a la comisión de investigación?”

Ignacio González arremete contra su antecesora en la presidencia de la Comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, lamentando que la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid no la convoque para declarar por corrupción: “¿Y no llaman a Esperanza? ¿Me llaman a mí y no llaman a Esperanza?”.

En una comunicación telefónica intervenida el 3 de marzo de 2017 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO un mes antes de estallar el caso Lezo, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Ignacio González recibe una llamada de su hermana y diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Isabel González.

Ambos comienzan su conversación haciendo referencia a Diego Lozano, exjefe de Gabinete de González en la Comunidad de Madrid, y a las peticiones de comparecencias hechas por los grupos parlamentarios de la Asamblea.

Isabel González afirma entonces: “Hoy como van a empezar con Aneri, (caso Aneri) han empezado a registrar, te han registrado a ti, por supuesto, te registran para todo. Pero es que han registrado a Diego”.

Ignacio González pregunta a su hermana qué tiene que ver Diego Lozano con el caso Aneri, donde se investiga un fraude en cursos de formación subvencionados por la Comunidad de Madrid. “Pues no tengo ni idea, tiene un cabreo como una mona, y bueno…, me ha tenido al teléfono tal… Luego me ha llamado diciendo que igual es por una cosa de Las Rozas, de la empresa esa donde está” le contesta.

Después, el expresidente madrileño interrumpe a su hermana lamentando que a su antecesora no la llamen a declarar en la comisión de investigación de corrupción en la Asamblea de Madrid : “¿Y no llaman a Esperanza (Esperanza Aguirre)? ¿Me llaman a mí y no llaman a Esperanza?”.

“Pero que hombre, pero que a éste se lo tiene bien ‘cochao’ la tonta ésta o alguien o alguno, o el Ángel ese, o el que sea. Y a éste le han dicho que a mí me metan en todas. Pero si ésta es la historia. Pero si esa comisión es sólo para llevarme a mí, no te vayas a creer…, que todo lo demás lo tienen que llevar porque claro…, se les acaba el…” sentencia el expresidente madrileño.

La hermana de González en Púnica

Tal y como avanzó este diario, la investigación de la trama Púnica también afecta a la hermana del expresidente madrileño Ignacio González, Isabel González.

La UCO investiga el presunto “fraccionamiento fraudulento” de contratos efectuado por Isabel González a tres empresas durante su mandato como concejal de Cultura en el ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón.

La hermana del ex presidente madrileño es diputada del PP en la Asamblea de Madrid, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de la comisión de Cultura y Turismo. Su marido, José Juan Caballero, y sus dos hermanos, Ignacio y Pablo, eran detenidos en el marco de la ‘Operación Lezo’ en abril del pasado año.