Los podemitas que gobiernan San Fernando intentan agredir a un periodista crítico: “Sentí pánico”

El periodista Cayetano Cabaco, director del medio de comunicación local Henares Hoy TV, crítico con la gestión del consistorio, sufrió este jueves un “intento de agresión” por parte de los concejales del Gobierno municipal de Podemos en el consistorio madrileño de San Fernando de Henares.

En declaraciones exclusivas a OKDIARIO, Cayetano Cabaco explica como los 4 ediles de San Fernando Sí se Puede le insultaron y amedrentaron al final del pleno por ser considerado un periodista “crítico” con la gestión del ayuntamiento de Podemos que gobierna Catalina Rodríguez. No descarta emprender acciones legales y asegura que sintió “pánico” al verse rodeado.

En el grupo de concejales de San Fernando Sí se Puede que protagonizó el incidente con este periodista, se encontraba Rocío Vicente (concejala de Bienestar Social), Macarena Medel (segunda teniente de alcalde y concejala de Hacienda), Joaquín Calzada (primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano Sostenible) y Donata Galán (concejal de Educación).

“Se apagaron las luces, recogía la cámara y el trípode y por detrás de mi venía la alcaldesa Catalina Rodríguez. No llegué a salir y en la misma puerta había un grupo de personas que me estaba esperando y empezaron a acosarme y a insultarme, a mí y al medio. Diciendo que desinformaba, que era un manipulador, que era un sinvergüenza y no sé cuántos insultos más, pero en un tono que era agresivo, yo sentí miedo” explica Cabaco.

“Tengo 67 años y no soy un jovencito”, añade a OKDIARIO, “estas cosas te impresionan porque no te los esperas y menos de cargos públicos, porque todos eran concejales. La que más agresiva estuvo fue Rocío Vicente, teniente alcalde y empezó a insultarme sentarme y a decirme cosas que ante el miedo que sentía y porque prácticamente no hay luz en la plaza, me dieron ganas de llorar”.

“Simplemente acerté a elegir, entre el terror que tenía, que es para vivirlo, que respetaran mis canas, que yo no discutía con niños, tengo una edad, y la llamé ‘niña’. ‘Me ha llamado niña’ y se enfureció más. Afortunadamente estaba allí un concejal del PP, Jesús Silvestre, me cogió del brazo y dijo ‘no entres en la provocación’ y me acompañó a un bar, me tomé una tila hasta que me pude tranquilizar” relata el periodista aún afectado por el incidente.

“No he podido dormir, esto es terrible porque, ya no a mi persona, están atacando a la libertad de expresión, están atacando la prensa. Es un hecho muy grave. Rocío Vicente puso su cara cerca de mi y hasta su aliento lo noté y me gritaba. No sé si pretendía que yo me defendiera, por eso Jesús Silvestre estuvo muy hábil. Yo estaba parado, no en plan desafiante, sino por el miedo. Claro que sentí miedo por mi integridad física”.

Según Cayetano Cabaco el resto de concejales, estaban jaleando a Rocío Vicente y la alcaldesa estaba en la puerta y “tampoco hizo nada para pararlo”. “Era algo que tenían ya previsto para atacarme porque mi medio no les debe ser grato” concluye.

“Agresión verbal e intento de agresión física también, lo que pasa es que no se llegó a consolidar porque se interpuso el concejal del Partido Popular y otras 2 personas que se han ofrecido a poner la denuncia si lo creo conveniente. Estoy meditando qué hacer, pero lo importante es que son cargos públicos, es lo grave, son el equipo de gobierno de San Fernando Sí se Puede que está gobernando San Fernando” resalta el periodista.

“Todavía estoy muy nervioso y no soy capaz de hacer una análisis de lo que lo que ocurre pero hay que hacer algo para intentar pararlo porque hoy he sido yo, pero mañana puede ser otro compañero o algún vecino, como ya ha ocurrido en un pleno de julio en el que se ve en una foto la actitud agresiva que tenía el equipo de gobierno hacia ese vecino porque hizo preguntas , que no le parecía cómodas” concluye Cayetano Cabaco.