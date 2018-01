La esposa de González: “Nunca tuvimos dinero B, vivimos acorde a nuestros ingresos”

La esposa del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aseguró al juez del caso Lezo que “nunca han tenido dinero B” y que siempre han vivido “absolutamente acorde a sus ingresos” que cifran en “240.000 euros anuales”. Lourdes Cavero está imputada en la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales.

En la declaración del pasado 2 de octubre ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Cavero es preguntada por la Fiscalía Anticorrupción sobre el dinero B (negro) que supuestamente posee junto a su marido. “No tenemos nada de dinero B”, asegura la esposa de González.

El fiscal le recuerda que en las llamadas telefónicas intervenidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, varios de los investigados hacen referencia al dinero negro del matrimonio. “La verdad es que me sorprenden muchísimo esas conversaciones, no sé en que marco están englobadas, pero la verdad es que no hemos tenido dinero B nunca” afirma Cavero.

Sin embargo, durante el interrogatorio, se encuentran varias contradicciones en su testimonio. En primer lugar, Lourdes Cavero asegura no mantener relación con el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, sin embargo, le enseñan varios correos electrónicos incluidos en el sumario que demuestran lo contrario. “No quisiera pensar que me ha mentido usted”, le espeta el fiscal mientras Cavero replica que “tiene razón, pero que no sé acordaba”.

Posteriormente, al ser preguntada sobre el papel de su marido en la presunta financiación ilegal del Partido Popular, Cavero lo niega en un primer momento, a pesar de que minutos antes aseguraba desconocer la actividad empresarial y política de su esposo.

“Si no sabe, no sabe, si dice que no lo ha hecho nunca, es que sabe. No me ponga usted en la duda de que sí sabe y me lo oculta” afirma el representante de la Fiscalía. “No lo sé” finaliza la mujer de González.

Durante su comparecencia, la que fuera vicepresidenta de la patronal madrileña se defiende de las acusaciones contra el matrimonio en la causa asegurando que el Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona lleva casi 6 años investigándoles por su dúplex de lujo en la localidad malagueña y que no han encontrado nada delictivo.

Finalmente, en su último alegato ante el magistrado García Castellón afirma: “Señoría sólo quería transmitirle que no soy capaz de entender lo que está pasando, no entendemos cómo nos han criminalizado toda nuestra actividad profesional, personal. No somos capaces, te lo digo de verdad”.

“Hemos trabajado toda nuestra vida de sol a sol, tanto mi marido como yo, cualquiera que lo haya visto eso, lo puede decir. Hemos vivido absolutamente acorde a nuestros ingresos y no somos capaces de entender lo que está pasando. Simplemente quiero dejar esto en claro” concluye.

Lourdes Cavero es investigada en Lezo por presunto blanqueo de capitales por la empresa de la que es apoderada, la casa de arte Subastas Segre, y por la constitución de la compañía de guarderías Grupo Empresarial Chickies, actualmente en liquidación.

El patrimonio de los González Cavero

El matrimonio González Cavero reside en un chalet adosado de 447 m2 construidos y 574 m2 de parcela en un exclusivo barrio del distrito madrileño de Aravaca que costó 1.060.600 euros. Además, disponen del famoso dúplex de Estepona, investigado por el Juzgado de Instrucción nº 5 de la localidad por el que aseguran haber pagado 741.000 euros.

El inmueble investigado está situado en la urbanización Alhambra Golf en Guadalmina, a 13 kilómetros de Marbella. La vivienda tiene unos 495 m2 de superficie, 257 m2 residenciales y 238 m2 de solárium. Dispone de tres dormitorios, tres baños, cocina, lavadero y aseo. Además, el instructor del caso Lezo ha intervenido el vehículo Smart Fortwo de Ignacio González y al BMW 330D de su esposa Lourdes Cavero.