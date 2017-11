La Guardia Civil dice que el terrorista confeso Vendrell coordinó la impresión de papeletas del 1-O

La Guardia Civil considera que el ex conseller de Gobernación de la Generalitat Xavier Vendrell –procesado en los años 90 en la Audiencia Nacional como miembro del grupo terrorista Terra Lliure– ha jugado un papel clave en los preparativos del referéndum ilegal de independencia del 1-O.

Agentes del Instituto Armado tomaron fotografías de una reunión celebrada el pasado 15 de septiembre en el hotel Pulitzer de Barcelona, en la que participaron Xavier Vendrell, el entonces director general de Patrimonio de la Generalitat Francesc Sutrias y el empresario Anton Reventós. El encuentro se prolongó durante una hora y media.

Tan sólo 5 días después, el 20 de septiembre, la Guardia Civil detuvo a Francesc Sutrias –que permanece imputado por participar en la organización del referéndum ilegal– e intervino en una nave de la empresa Unipost (propiedad del empresario Antón Reventós) más de 45.0000 de notificaciones enviadas por la Generalitat a los miembros de las mesas electorales del referéndum ilegal.

Por este motivo, la Guardia Civil sugiere en su informe que el ex conseller Vendrell ha tenido un papel “importante” en los preparativos del referéndum, en aspectos como la coordinación de la impresión de papeletas y distribución del material electoral.

El informe que la Guardia Civil ha dirigido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona dice literalmente: “Otro personaje que aparece vinculado con el proceso soberanista del gobierno catalán, que tuvo una etapa importante con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, es Xavier Vendrell Segura, empresario militante de ERC, consejero de Gobernación entre 2006 y 2013, con antecedentes por terrorismo-pertenencia a banda armada Terra Lliure“.

En realidad, Xavier Vendrell fue conseller de Gobernación –y por tanto, responsable político de los Mossos d’Esquadra– durante una etapa mucho más breve, en el gobierno tripartito presidido por el socialista Pascual Maragall: asumió el cargo el 20 de abril de 2006 y fue destituido tres semanas después, el 13 de mayo.

Tal como han recogido varios medios, Xavier Vendrell fue procesado por terrorismo ante la Audiencia Nacional a principios de los años 90, como ex miembro de Terra Lliure. En su declaración ante el juez Carlos Bueren, el 18 de diciembre de 1992, el político de ERC confesó haber participado personalmente en dos atentados terroristas con explosivos: uno contra una oficina del Inem en Hospitalet (Barcelona) y otro contra un edificio de la compañía Hidroeléctricas del Segre en Olesa de Montserrat (Barcelona).

Según su confesión, él mismo elegía los objetivos y fabricaba los artefactos explosivos. En su declaración ante el juez, delató a otros antiguos miembros de la banda terrorista, como Gustavo Navarro, Jordi Vera y Pere Bascompte. Finalmente la causa judicial contra Xavier Vendrell quedó sobreseida en 1996: el juez tuvo en cuenta que Terra Lliure se había disuelto y abandonado su actividad terrorista en 1991.

Ya durante el gobierno tripartito de Maragall, Vendrell fue responsable de finanzas de ERC y coordinó la campaña electoral de este partido en 2009. Ahora, la Guardia Civil considera que el antiguo terrorista confeso ha participado activamente en los preparativos del referéndum ilegal del 1-O.

Los agentes interceptaron el pasado 7 de agosto una conversación en la que Vendrell telefoneaba al entonces número 2 de Oriol Junqueras en la Conselleria de Hacienda, Josep Maria Jové –detenido e imputado en la causa– apremiándole para verse, aunque empleando en todo momento un lenguaje extraordinariamente críptico.

De nuevo, el 4 de septiembre, dos días antes de que el Parlament aprobara la Ley de Convocatoria del referéndum ilegal, Vendrell telefoneó al número 2 de Junqueras para decirle que “tenían que verse porque le tenía que decir algo muy importante“, según la llamada transcrita por la Guardia Civil.

Y el mismo día 6, mientras Jové asistía en el Parlament a la votación de la Ley del Referéndum, Xavier Vendrell le llamó de nuevo para decirle que “quería hablar con los informáticos” de la Conselleria de Hacienda. Josep Maria Jové le respondió que “no se preocupe, que los informáticos le conocen y le entregarán lo que habían acordado“.

Terra Lliure vuelve de la mano de ERC

“Resulta curioso que un empresario, teóricamente ajeno al gobierno catalán”, señala la Guardia Civil en su informe dirigido al juez, “se presente en la sede del Departamento de Hacienda para que unos informáticos de ese departamento le entreguen algo a todas luces importante, para los hechos que se están y se van a desarrollar ese día y los siguientes”.

Pocos días depués, el 20 de septiembre, la Guardia Civil detuvo a Josep Maria Jové y encontró en su domicilio un documento que constituye la “hoja de ruta” del proceso de independencia. Como ha informado OKDIARIO, el documento establece que tras proclamar la “República catalana” el presidente de Puigdemont debía realizar una “oferta de diálogo” al Gobierno español, pero únicamente para fijar las condiciones en las que se haría efectiva la independencia.

De la mano de ERC, varios antiguos terroristas de Terra Lliure como Xavier Vendrell han regresado ahora a la primera línea política en Cataluña. Como Carles Sastre, que tras ser condenado a 14 años de cárcel por asesinar al empresario José María Bultó, al que colocó una bomba en el pecho, ahora dirige el sindicato independentista que ha convocado la última huelga general en Cataluña.

Y el también fundador de Terra Lliure Frederic Bentanachs ha dirigido junto al diputado de ERC Joan Tardá varios escraches contra la Guardia Civil durante las últimas semanas. El ex terrorista Bentanachs se ha fotografiado públicamente con el ex diputado de Junts pel Sí Lluís Llach y con el ex entrenador del Barça Pep Guardiola presumiendo de su amistad, como ha informado OKDIARIO.